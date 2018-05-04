04.05.2018 12:17  Корпорация BBC открыла наработки по обработке сетевых пакетов в обход ядра Linux

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|4.22, Pahanivo, 13:34, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Любая сфера, где нужно либо форварднуть либо дропнуть хренову кучу трафика, как
> один из примеров это фильтрация DDoS атак
речь то вроде не о фильтрации на таких скоростях ....
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|3.14, asdf, 12:50, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Валяй, обоснуй. DPDK ограничен поддерживаемыми сетевухами, например.
Вы вышли из криосна? DPDK уже давно поддерживает не только intel. В netmap нет поддержки SMP, например, как и почти всего остального.
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|4.16, letsmac, 13:01, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>В netmap нет поддержки SMP,
А зачем SMP он там вообще нужен? Если цель - минимизация посрелников? Разные коннекты по разным процессорам и так разбегутся.
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|2.15, asdf, 12:55, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Из оригинала не очень понятно каким был предел передачи без netmap. Проблема
> то понятная, но интересно на сколько решение улучшило положение вещей.
Из новости понятно только то, что они добавили поддержку ещё одного вендора и всё. Улучшило так: не работало никак, стало работать.
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|4.19, asdf, 13:10, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если я правильно понимаю, аноним поинтересовался, сколько было на штатном линуксовом стеке
Обычно около 1Mpps на 1 процессоре (+- конечно, процессоры разные) при 100% загрузки. На dpdk около 20-100Mpps, netmap обычно показывает схожую производительность.
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