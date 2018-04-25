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25.04.2018 10:11  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.8

Доступен релиз пользовательского окружения Cinnamon 3.8, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в следующем обновлении дистрибутива Linux Mint. Не дожидаясь новой версии пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux смогут установить Cinnamon 3.8 через PPA-репозиторий (пока не обновлён).

Основные новшества:

  • Реализована возможность настройки максимальной громкости звука. Ранее апплет управления звуком позволял изменять громкость только в диапазоне от 0 до 100%, но через настройки можно было получить доступ к параметрам усилителя и выставить громкость в значение до 150%. В новом выпуске представлена новая настройка, позволяющая установить максимальный уровень громкости, который может быть выставлен через апплет управления звуком или через мультимедийные клавиши (например, можно выставить лимит в 150% для задействования усилителя или 50% для снижения максимальной громкости). В звуковом апплете также добавлена возможность быстрого переключения на следующий или предыдущий трек через прокрутку колесом мыши и реализована опция для скрытия кнопки проигрывателя на панели в случае отключения в апплете режима управления воспроизведением;
  • Осуществлена миграция апплетов, скриптов и различных компонентов рабочего стола с Python 2 на Python 3;
  • Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 52 (из LMDE 3 портирован пакет mozjs52, в прошлом выпуске использовался mozjs38);
  • Настройки интерфейса переключения задач (app-switcher) унифицированы с интерфейсом Alt-tab. Реализован новый режим цикличного переключения между окнами на текущем виртуальном рабочем столе и предложены новые настройки стиля предпросмотра списка окон;
  • Добавлена возможность синхронизации времени через соответствующий сервис Systemd;
  • Начался переход на систему сборки Meson, на которую уже перешли systemd, GTK+, Mesa и GNOME. На Meson уже переведены пакеты xapps, nemo, cinnamon-desktop и xplayer-plparser. Из положительных впечатлений от Meson отмечено ускорение процесса сборки и упрощение сопровождения;
  • Модернизирован просмотрщик документов Xreader (ответвление от Atril/Evince), в котором значительно улучшена отрисовка документов в формате PDF и устранены проблемы с обработкой ePub. Добавлено отдельное окно с настройками, реализована возможность просмотра истории открытых документов, обеспечена поддержка изменения состава кнопок на панели, появилась функция изменения размера пиктограмм и возможность сохранения размера каждого документа, улучшена поддержка плавной прокрутки;
  • Добавлена возможность вывода уведомлений в нижней части экрана и корректная поддержка вывода уведомлений в конфигурациях с несколькими мониторами. Убрана автоматическая очистка системных уведомлений при переключении фокуса на другое приложение;
  • В настройки действий при закрытии крышки ноутбука и критического разряда аккумулятора добавлена опция для мгновенного завершения работы;
  • Добавлена возможность установки сторонних дополнений из локального каталога на текущей системе, а не только с сайта cinnamon-spices.linuxmint.com;
  • Обеспечена поддержка отображения десклетов (desklets) поверх других окон. В контекстное меню апплета Show Desktop добавлена возможность управления показом десклетов;
  • Прекращено использование утилиты gksu для выполнения операций с повышенными полномочиями. Из поставки удалён компонент cinnamon-extension-tool;
  • Проведена работа по увеличению скорости запуска приложений. Измерение времени открытия 200 окон показало, что в Cinnamon данная операция выполняется существенно медленнее, чем при использовании оконного менеджера Metacity (в Metacity инициализация 200 окон была выполнена за 1 секунду, а в Cinnamon за 4 секунды, на размещение на рабочем столе этих окон в Metacity было потрачено 6 секунд, а в Cinnamon - 22 cекунды). Устранение ряда узких мест в применяемом в Cinnamon оконном менеджере Muffin, а также оптимизация кода обработки списка окон и отображения ланчеров на панели позволили поднять производительность запуска приложений до уровня Metacity.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/C...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.6
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.4
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.2
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.0
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cinnamon, desktop
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  • 1.1, Fracta1L, 10:55, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –10 +/
    И это мажорный релиз графической среды В минорных апдейтах Плазмы ченджлоги дли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Диносуслик, 11:58, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А Плазма уже перестала падать?
     
     
  • 3.20, Дмитрий Марков, 12:51, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, начинала?
     
  • 3.37, Sunderland93, 14:37, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Гном и Cinnamon?
     
  • 2.8, llolik, 12:13, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это тоже, в общем-то, минорный.
     
  • 2.16, tensor, 12:43, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я так понял, программисты должны ченджлогами меряться?
     
  • 1.2, Аноним, 10:56, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    одно из немногих невырвиглазных окружений
     
     
  • 2.4, Диносуслик, 11:58, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > одно из немногих невырвиглазных окружений

    Поддерживаю этого гражданина

     
  • 2.10, Аноним, 12:28, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это потому что у тебя глаза уже давно вырваны, и ты не видишь этого ужаса.
     
  • 2.38, Sunderland93, 14:37, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > одно из немногих невырвиглазных окружений

    А ты его в дефолте видел? Или только в Linux Mint?

     
  • 1.5, noize, 12:03, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень хорошая новость, ждём апдейтов
     
  • 1.7, Аноним, 12:10, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    До этого ни разу не пробовал Поставил напопробовать За два месяца ни разу не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:21, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как бы не плевались бородатые консерваторы, визуальная составляющая очень важна,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:30, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит как заговор мирового правительства офтальмологов и психиатров, тебя они... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Особое мнение, 13:24, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    После многолетнего перебора всего и вся остановился на вертикальной fbpanel + openbox + dmenu. Занимает ~70Mb Ram.
    Индикатор раскладки gxkb. Сеть - стандартный nm-applet.
    Хоткеи сделал как в i3. В i3 не нравилось, что нет alt-tab и панели горизонтальные(привет wide screen), но просидел на нем года два. Нравилась легковесность. Но потом случайно наткнулся на fbpanel в которой по сути основное все есть и она с минимумом зависимостей.

    И сколько не всматривался во все эти цинамоны и т.п. но не вижу смысла их использовать, т.к. по сути те же панель и меню. Только отжирает ресурсы и мешает работать. Бесконечное переизобретение колеса.

     
     
  • 3.27, анон, 13:33, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в i3 можно сделать alt-tab с помощью rofi, ну и глобально, заменить dmenu на rofi.
     
  • 3.30, Аноним, 13:49, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отжирает ресурсы Я конечно всё понимаю что в стране тяжелая ситуация, но вам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Аноним, 14:15, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот конфигурация НЕ для игр , за 35тыс в нынешних реалиях вообще очень доброт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 12:31, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чем смысл увеличения громкости до 150%, кто-то подскажет?
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 12:32, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > А в чем смысл увеличения громкости до 150%, кто-то подскажет?

    "--А? Что?! Не слышу-у!!"

     
  • 2.15, llolik, 12:35, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если звук в источнике (плеер, скайп etc.) тихий настолько, что даже выкрутив всё в топ, всё равно тихо, то можно программно добавить ещё громкости.
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:45, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а hw регулятор громкости повернуть?
    жертвы цифрового мира :)
     
     
  • 4.21, llolik, 12:53, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а hw регулятор громкости повернуть?

    Даже если он в топ, а звук тихий всё равно? hw регулятор не забустишь >100% :)
    К тому же некоторые hw-приблуды (даже ЧСХ не самые бюджетные) при регуляторе в 100% начинают дребезжать и фонить. Поэтому можно частично выкрутиться завернуть программный звук на >100%.

     
  • 4.22, Аноним, 12:54, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    во многих ноутбуках он есть?
     
  • 4.24, Аноним, 12:58, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это если он есть Но бывает ситуации, когда есть только два динамика от музыкаль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, a, 14:18, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть куча фильмов, в которых звук слишком тихий на полностью выкрученной hw крутилке и 100%. Акустика панасоник полноразмерная с сабом, 10 честных ватт.
    150% спасает, но эта настройка сейчас, типа, временная, спрыгивает на 100%, как только тронешь громкость. Если в 3.8 она будет фиксироваться, это гуд.
     
  • 2.31, Аноним, 14:06, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы выстрелить себе в ногу, а потом прилюдно рвать волосья на мудях и грозить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Владимир, 12:33, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем все переходят на Meson? SCons их ничему не научил?
    http://www.rojtberg.net/1481/do-not-use-meson/
     
     
  • 2.18, llolik, 12:48, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем все переходят на Meson? SCons их ничему не научил?
    > http://www.rojtberg.net/1481/do-not-use-meson/

    Затем же, зачем и на CMake, по которой плачется автор по ссылке. Но, сугубо ИМХО, CMake, мягко говоря, странноватая, а Meson простая, как полено, и просто работает.
    > SCons их ничему не научил?

    А чему он должен был научить? Кому надо, вполне пользуются.

     
  • 1.19, iCat, 12:48, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не сочтите за холивар или вброс, но... оно так же, как и Gnome, приколочено к systemD?
     
     
  • 2.23, iPony, 12:55, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да
     
  • 1.25, Аноним, 13:03, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я просто не в теме, кто-то использует синамон ?
     
     
  • 2.32, Neptus, 14:11, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос будет без ответа из-за своей простоты....
     
  • 2.36, a, 14:24, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я просто не в теме, кто-то использует синамон ?

    Я использую.
    Теперь вы в теме.

     
  • 1.28, Аноним, 13:41, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Осмелюсь спросить Почему в качестве максимальной громкости выбрано значение - 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, a, 14:21, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Осмелюсь спросить. Почему в качестве максимальной громкости выбрано значение - 150% ,
    > почему не 146%?

    Мемов наших не знают, басурмане.

     

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