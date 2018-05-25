25.05.2018 10:49  Обновление сборки Openwall GNU/*/Linux

Сформировано обновление iso-образов и шаблонов контейнеров OpenVZ стабильной ветки Openwall GNU/*/Linux (Owl) 3.1-stable. По сравнению с прошлым обновлением iso-образов, выпущенным в августе 2016 года, в состав нового выпуска включены накопившиеся обновления с устранением уязвимостей, в том числе исправлены уязвимости в ядре Linux, glibc, openssl, procps-ng, db4, openssh, bind и gnupg. Также обновлены шаблоны контейнеров для OpenVZ и сборки находящейся в разработке ветки Owl-current, которая последние несколько лет не развивается и находится в состоянии сопровождения (устраняются только критические уязвимости).

Owl представляет собой компактный дистрибутив GNU/Linux, ориентированный на обеспечение высокой безопасности, который может использоваться как для создания высокозащищённых серверных систем, так и для создания базовой начинки изолированных контейнеров и организации работы контейнерной виртуализации на основе OpenVZ. В дистрибутиве по умолчанию применяются передовые методы обеспечения защиты, используются наиболее безопасные настройки (например, по умолчанию не поставляется программ с флагом suid) и поставляются только пакеты, заслуживающие доверия и прошедшие аудит исходного кода. Кроме готовых бинарных пакетов, предоставляются удобные средства для пересборки пакетов из исходных текстов (make buildworld) и формирования iso-образа или начинки виртуального окружения.