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13.05.2018 22:22  Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.4

Состоялся релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.4, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 777 Мб.

В новом выпуске обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 4.14.40, glibc 2.27, GCC 7.3.0 и binutils 2.29.1. Графический стек обновлён до xorg-server 1.20.0. Загрузочный iso-образ сформирован в гибридном виде и теперь поддерживает установку на системы с UEFI.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.crux.nu/pipermai...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.3
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.2
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.1
  5. OpenNews: Состоялся выпуск дистрибутива CRUX 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crux
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  • 1, Аноним, 22:27, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это что-то типа Slackware?
     
     
  • 4, Аноним, 22:47, 13/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это типа gentoo, только дистро-велосипедов меньше.
     
  • 2, Аноним, 22:34, 13/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дистр свободен от поттерингоделия?
     
     
  • 3, Сизый, 22:44, 13/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > основанного на BSD-подобных скриптах инициализации

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