07.05.2018 09:00  Выпуск Cilium 1.0, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF

Опубликован первый значительный релиз проекта Cilium, в рамках которого подготовлена система для обеспечения сетевого взаимодействия и применения политик безопасности для изолированных контейнеров и процессов. Ключевой особенностью Cilium является применение для контейнерной изоляции новых технологий ядра Linux - еBPF (Berkeley Packet Filter) и XDP (eXpress Data Path). Исходные тексты компонентов, работающих на уровне пользователя, написаны на языке Go и распространяются под лицензией Apache 2.0. Загружаемые в ядро Linux сценарии BPF доступны под лицензией GPLv2. Изначально Cilium был разработан компанией Google, но затем преобразован в независимый проект, развиваемый сообществом. Помимо Google в разработке Cilium принимают участие такие компании, как Facebook, Netflix и Red Hat. Выпуск Cilium 1.0 обусловлен полной стабилизацией API, обеспечением длительной поддержки (LTS) и признанием проекта готовым для промышленного применения. Основу Cilium составляет фоновый процесс, который работает в пространстве пользователя и выполняет работу по генерированию и компилированию BPF-программ, а также взаимодействует с runtime, обеспечивающим работу контейнеров. В форме BPF-программ реализованы системы обеспечения связности контейнеров, интеграции с сетевой подсистемой (физические и виртуальные сети, VXLAN, Geneve) и балансировки нагрузки. Фоновый процесс дополняют управляющий cli-интерфейс, расширяющие функциональность плагины, система мониторинга и модули интеграции CNI и CMM с поддержкой Kubernetes, Mesos и Docker. Особенности Cilium: Упрощённая сетевая модель: каждому контейнеру назначается адрес IPv6 (опционально IPv4), все контейнеры соединены с одним общим виртуальным сетевым пространством с изоляцией через систему меток, привязанных к контейнерам. На базе меток могут выделяться сегменты сети и вводиться дополнительные правила доступа. IPv6 выбран в качестве основной модели адресации с поддержкой IPv4 для обеспечения обратной совместимости. Сеть может быть настроена в двух режимах: Overlay/VXLAN и Direct Routing.

Расширяемость: пользователи могут дополнить или адаптировать для своих нужд любой аспект работы BPF-программ. Возможности перенаправления и фильтрации пакетов не ограничиваются версией ядра и могут расширяться добавлением новых типов статистики, не поддерживаемых ядром, новыми обработчиками протоколов, внесением изменений в методы отслеживания соединений, реализацией дополнительной логики перенаправления пакетов;

Высокая производительность: JIT-компилятор позволяет добиться эффективного выполнения BPF-программ. Для каждого контейнера генерируются отдельные программы BPF, обеспечивающие только необходимую функциональность, что позволяет уменьшить размер выполняемого кода;

Возможность внесения изменений и исправлений в компоненты, отвечающие за обработку и перенаправление пакетов, без перезагрузки ядра, без разрыва установленных соединений и без остановки работающих контейнеров;

Интеграция эффективной системы мониторинга, которая может включаться по необходимости во время работы и позволяет отслеживать сетевую активность контейнеров в условиях высокой сетевой нагрузки без внесения задержек при обработке соединений. Кроме IP-адресов отображаются дополнительные метаданные, такие как метки контейнеров и имена сервисов. Система также позволяет производить инспектирования на уровне вызовов API. Постоянно отслеживается связность между узлами кластера и величина задержек при выполнении сетевых операций, что позволяет оперативно выявлять сбои узлов и сетевые проблемы. Также собираются метрики, имеющие отношение к производительности и состоянию сервисов;

Все компоненты Cilium могут применяться в полностью распределённом окружении, формируя общую виртуальную сеть для кластера. Демон, управляющие прослойки и генерируемые BPF-приложения могут выполняться на разных узлах. В будущем планируется предоставить средства для объединения разных кластеров без применения сложных прокси-сервисов;

Обеспечение сетевой безопасности как на уровне пакетов, так и на уровне API: возможности по фильтрации трафика комбинируются с авторизацией на уровне API, что позволяет обеспечить защиту и для традиционных внедрений и для систем на базе архитектуры микросервисов (микросервисы взаимодействуют через API с идентификацией не по IP, а по именам сервисов, Cilium позволяет избавиться от дополнительных прокси для трансляции имён в IP);

Применение идентификации: вместо разграничения на основе исходных IP-адресов в Cilium применяется система меток, точно идентифицирующих каждый сетевой пакет (позволяет отследить привязку к контейнеру и сервису). Дополнительно поддерживается и традиционная система контроля доступа на основе правил, отталкивающихся от IP-адресов и подсетей. Но по возможности в Cilium используется дополнительный уровень абстракции, позволяющий избежать привязки к жестко заданным IP в пользу использования имён сервисов в правилах доступа;

Распределённая и масштабируемая система балансировки нагрузки, использующая BPF для организации связи между сервисами. Поддерживается балансировка round-robin с учётом весов и возможности хэширования потоков. Эффективность работы балансировщика не зависит от числа сервисов (O(1)). Балансировщик может быть настроек в форме Kubernetes Service Implementation (альтернатива kube-proxy, все сервисы Kubernetes ClusterIP автоматически реализуются в форме BPF) и с управлением через API (возможность прямой настройки параметров балансировщика);

Высокая производительность. При организации перенаправления трафика между большим числом сервисов iptables становится узким местом в производительности (при 5000 сервисов производительность падает на 30%, а при 10000 - на 80%, обновление правил для 5000 сервисов занимает 11 минут). В Cilium сводит обновление правил к уровню O(1), при котором производительность не зависит от числа записей. Благодаря хэшированию время поиска и применения правила всегда постоянно и не зависит от числа сервисов. Замена традиционного IPVS в балансировщике нагрузки Facebook на решение на базе BPF и XDP позволило поднять производительность в 10 раз. Применение механизма Sockmap в BPF также позволяет ускорить выполнение операций редиректа запросов, которые в среднем по сравнению с iptables выполняются в 2 раза быстрее. eBPF представляет собой встроенный в ядро Linux интерпретатор байткода, позволяющий создавать обработчики сетевых операций, контролировать доступ и отслеживать работу систем, в том числе BPF-программы могут применяться для низкоуровневой обработки входящих/исходящих пакетов, принятия решений о перенаправлении пакетов, перехвата системных вызовов, контроля доступа и использования kprobes. XDP предоставляет средства для запуска BPF-программ на уровне сетевого драйвера, с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов, что позволяет создавать высокопроизводительные обработчики для работы в условиях большой сетевой нагрузки. Программы для eBPF могут определяться на подмножестве языка C, компилироваться при помощи специального бэкенда LLVM и загружаться в ядро. Перед выполнением интерпретатор eBPF проверяет байткод на предмет применения разрешённых инструкций и налагает определённые правила на код (например, отсутствие циклов). Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. При помощи программ BPF в Cilium реализованы такие возможности, как NAT64, балансировщики для сетевых уровней L3/L4, механизм отслеживания соединений, система маппинга сетевых портов, средства управления доступом, обработчики запросов NDisc и ARP, инкапсуляция пакетов через VXLAN, Geneve и GRE.



