30.04.2018 20:20  Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL

Проект HardenedBSD, занимающийся улучшением механизмов защиты FreeBSD и выпускающий защищённые сборки FreeBSD, сообщил о возвращении к использованию OpenSSL, спустя более года после миграции на LibreSSL. Как следствие возвращения на OpenSSL, в качестве NTP-сервера по умолчанию будет возвращён ISC NTP вместо OpenNTPd.

В качестве причины называется сложность сопровождения решения на базе LibreSSL и существенные трудозатраты при переходе на новые выпуски LibreSSL. В частности, при обновлении LibreSSL с версии 2.6.4 до 2.7.2 всплыло большое число несовместимостей в портах, которые требуют индивидуальных внесений исправлений в порты. При расширении команды разработчиков HardenedBSD проект намерен вернуться на LibreSSL, но в данный момент продолжение использования LibreSSL невозможно из-за отсутствия необходимых ресурсов для сопровождения.

C 1 июля в ветках HardenedBSD 12-CURRENT и 11-STABLE по умолчанию будет включена сборка с OpenSSL, но поддержка LibreSSL в базовой системе будет сохранена в форме опции (для сборки следует установить переменную MK_LIBRESSL=yes). Копия репозитория пакетов, связанных с LibreSSL, будет доступна до 1 января 2019 года, т.е. пользователям будет предоставлено 8 месяцев на обновление до OpenSSL.



