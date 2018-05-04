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04.05.2018 12:17  Корпорация BBC открыла наработки по обработке сетевых пакетов в обход ядра Linux

Британская вещательная корпорация (BBC) открыла код, разработанный в рамках проекта IP Studio для повышения пропускной способности систем потокового вещания через IP-сети. Разработка базируется на фреймворке Netmap и ориентирована на повышение пропускной способности в конфигурациях с 100-гигабитными каналами связи за счёт применения техники обхода штатных обработчиков пакетов сетевого стека ядра ('kernel bypass') и предоставления средств для прямой передачи пакетов между приложениями и сетевым оборудованием.

В ходе экспериментов с разработкой программного продукта для потокового вещания инженеры BBC обратили внимание, что узким местом при обработке очень большого числа сетевых пакетов являются операции копирования пакетов в различные области памяти, которые в процессе обработки через стандартную систему сокетов производятся несколько раз. Использование Netmap помогло сократить число операций копирования за счёт прямой передачи сразу нескольких пакетов сетевой карте. В качестве сетевого адаптера в BCC использовался Mellanox ConnectX-4, для которого имеется открытый драйвер для ядра Linux, но отсутствует поддержка в Netmap.

На основе имеющегося драйвера разработчики BBC подготовили код для поддержки сетевых адапетров Mellanox в Netmap и добились производительности на уровне 80 гигабит в секунду при однопоточном тестировании. В итоге для включения в основной состав проекта Netmap был предложен новый драйвер mlx5 с поддержкой прямого взаимодействия c 10/25/40/50/100-гигабитными сетевыми адапетрами Mellanox ConnectX-4 и ConnectX-5.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bbc.co.uk/rd/blog/...)
  2. OpenNews: Открыт код Syncookied, системы защиты от DDoS-атак
  3. OpenNews: CloudFlare применил NetMap для повышения скорости обработки пакетов в Linux
  4. OpenNews: Релиз FastNetMon 1.1.2, открытого решения по обнаружению DDoS-атак
  5. OpenNews: Эксперимент по реализации http-сервера, взаимодействующего напрямую с сетевым адаптером
  6. OpenNews: Выпуск DPDK 18.02, фреймворка для высокопроизводительных сетевых приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: netmap, bbc, kerel, network
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  • 1.1, Андрей, 12:19, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Наконец-то!
     
     
  • 2.2, Владимир, 12:23, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если не секрет, вам это зачем? Что за сфера?
     
     
  • 3.8, ТТТ, 12:36, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Потоковое вещание, не?
     
  • 3.10, asdf, 12:45, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Любая сфера, где нужно либо форварднуть либо дропнуть хренову кучу трафика, как один из примеров это фильтрация DDoS атак
     
     
  • 4.22, Pahanivo, 13:34, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Любая сфера, где нужно либо форварднуть либо дропнуть хренову кучу трафика, как
    > один из примеров это фильтрация DDoS атак

    речь то вроде не о фильтрации на таких скоростях ....

     
  • 1.4, asdf, 12:30, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    netmap шаг назад, зачем он нужен когда есть dpdk.
     
     
  • 2.7, F, 12:35, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они сделали так, но вас никто не сдерживает что-то лучшее подготовить и предложить сообществу!
     
     
  • 3.9, asdf, 12:41, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже давно сделано, dpdk прокачивает 94 GbE на dpdk 17.02, погугли
     
  • 2.12, nuclight, 12:46, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Валяй, обоснуй. DPDK ограничен поддерживаемыми сетевухами, например.
     
     
  • 3.14, asdf, 12:50, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Валяй, обоснуй. DPDK ограничен поддерживаемыми сетевухами, например.

    Вы вышли из криосна? DPDK уже давно поддерживает не только intel. В netmap нет поддержки SMP, например, как и почти всего остального.

     
     
  • 4.16, letsmac, 13:01, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>В netmap нет поддержки SMP,

    А зачем SMP он там вообще нужен? Если цель - минимизация посрелников? Разные коннекты по разным процессорам и так разбегутся.

     
  • 1.5, Ан, 12:30, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для чего они выпускают 100Гбит адаптеры, если даже хитросделанный кастомный драйвер под линукс не могет столько прокачать?
     
     
  • 2.6, Аниним, 12:32, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что они работают на тех ОС, которые таки могут его прокачать.
     
     
  • 3.13, asdf, 12:47, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Потому что они работают на тех ОС, которые таки могут его прокачать.

    Netmap есть под windows ;-)

     
  • 1.11, Аноним, 12:46, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из оригинала не очень понятно каким был предел передачи без netmap Проблема то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, asdf, 12:55, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Из оригинала не очень понятно каким был предел передачи без netmap. Проблема
    > то понятная, но интересно на сколько решение улучшило положение вещей.

    Из новости понятно только то, что они добавили поддержку ещё одного вендора и всё. Улучшило так: не работало никак, стало работать.

     
     
  • 3.18, Crazy Alex, 13:03, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если я правильно понимаю, аноним поинтересовался, сколько было на штатном линуксовом стеке
     
     
  • 4.19, asdf, 13:10, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если я правильно понимаю, аноним поинтересовался, сколько было на штатном линуксовом стеке

    Обычно около 1Mpps на 1 процессоре (+- конечно, процессоры разные) при 100% загрузки. На dpdk около 20-100Mpps, netmap обычно показывает схожую производительность.

     
     
  • 5.20, Аноним, 13:16, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А не пробовали offload включить и слегка тюнить афинити ?
     
  • 1.17, Ilya Indigo, 13:02, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...инженеры BBC обратили внимание...

    Ожидал подобного внимания от Netflix, Google, ну даже от Facebook, но чтобы от BBC.

     
     
  • 2.21, Аноним, 13:17, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    у netflix есть BSD с netgraph, у Facebook - есть DPDK ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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