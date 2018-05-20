The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.05.2018 23:08  Выпуск почтового клиента Mutt 1.10.0

Доступен релиз консольного почтового клиента Mutt 1.10.0, в котором представлено несколько заметных изменений:

  • Проведена оптимизация методов хранения почтового архива. В Maildir при обработке проверки почты задействованы хэш-таблицы, динамически адаптирующиеся к изменению размера. Заметно ускорены операции чтения из Mbox за счёт перехода на использование ввода/вывода без блокировок. Ускорены операции синхронизации через IMAP;
  • Добавлены опции для упрощения настройки ключей PGP и S/MIME: $pgp_default_key, $smime_default_key, $pgp_sign_as и $smime_sign_as;
  • Добавлена опция $new_mail_command, позволяющая указать команду для запуска при обнаружении новой почты;
  • Добавлена клавиатурная комбинация ctrl-r для поиска по истории выполненных операций;
  • Добавлена опция $abort_noattach_regexp, позволяющая задать регулярное выражение для содержимого сообщения, при совпадении которого сообщение не сможет быть отправлено без вложений;
  • Добавлена команда "echo" для вывода сообщений при выполнении макросов (например, текст уведомления о вызове макроса);
  • Обеспечена сборка с библиотекой libidn2 для поддержки интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф);
  • Добавлена поддержка сохранения истории сообщений об ошибках, регулируемая опцией $error_history и отображаемая командой ":exec error-history".


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mutt.org/news.html...)
  2. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 1.9.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.12
  5. OpenNews: Релиз почтового клиента Notmuch 0.26
  6. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mutt, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor