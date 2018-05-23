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23.05.2018 12:51  Бета-версия клиентского C++ API Pgfe к PostgreSQL

Доступна бета версия Pgfe - неофициального клиентского API для PostgreSQL, написанного на языке C++ и упрощающего работу с PostgreSQL в проектах на C++. Для сборки необходим компилятор с поддержкой C++17, такой как GNU GCC 8+ или Microsoft Visual C++ 15.7+.

Основные возможности: соединение в блокирующем и неблокирующем режимах, обработка заранее подготовленных выражений (prepared statement) с именованными параметрами, коды SQLSTATE, динамический SQL и преобразование расширяемых типов данных (например, преобразования между массивами PostgreSQL и контейнерами STL). В будущем ожидается появление Large Objects, операции COPY, C API, типы dmitigr::pgfe::Composite и dmitigr::pgfe::Dynamic_array для работы с составными типами и массивами произвольной размерности.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.postgresql-archive....)
  2. OpenNews: Релиз pgAdmin 4 3.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN
  4. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
  5. OpenNews: Для PostgreSQL предложено новое хранилище zheap
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 10
Автор новости: Дмитрий
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, Аноним, 22:48, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Отличия от libpqxx?
     
     
  • 2.2, анонимный анонимус2, 22:53, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    судя по коду, pgfe - самостоятельная реализация, не привязан к libpq. А вот libpqxx - враппер над libpq
     
     
  • 3.3, Аноним, 22:55, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    https github com dmitigr pgfe blob master lib dmitigr pgfe connection cpp Судя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, анонимный анонимус2, 22:58, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только для openssl подключений.
     
     
  • 5.6, Аноним, 23:00, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https github com dmitigr pgfe blob master lib dmitigr pgfe connection hxx L426... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.7, анонимный анонимус2, 23:04, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, пропустил.
     
  • 4.12, Аноним, 23:40, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж мне этот c++17. От override в глазах рябит.
     
  • 3.10, Аноним, 23:15, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по коду, Pgfe - может быть самостоятельной реализацией Интерфейс полност... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Tantrido, 23:00, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне pqxx очень нравится: удобный и реактивный. Как эта штука работает - ещё быстрее?
     
     
  • 2.8, Tantrido, 23:05, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по описанию - БУДЕТ гораздо мощнее штука: большие объекты, сигналы, уведомления и т.д.
     
  • 1.9, Аноним, 23:10, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    я фигею чем сишное то API не устраивает нынешние программисты C какие-то хро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 23:22, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, ну кому не нравится вменяемое управление ресурсами - чтобы без мороки, но контролируемо - могут на сях писать, кто ж запретит.

    А вообще - язык эволюционирует, потому что софт всё сложнее и на закат солнца вручную никаких мозгов и времени не хватит.

     
     
  • 3.13, Аноним, 00:02, 24/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    язык обрастает уродливыми свистоперделками, становится похож на php... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 00:36, 24/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я что-то пропустил и в текущем сишном API появилась поддержка асинхронного взаим... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, Аноним, 01:43, 24/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Она была.
     

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