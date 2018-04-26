26.04.2018 22:37  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.1

Опубликован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.1, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

Новый выпуск в основном включает исправления ошибок. Например, налажена работа Python-приложений, использующих вызов write(), обеспечена поддержка виртуальых окружений с Python 3.3+, устранены проблемы с работой приложений на языке Go, выполняющих request.Read(), устранён крах при переоткрытии лога, реализована возможнсть загрузки модулей приложений в OpenBSD.



