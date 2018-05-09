09.05.2018 08:33  Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS

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|1.1, Аноним, 08:58, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+16 +/–
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1. сделать ОС на базе Gentoo Linux
2. добавить туда виртульную машину с Debian Linux
3. сказать что теперь ОС поддерживает установку пакетов Linux
4. 🤔
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|2.11, VINRARUS, 10:00, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+7 +/–
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> Это получается теперь в Linux можно запускать бинарники, собранные для linux?
Не, теперь в Linux можно запускать браузер, в котором можна запускать виртуалку, в которой можна запускать бинарники, собранные для linux.
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|1.12, Анонаа, 10:03, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Когда космические корабли бороздили бескрайние просторы космоса..
Интересно что помешало гугловцам заюзать контейнеры чтобы избежать расходов на виртуализацию...
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|3.22, тоже Аноним, 11:50, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В 2018 расходы на виртуализацию от 0 до 1 процента, ими давно можно пренебречь
Вы же в курсе, что эти проценты зависят не от года, а от процессора?
"Он жил, не зная, что в мире так много ужасно одетых людей" (с)
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|1.24, JL2001, 12:05, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> через запуск виртуальных машин с Linux. ... В течение года также планируется добавить поддержку для Linux-приложений аппаратного ускорения GPU
а вот это интересно, вроде ещё нет нормального проброса ускорения в виртуалку ?
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