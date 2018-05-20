20.05.2018 23:08  Выпуск почтового клиента Mutt 1.10.0

Доступен релиз консольного почтового клиента Mutt 1.10.0, в котором представлено несколько заметных изменений: Проведена оптимизация методов хранения почтового архива. В Maildir при обработке проверки почты задействованы хэш-таблицы, динамически адаптирующиеся к изменению размера. Заметно ускорены операции чтения из Mbox за счёт перехода на использование ввода/вывода без блокировок. Ускорены операции синхронизации через IMAP;

Добавлены опции для упрощения настройки ключей PGP и S/MIME: $pgp_default_key, $smime_default_key, $pgp_sign_as и $smime_sign_as;

Добавлена опция $new_mail_command, позволяющая указать команду для запуска при обнаружении новой почты;

Добавлена клавиатурная комбинация ctrl-r для поиска по истории выполненных операций;

Добавлена опция $abort_noattach_regexp, позволяющая задать регулярное выражение для содержимого сообщения, при совпадении которого сообщение не сможет быть отправлено без вложений;

Добавлена команда "echo" для вывода сообщений при выполнении макросов (например, текст уведомления о вызове макроса);

Обеспечена сборка с библиотекой libidn2 для поддержки интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф);

Добавлена поддержка сохранения истории сообщений об ошибках, регулируемая опцией $error_history и отображаемая командой ":exec error-history".



