23.05.2018 12:51  Бета-версия клиентского C++ API Pgfe к PostgreSQL

Доступна бета версия Pgfe - неофициального клиентского API для PostgreSQL, написанного на языке C++ и упрощающего работу с PostgreSQL в проектах на C++. Для сборки необходим компилятор с поддержкой C++17, такой как GNU GCC 8+ или Microsoft Visual C++ 15.7+. Основные возможности: соединение в блокирующем и неблокирующем режимах, обработка заранее подготовленных выражений (prepared statement) с именованными параметрами, коды SQLSTATE, динамический SQL и преобразование расширяемых типов данных (например, преобразования между массивами PostgreSQL и контейнерами STL). В будущем ожидается появление Large Objects, операции COPY, C API, типы dmitigr::pgfe::Composite и dmitigr::pgfe::Dynamic_array для работы с составными типами и массивами произвольной размерности.