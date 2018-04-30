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30.04.2018 10:19  Уязвимости в гипервизоре Xen

В гипервизоре Xen найдена уязвимость, которая может быть использована для организации утечки информации из файловой системы хост-окружения. При обработке в гостевой системе специально оформленного образа CDROM имеется возможность получить доступ на чтение к любому файлу на стороне хост-системы с правами процесса с обработчиком устройств qemu.

Проблеме подвержены только гостевые системы x86, работающие в режиме HVM, в которых присутствует устройство виртуального CDROM. Проблема не затрагивает гостевые системы, работающие в режиме паравиртуализации (PV и PVH), а также системы HVM без виртуального устройства CDROM. Для проявления уязвимости на стороне dom0 должен быть запущен процесс qemu из пакета qemu-xen (системы с stub-доменом и qemu-xen-traditional не подвержены проблеме). Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность инициировать загрузку своего raw-образа в виртуальном CDROM, т.е. проблема затрагивает только конфигурации, в которых владельцам гостевых систем разерешено загружать свои образы в виртуальный CDROM.

Дополнительно можно отметить ещё одну уязвимость в Xen, связанную с ошибкой в реализации защиты от атаки Meltdown (XPTI). Уязвимость позволяет владельцу гостевой системы, работающей в режиме паравиртуализации (PV), вызвать крах гипервизора и парализовать работу хост-окружения. Уязвимость вызвана отсутствием обработчика ошибок для INT 80, что позволяет вызвать крах гипервизора через попытку записи нулевого значения по адресу в области 2^64. Проблеме подвержены только x86-системы, в которых применён патч XSA-254 для защиты от Meltdown. В гостевых системах PVH и HVM проблема не проявляется.

  1. Главная ссылка к новости (https://xenbits.xen.org/xsa/ad...)
  2. OpenNews: Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer
  3. OpenNews: Релиз гипервизора Xen 4.10
  4. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Очередная порция критических уязвимостей в Xen
  6. OpenNews: Новые уязвимости в Xen, позволяющие выйти за пределы гостевой системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: xen
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  • 1, Аноним, 11:05, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Расскажите, как можно получить доступ к памяти изнутри виртуалки на системах, гд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 11:40, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    В новости написано как, читай.
     

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