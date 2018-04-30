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30.04.2018 20:20  Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL

Проект HardenedBSD, занимающийся улучшением механизмов защиты FreeBSD и выпускающий защищённые сборки FreeBSD, сообщил о возвращении к использованию OpenSSL, спустя более года после миграции на LibreSSL. Как следствие возвращения на OpenSSL, в качестве NTP-сервера по умолчанию будет возвращён ISC NTP вместо OpenNTPd.

В качестве причины называется сложность сопровождения решения на базе LibreSSL и существенные трудозатраты при переходе на новые выпуски LibreSSL. В частности, при обновлении LibreSSL с версии 2.6.4 до 2.7.2 всплыло большое число несовместимостей в портах, которые требуют индивидуальных внесений исправлений в порты. При расширении команды разработчиков HardenedBSD проект намерен вернуться на LibreSSL, но в данный момент продолжение использования LibreSSL невозможно из-за отсутствия необходимых ресурсов для сопровождения.

C 1 июля в ветках HardenedBSD 12-CURRENT и 11-STABLE по умолчанию будет включена сборка с OpenSSL, но поддержка LibreSSL в базовой системе будет сохранена в форме опции (для сборки следует установить переменную MK_LIBRESSL=yes). Копия репозитория пакетов, связанных с LibreSSL, будет доступна до 1 января 2019 года, т.е. пользователям будет предоставлено 8 месяцев на обновление до OpenSSL.

  1. Главная ссылка к новости (http://hardenedbsd.org/article...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск HardenedBSD 10-STABLE и 11-CURRENT v40.1
  3. OpenNews: Сформированы установочные образы HardenedBSD 11-CURRENT
  4. OpenNews: Альфа-выпуск OpenSSL 1.1.1 с поддержкой TLS 1.3
  5. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hardenedbsd, libressl, openssl
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  • 1.1, Аноним, 20:50, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Тоже мне безопасники Вернулись на дырявый openssl, потому что не осилили написа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 20:54, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    если безопасность не подкреплена математикой - это шутка
     
  • 2.16, Аноним, 03:05, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну блин написано - на безопасность нет ресурсов Видимо, корпоративщики как всег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, 33333333, 21:17, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    еще один повод для меня пересобрать libressl с git pull после обновления 16.04.4 ЛТС до 18.04 :)
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 22:09, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ещё раз собери. И ещё раз. На всякий случай.
     
  • 1.5, Аноним, 22:23, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    выкидывание кода усложняет систему, ай да выкидыватели
     
     
  • 2.6, колобок, 22:51, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не смогли в миграцию, и только.
     
  • 1.7, Ivan_83, 22:59, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поторопился.
    Во фре тоже перешли на эту версию, щас порты допилят за неделю/месяц.

    А ISC NTP просто какое то днище.
    Мне вот не нужно предоставлять сервис времени другим, поэтому я нашёл в хз какой документации параметры и сделал чтобы он биндился только на lo.
    Проверил, работает.
    Прошло немного времени и после апдейта ОС вместе с этим демоном работа сломалась.
    Притом сломалась настолько, что ntpd должен обязательно слушать и обязательно обрабатывать пакеты на том интерфейсе на котором он общается с апстримами.
    Те смотреть голой жопой в инет обязательно. Про фаер я слышал, но это костыльное решение ля купирования проблемы, а на рабочих станциях я фаер не держу.

    Поставил OpenNTPd.
    Конфиг простейший и понятный.
    Не хочешь предоставлять точно время другим - не биндишься к интерфейсам и оно спокойно себе работает.

    Ещё раз убедился что в ISC сплошные плохие кодеры, всегда обходил ихний дхцп и днс (бинд) стороной, знал бы про ntp - избежал бы траты кучи времени.

     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 23:05, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто к сведению: на линуксе isc-шный умеет пользоваться "подкруткой времени" в ядре и плавно его выводить на точное, ну а openntpd лупит кувалдой, как умеет, не заморачиваясь ерундой вроде монотонности системных часов.
     
     
  • 3.11, Ivan_83, 23:25, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я в курсе, но мне оно не критично.
    Монотонность обеспечивается в таймерах, там аптайм считается.
     
  • 3.13, PereresusNeVlezaetBuggy, 23:59, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Просто к сведению: на линуксе isc-шный умеет пользоваться "подкруткой времени" в ядре
    > и плавно его выводить на точное, ну а openntpd лупит кувалдой,
    > как умеет, не заморачиваясь ерундой вроде монотонности системных часов.

    Откуда дровишки? Плавная подстройка (при поддержке ядра) в OpenNTPd есть давно, может, это где-то сборка криво происходит?

     
  • 3.15, Аноним, 03:02, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зато весь ISCшный софт являет собой пример монструозного энтерпрайзного оверинжи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, xm, 23:22, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Короче, ещё один не осилил конфиг NTP и понаписал кучу ерунды, которую даже разбирать желания нет.
     
     
  • 3.12, Ivan_83, 23:30, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Осилил и пользовался много лет.
    Но встал вопрос что на рабочих станциях я не желаю предоставлять сервис точного времени и использовать фаер.
    В конфиге кое как нашлись опции для этого, но вскоре сломались.

    В общем я не хочу и не будут тратить больше своё время на поделия ISC, оно того не стоит.

     
     
  • 4.14, angra, 02:33, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты так хорошо его осилил, что даже не заметил в документации раздел ACL и пошел сразу рубить бинды?
     
     
  • 5.18, Аноним, 05:10, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За ACL в приложениях нужно сажать
     
  • 5.19, Ivan_83, 05:27, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ставить игнорировать запросы - синхронизация тоже отваливается.
    ACL подразумевает обработку запросов, это как возможность для DoS так и потенциальная дырка, если там в очередной раз уязвимость найдут.

    Уязвимости в ntpd за последние 10 лет находили более 10 раз, притом там часто за раз была не одна узявимость а несколько.
    Это одна из лидирующих по дыркам служб во фре.

     
  • 1.8, Michael Shigorin, 23:04, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Как следствие возвращения на OpenSSL, в качестве
    > NTP-сервера по умолчанию будет возвращён ISC NTP
    > вместо OpenNTPd.

    Гм, а в чём связь?  В альте, скажем, сейчас штатно поставляются именно openssl и openntpd (но есть и LibreSSL, и ntp).

     
  • 1.17, Аноним, 03:11, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да блобы на openssl модно молодежно в стиле кодер-макак
     

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