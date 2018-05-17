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17.05.2018 12:34  Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron

В Signal Desktop, построенной на базе платформы Electron версии мессенджера Signal для настольных систем, выявлены две уязвимости (CVE-2018-10994, CVE-2018-11101), позволяющие выполнить произвольный JavaScript-код в контексте JavaScript-движка приложения через отправку специально оформленного сообщения. Проблемы устранены в выпуске Signal Desktop 1.11.0, мобильные приложения проблемам не подвержены.

Первая уязвимость позволяет передать в сообщении специально оформленную ссылку, показ принятого сообщения с которой приведёт к выполнению JavaScript-кода без каких-либо действий со стороны пользователя. Например, отправка ссылки "http://hacktheplanet/?p=%3Ciframe%20src="/etc/passwd"%3E%3C/iframe%3E%20PWONED" приведёт к открытию файла /etc/passwd в iframe. Разработчики Signal опубликовали обновление с устранением проблем спустя всего 2 часа после уведомления о наличии уязвимостей.

Скоро выяснилось, что существует ещё один метод проведения атаки XSS, реализуемый через подстановку в сообщения HTML-тегов iframe, ссылающегося на внешний ресурс. Выполнение HTML-кода производится не при приёме и открытии, а при попытке ответа на такие сообщения. В итоге был подготовлен прототип эксплоита на JavaScript, который отправляет на внешний сервер содержимое всех переписок, которые производятся в приложении. Второй метод атаки из-за ограничений CSP допускает только включение локальных файлов, для обхода CSP в ходе демонстрационной атаки начальный кода скрипта был замещён на SMB-разделе.

Дополнительно можно отметить уязвимость CVE-2018-1000136, затрагивающую непосредственно платформу Electron, которая позволяет обойти ограничение доступа к API Node.js (nodeIntegration: false), что может применяться для организации выполнения кода в контексте операционной системы, если у злоумышленника имеется возможность выполнить JavaScript в контексте приложения.

Суть уязвимости в том, что если разработчик приложения явно не указал в параметрах конфигурации файла webPreferences "webviewTag: false", при выполнении JavaScript можно воспользоваться доступным API Electron для создания окна с новым компонентом WebView, настройки которого уже контролируются атакующим и для этого окна можно выставить режим "nodeIngration: true". Проблема устранена до раскрытии информации об уязвимости в мартовском обновлении платформы Electron.

Так же можно упомянуть о выявлении вредоносного ПО, нацеленного на проведение атаки на десктоп-приложение Telegram на платформе Windows. Вредоносное ПО собирает остаточные данные из кэша приложения, который может включать информацию о сеансах, контактах и предыдущих чатах. Также вредоносное ПО осуществляет поиск и передачу map-файлов, в которых хранятся ключи шифрования (защищены паролем и зашифрованы AES, вероятно для получения пароля может применяться отдельное вредоносное ПО с кейлоггером). Вредоносное ПО атакует только десктоп-редакцию Telegram, так как она не поддерживает секретные чаты и включает небезопасные настройки по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/fulldisclo...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 2.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron
  4. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  5. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
  6. OpenNews: Уязвимость в WhatsApp, позволяющая перехватывать чужие сообщения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: signal, xss, javascript
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  • 1.2, Аноним, 13:21, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    А почему на сайте нет новостей про обновления telegram Про opera и chrome же ес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, L29Ah, 13:28, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    К слову, в https://github.com/DrKLO/Telegram последний коммит полгода назад, в то время как в аппсторе уже штук десять версий успели наклепать.
     
  • 1.3, Аноним, 13:22, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Правильно, электрон с вытекающими, лучше использовать адекватный десктоп-клиент ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Наймнейм, 14:07, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прямой альтернативой электрону является вкладка в нормальном браузере, даже такой способ будет безопаснее, как оказалось.
     
  • 2.10, Аноним, 14:14, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поклоник Гарри Потера Сами знаете чего и кого Что за загадки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:50, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    так, что там у нас, еще пара CVE в рекомендуемом всеми секьюрити-экспертами Sign... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 14:00, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    wire и matrix наше всё
     

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