13.05.2018 22:22  Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.4

Состоялся релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.4, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 777 Мб.

В новом выпуске обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 4.14.40, glibc 2.27, GCC 7.3.0 и binutils 2.29.1. Графический стек обновлён до xorg-server 1.20.0. Загрузочный iso-образ сформирован в гибридном виде и теперь поддерживает установку на системы с UEFI.



