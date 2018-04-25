25.04.2018 10:11  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.8

Доступен релиз пользовательского окружения Cinnamon 3.8, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в следующем обновлении дистрибутива Linux Mint. Не дожидаясь новой версии пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux смогут установить Cinnamon 3.8 через PPA-репозиторий (пока не обновлён). Основные новшества: Реализована возможность настройки максимальной громкости звука. Ранее апплет управления звуком позволял изменять громкость только в диапазоне от 0 до 100%, но через настройки можно было получить доступ к параметрам усилителя и выставить громкость в значение до 150%. В новом выпуске представлена новая настройка, позволяющая установить максимальный уровень громкости, который может быть выставлен через апплет управления звуком или через мультимедийные клавиши (например, можно выставить лимит в 150% для задействования усилителя или 50% для снижения максимальной громкости). В звуковом апплете также добавлена возможность быстрого переключения на следующий или предыдущий трек через прокрутку колесом мыши и реализована опция для скрытия кнопки проигрывателя на панели в случае отключения в апплете режима управления воспроизведением;

Осуществлена миграция апплетов, скриптов и различных компонентов рабочего стола с Python 2 на Python 3;

Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 52 (из LMDE 3 портирован пакет mozjs52, в прошлом выпуске использовался mozjs38);

Настройки интерфейса переключения задач (app-switcher) унифицированы с интерфейсом Alt-tab. Реализован новый режим цикличного переключения между окнами на текущем виртуальном рабочем столе и предложены новые настройки стиля предпросмотра списка окон;

Добавлена возможность синхронизации времени через соответствующий сервис Systemd;

Начался переход на систему сборки Meson, на которую уже перешли systemd, GTK+, Mesa и GNOME. На Meson уже переведены пакеты xapps, nemo, cinnamon-desktop и xplayer-plparser. Из положительных впечатлений от Meson отмечено ускорение процесса сборки и упрощение сопровождения;

Модернизирован просмотрщик документов Xreader (ответвление от Atril/Evince), в котором значительно улучшена отрисовка документов в формате PDF и устранены проблемы с обработкой ePub. Добавлено отдельное окно с настройками, реализована возможность просмотра истории открытых документов, обеспечена поддержка изменения состава кнопок на панели, появилась функция изменения размера пиктограмм и возможность сохранения размера каждого документа, улучшена поддержка плавной прокрутки;

Добавлена возможность вывода уведомлений в нижней части экрана и корректная поддержка вывода уведомлений в конфигурациях с несколькими мониторами. Убрана автоматическая очистка системных уведомлений при переключении фокуса на другое приложение;

В настройки действий при закрытии крышки ноутбука и критического разряда аккумулятора добавлена опция для мгновенного завершения работы;

Добавлена возможность установки сторонних дополнений из локального каталога на текущей системе, а не только с сайта cinnamon-spices.linuxmint.com;

Обеспечена поддержка отображения десклетов (desklets) поверх других окон. В контекстное меню апплета Show Desktop добавлена возможность управления показом десклетов;

Прекращено использование утилиты gksu для выполнения операций с повышенными полномочиями. Из поставки удалён компонент cinnamon-extension-tool;

Проведена работа по увеличению скорости запуска приложений. Измерение времени открытия 200 окон показало, что в Cinnamon данная операция выполняется существенно медленнее, чем при использовании оконного менеджера Metacity (в Metacity инициализация 200 окон была выполнена за 1 секунду, а в Cinnamon за 4 секунды, на размещение на рабочем столе этих окон в Metacity было потрачено 6 секунд, а в Cinnamon - 22 cекунды). Устранение ряда узких мест в применяемом в Cinnamon оконном менеджере Muffin, а также оптимизация кода обработки списка окон и отображения ланчеров на панели позволили поднять производительность запуска приложений до уровня Metacity.



