15.05.2018 23:05  Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland

После четырёх лет разработки представлен первый стабильный релиз операционной системы AsteroidOS, предназначенной для использования на портативных носимых устройствах, таких как умные часы. Сборки подготовлены для устройств Asus Zenwatch 1/2/3, LG G Watch, LG G Watch R, LG G Watch Urbane, Samsung Gear Live и Sony Smartwatch 3. Код низкоуровневых компонентов платформы написан на языках Си и C++, для построения интерфейса используется QML. Наработки проекта распространяются под лицензиями BSD (композитный менеджер) и GPL (приложения). Системные компоненты построены с использованием наработок проекта OpenEmbedded, предоставляющего средства для сборки GNU/Linux дистрибутивов для встраиваемых систем. В том числе в ОС задействованы systemd, BlueZ и PulseAudio. Для взаимодействия с оборудованием применяется прослойка libhybris, позволяющая применять драйверы, созданные для платформы Android. Похожий подход в организации поддержки оборудования уже хорошо зарекомендовал себя в других мобильных платформах, таких как KDE Plasma Mobile, Ubuntu Touch, webOS и Sailfish, и позволяет легко портировать платформу для любых устройств, поставляемых с прошивкой на базе Android. Базовая оболочка и прикладные приложения в AsteroidOS написаны с использованием библиотеки Qt 5, компонентов qml-asteroid и технологии QtQuick, использование которой, по мнению разработчиков, позволяет добиться оптимального баланса между удобством и скоростью разработки приложений и обеспечением должной производительности и низкого потребления ресурсов. Вывод информации организован с применением QtWayland и протокола Wayland. Работу пользовательского интерфейса обеспечивает композитный сервер asteroid-launcher, реализованный на основе фреймворка Lipstick, который применяется для создания пользовательского интерфейса в Sailfish. При желании asteroid-launcher может быть заменён на интерфейс Glacier от проекта Mer или альтернативные оболочки от производителей устройств. В AsteroidOS 1.0 реализованы все базовые функции, необходимые для создания удобного окружения на умных часах. Из входящих в состав AsteroidOS приложений и предоставляемых возможностей можно отметить: Повестка дня: планирование событий и вывод напоминаний;

Часы с возможностью установки будильника на заданное время;

Калькулятор, предоставляющий простые возможности для повседневных вычислений;

Музыкальный проигрыватель, позволяющий удалённо управлять воспроизведением музыки на телефоне;

Конфигуратор для настройки различных параметров работы системы;

Секундомер, позволяющий измерить время между двумя нажатиями;

Таймер, выдающий вибросигнал через заданные промежутки времени;

Приложение для отображения прогноза погоды.

AsteroidOSSync: приложение для синхронизации со смартфоном на базе платформы Android через Bluetooth Low Energy. Поддерживается вывод уведомлений о поступлении звонков и сообщений;

SDK для разработки приложений и новых компонентов синхронизации со смартфоном;

Эмулятор умных часов, позволяющий вести разработку и тестирование приложений без установки на реальное оборудование.

Средства для кастомизации оформления, позволяющие создавать самобытные окружения для умных часов.

Поддержка 20 языков, включая русский и украинский.







