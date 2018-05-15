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15.05.2018 23:05  Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland

После четырёх лет разработки представлен первый стабильный релиз операционной системы AsteroidOS, предназначенной для использования на портативных носимых устройствах, таких как умные часы. Сборки подготовлены для устройств Asus Zenwatch 1/2/3, LG G Watch, LG G Watch R, LG G Watch Urbane, Samsung Gear Live и Sony Smartwatch 3. Код низкоуровневых компонентов платформы написан на языках Си и C++, для построения интерфейса используется QML. Наработки проекта распространяются под лицензиями BSD (композитный менеджер) и GPL (приложения).

Системные компоненты построены с использованием наработок проекта OpenEmbedded, предоставляющего средства для сборки GNU/Linux дистрибутивов для встраиваемых систем. В том числе в ОС задействованы systemd, BlueZ и PulseAudio. Для взаимодействия с оборудованием применяется прослойка libhybris, позволяющая применять драйверы, созданные для платформы Android. Похожий подход в организации поддержки оборудования уже хорошо зарекомендовал себя в других мобильных платформах, таких как KDE Plasma Mobile, Ubuntu Touch, webOS и Sailfish, и позволяет легко портировать платформу для любых устройств, поставляемых с прошивкой на базе Android.

Базовая оболочка и прикладные приложения в AsteroidOS написаны с использованием библиотеки Qt 5, компонентов qml-asteroid и технологии QtQuick, использование которой, по мнению разработчиков, позволяет добиться оптимального баланса между удобством и скоростью разработки приложений и обеспечением должной производительности и низкого потребления ресурсов. Вывод информации организован с применением QtWayland и протокола Wayland. Работу пользовательского интерфейса обеспечивает композитный сервер asteroid-launcher, реализованный на основе фреймворка Lipstick, который применяется для создания пользовательского интерфейса в Sailfish. При желании asteroid-launcher может быть заменён на интерфейс Glacier от проекта Mer или альтернативные оболочки от производителей устройств.

В AsteroidOS 1.0 реализованы все базовые функции, необходимые для создания удобного окружения на умных часах. Из входящих в состав AsteroidOS приложений и предоставляемых возможностей можно отметить:

  • Повестка дня: планирование событий и вывод напоминаний;
  • Часы с возможностью установки будильника на заданное время;
  • Калькулятор, предоставляющий простые возможности для повседневных вычислений;
  • Музыкальный проигрыватель, позволяющий удалённо управлять воспроизведением музыки на телефоне;
  • Конфигуратор для настройки различных параметров работы системы;
  • Секундомер, позволяющий измерить время между двумя нажатиями;
  • Таймер, выдающий вибросигнал через заданные промежутки времени;
  • Приложение для отображения прогноза погоды.
  • AsteroidOSSync: приложение для синхронизации со смартфоном на базе платформы Android через Bluetooth Low Energy. Поддерживается вывод уведомлений о поступлении звонков и сообщений;
  • SDK для разработки приложений и новых компонентов синхронизации со смартфоном;
  • Эмулятор умных часов, позволяющий вести разработку и тестирование приложений без установки на реальное оборудование.
  • Средства для кастомизации оформления, позволяющие создавать самобытные окружения для умных часов.
  • Поддержка 20 языков, включая русский и украинский.




  1. Главная ссылка к новости (https://asteroidos.org/news/1-...)
  2. OpenNews: Представлена свободная операционная система Sortix 1.0
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  4. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
  5. OpenNews: В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community
  6. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: asteroidos, iot, watch
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  • 1.1, Илья, 23:28, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Года через два в моих часах касио сядет батарейка
     
     
  • 2.2, Ordu, 23:47, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И тогда, наконец, у тебя появится повод купить более полезный браслет на руку?
     
     
  • 3.3, Аноним, 00:01, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зачем? Батарейку заменить и еще 10 лет работать будут.
     
     
  • 4.6, Ordu, 00:10, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я не вижу смысла в наручных часах, кроме как пoнты кидать, и поэтому мне не ясно, зачем им работать: всё равно ведь никто не смотрить на то, работают они или нет. Сам факт наличия наручных часов может и заметят (хотя я обычно это замечаю только тогда, когда собеседник снимает часы и начинает крутить их в руках), а уж двигаются ли там стрелки или нет -- не заметят точно.
     
  • 3.7, koblin_, 00:22, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В моих swatch пожизненная бесплатная замена батареек и полировка стекла... Нужны ли мне недочасы живущие день и с ужасным дизайном? Нет
     
     
  • 4.9, Denis, 00:42, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого коммента стоило читать 10 лет opennet. Блин я столько бабок уже слил меняя каждый год, уже дороже часов вышло и раз ремешок заменял. Офигенно,буду теперь относить в фирменный центр. Кайф. Спасибо!!!
     
  • 1.4, Аноним, 00:04, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Часы с композитным менеджером. Будущее уже здесь.
     
  • 1.5, vantoo, 00:09, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так долго разрабатывали, что за это время мода на "умные часы" уже прошла.
     
  • 1.8, anomymous, 00:35, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Реквестирую IsteroidOS
     

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