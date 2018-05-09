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09.05.2018 08:33  Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS

Компания Google официально объявила о разработке возможности по запуску Linux-приложений в окружении операционной системы Chrome OS. Основной целью проекта является предоставление возможности использования Chrome OS в качестве платформы для разработки приложений, на которой разработчик имеет возможность выполнить любые инструменты (например, можно выполнить среду разработки Android Studio), воспользоваться любыми языками программирования, запустить привычный редактор кода и протестировать свои приложения.

Разработка ведётся в рамках проекта Crostini и реализована через запуск виртуальных машин с Linux. Поддерживается запуск как консольных, так и графических приложений. Установленные Linux-приложения могут запускаться через клик на пиктограмме в Launcher, а окна могут свободно перемещаться по экрану. Для Linux-приложений организован доступ к основной файловой системе, что позволяет открывать пользовательские файлы, используемые в Chrome OS. Внешний вид графических Linux-приложений стилизован под концепцию Material Design при помощи темы оформления Adapta.

Предлагаемое в настоящее время базовое окружение виртуальной машины основано на пакетной базе Debian, но в будущем планируется дополнительно предоставить окружения на основе иных дистрибутивов Linux. После активации Crostini в списке приложений появляется пиктограмма 'Terminal', первый запуск которой приводит к установке и настройке базового образа виртуальной машины, а последующие запуски позволяют получить доступ к классическому Linux-терминалу с окружением Debian GNU/Linux.

В настоящее время функциональность можно протестировать в экспериментальных сборках Chrome OS Canary (требует перевода устройства в режим разработчика), ограниченная поддержка Crostini также доступна в стабильной версии Chrome OS 66 через активацию флага "chrome://flags#enable-experimental-crostini-ui". Виртуальное окружение пока можно использовать только на устройствах Pixelbook. Стабилизация Crostini и перевод функции запуска Linux в разряд штатных возможностей ожидается в одном из будущих выпусков.

Вначале поддержка Linux будет предоставлена только для Pixelbook, но затем постепенно адаптирована и для других моделей Chromebook, обладающих необходимыми ресурсами. В течение года также планируется добавить поддержку для Linux-приложений аппаратного ускорения GPU, что позволит использовать Chrome OS для запуска игры, системы моделирования и программы обработки графики.

Для запуска виртуальной машины задействованы наработки проекта CrosVM, основанного на использовании гипервизора KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с приложениями, которые будут распространяться в виде пакетов. Образы контейнеров с Linux-приложениями можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS и использовать между разными пользователями, по аналогии с тем как сейчас можно установить Android-приложения в Chrome OS. Приложения также можно устанавливать из репозитория Debian в базовом окружении виртуальной машины при помощи пакетного менеджера apt.

В виртуальной машине можно вручную создавать дополнительные контейнеры (используется LXC) и запускать такие приложения как Steam, IntelliJ IDEA и Firefox. В контейнере также можно установить любой дистрибутив Linux. Для запуска графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением композитного сервера на стороне основного хоста и возможностью эффективного использования GPU из гостевых систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/c...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  4. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
  5. OpenNews: Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome
  6. OpenNews: В стабильных сборках Chrome OS появилась поддержка запуска Android-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chromeos, linux
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  • 1.1, Аноним, 08:58, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +16 +/
    1. сделать ОС на базе Gentoo Linux
    2. добавить туда виртульную машину с Debian Linux
    3. сказать что теперь ОС поддерживает установку пакетов Linux
    4. 🤔
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 09:05, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Ы -- ынтерпрайз.
     
  • 2.25, Папка Кун, 12:14, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    ты мыслишь как самый крутой босс из Dark Souls Remastering! Я бы еще добавил поддержу emoji для смайликов
     
  • 1.3, Аниним, 09:10, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >например, можно выполнить среду разработки Android Studio

    А оно потянет?

     
  • 1.4, Диалапщик, 09:12, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >хромбук
    >андроид студио

    Это сколько надо ждать, чтобы это чудо запустилось? (даже без учета затрат на виртуализацию)

     
     
  • 2.7, Аноним, 09:30, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть Pixelbook с i7.
     
  • 2.18, rshadow, 11:27, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Под это дроч во на сколько ждать надо внедряли systemd Какая разница Речь ве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 09:16, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    эээ... вот если бы android-приложенией...
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:21, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Где вы были всё это время Уже второй год как поддерживается запуск Android-прил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 09:36, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это получается теперь в Linux можно запускать бинарники, собранные для linux?
     
     
  • 2.9, Смузи на гироскутере, 09:47, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    В 2018м мы называем это инновацией.
     
  • 2.10, artsin, 09:51, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что прогресс проклятый творит!
     
  • 2.11, VINRARUS, 10:00, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Это получается теперь в Linux можно запускать бинарники, собранные для linux?

    Не, теперь в Linux можно запускать браузер, в котором можна запускать виртуалку, в которой можна запускать бинарники, собранные для linux.

     
  • 1.12, Анонаа, 10:03, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда космические корабли бороздили бескрайние просторы космоса..
    Интересно что помешало гугловцам заюзать контейнеры чтобы избежать расходов на виртуализацию...
     
     
  • 2.13, Аноним, 10:06, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Выше в каментах написано, что это добро работает на core i7, ты ведь не хочешь, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 11:43, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как там в 2005 Доллар по 27 Россия еще не напала на Грузию и Украину Какое пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, тоже Аноним, 11:50, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В 2018 расходы на виртуализацию от 0 до 1 процента, ими давно можно пренебречь

    Вы же в курсе, что эти проценты зависят не от года, а от процессора?
    "Он жил, не зная, что в мире так много ужасно одетых людей" (с)

     
  • 3.26, vitalif, 12:15, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мужики (авторы докера)-то и не знают!
     
  • 3.27, Аноним, 12:42, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Россия и к 2018 на них ещё не напала.
     
  • 3.31, Мураками, 12:58, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Яценюк, перелогинься, ты забыл упомянуть про нападение на Германию
    youtube.com/watch?v=fUFx6ISXQEY
     
  • 1.14, soarin, 10:17, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во. Как иксы выкинули на, какой прогресс пошёл. Теперь и так, и сяк, и эдак можно.
     
     
  • 2.17, тоже Аноним, 10:52, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то выкинуть иксы можно и в паре последних Убунт.
    Причем, ЧСХ, без всякой виртуализации и прочего почесывания яйца Кощеева.
     
     
  • 3.19, Аноним, 11:42, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да и раньше можно было Выкидываешь иксы и сидишь в голой консоли, как дурак Се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, тоже Аноним, 11:48, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покупая геймерский ноутбук, неплохо бы все-таки отдавать себе отчет в том, что ты покупаешь геймерский ноутбук.
     
     
  • 5.33, Аноним, 13:14, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Геймерский от слова гей
     
  • 1.15, Retrosharer, 10:30, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выполнить любые инструменты... выполнить среду разработки... гхммм
     
  • 1.23, Аноним, 11:53, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Виртуализация на виртуализации и это для того чтобы запускать на линуксе приложе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, JL2001, 12:05, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > через запуск виртуальных машин с Linux. ... В течение года также планируется добавить поддержку для Linux-приложений аппаратного ускорения GPU

    а вот это интересно, вроде ещё нет нормального проброса ускорения в виртуалку ?

     
     
  • 2.32, Аноним, 13:02, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть физическое, через vmware, и через винды с hyper-v
     
  • 1.34, Аноним, 13:20, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы Теперь пусть окончательно прибьют это жaлкое недоразумeние под название... весь текст скрыт [показать]
     

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