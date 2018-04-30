30.04.2018 20:20  Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL

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|1.7, Ivan_83, 22:59, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поторопился.
Во фре тоже перешли на эту версию, щас порты допилят за неделю/месяц.
А ISC NTP просто какое то днище.
Мне вот не нужно предоставлять сервис времени другим, поэтому я нашёл в хз какой документации параметры и сделал чтобы он биндился только на lo.
Проверил, работает.
Прошло немного времени и после апдейта ОС вместе с этим демоном работа сломалась.
Притом сломалась настолько, что ntpd должен обязательно слушать и обязательно обрабатывать пакеты на том интерфейсе на котором он общается с апстримами.
Те смотреть голой жопой в инет обязательно. Про фаер я слышал, но это костыльное решение ля купирования проблемы, а на рабочих станциях я фаер не держу.
Поставил OpenNTPd.
Конфиг простейший и понятный.
Не хочешь предоставлять точно время другим - не биндишься к интерфейсам и оно спокойно себе работает.
Ещё раз убедился что в ISC сплошные плохие кодеры, всегда обходил ихний дхцп и днс (бинд) стороной, знал бы про ntp - избежал бы траты кучи времени.
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|2.9, Michael Shigorin, 23:05, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Просто к сведению: на линуксе isc-шный умеет пользоваться "подкруткой времени" в ядре и плавно его выводить на точное, ну а openntpd лупит кувалдой, как умеет, не заморачиваясь ерундой вроде монотонности системных часов.
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|3.13, PereresusNeVlezaetBuggy, 23:59, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Просто к сведению: на линуксе isc-шный умеет пользоваться "подкруткой времени" в ядре
> и плавно его выводить на точное, ну а openntpd лупит кувалдой,
> как умеет, не заморачиваясь ерундой вроде монотонности системных часов.
Откуда дровишки? Плавная подстройка (при поддержке ядра) в OpenNTPd есть давно, может, это где-то сборка криво происходит?
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|3.12, Ivan_83, 23:30, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Осилил и пользовался много лет.
Но встал вопрос что на рабочих станциях я не желаю предоставлять сервис точного времени и использовать фаер.
В конфиге кое как нашлись опции для этого, но вскоре сломались.
В общем я не хочу и не будут тратить больше своё время на поделия ISC, оно того не стоит.
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|5.19, Ivan_83, 05:27, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если ставить игнорировать запросы - синхронизация тоже отваливается.
ACL подразумевает обработку запросов, это как возможность для DoS так и потенциальная дырка, если там в очередной раз уязвимость найдут.
Уязвимости в ntpd за последние 10 лет находили более 10 раз, притом там часто за раз была не одна узявимость а несколько.
Это одна из лидирующих по дыркам служб во фре.
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|1.8, Michael Shigorin, 23:04, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как следствие возвращения на OpenSSL, в качестве
> NTP-сервера по умолчанию будет возвращён ISC NTP
> вместо OpenNTPd.
Гм, а в чём связь? В альте, скажем, сейчас штатно поставляются именно openssl и openntpd (но есть и LibreSSL, и ntp).
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