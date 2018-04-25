25.04.2018 10:11  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.8

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|2.26, Особое мнение, 13:24, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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После многолетнего перебора всего и вся остановился на вертикальной fbpanel + openbox + dmenu. Занимает ~70Mb Ram.
Индикатор раскладки gxkb. Сеть - стандартный nm-applet.
Хоткеи сделал как в i3. В i3 не нравилось, что нет alt-tab и панели горизонтальные(привет wide screen), но просидел на нем года два. Нравилась легковесность. Но потом случайно наткнулся на fbpanel в которой по сути основное все есть и она с минимумом зависимостей.
И сколько не всматривался во все эти цинамоны и т.п. но не вижу смысла их использовать, т.к. по сути те же панель и меню. Только отжирает ресурсы и мешает работать. Бесконечное переизобретение колеса.
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|4.21, llolik, 12:53, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а hw регулятор громкости повернуть?
Даже если он в топ, а звук тихий всё равно? hw регулятор не забустишь >100% :)
К тому же некоторые hw-приблуды (даже ЧСХ не самые бюджетные) при регуляторе в 100% начинают дребезжать и фонить. Поэтому можно частично выкрутиться завернуть программный звук на >100%.
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|4.34, a, 14:18, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Есть куча фильмов, в которых звук слишком тихий на полностью выкрученной hw крутилке и 100%. Акустика панасоник полноразмерная с сабом, 10 честных ватт.
150% спасает, но эта настройка сейчас, типа, временная, спрыгивает на 100%, как только тронешь громкость. Если в 3.8 она будет фиксироваться, это гуд.
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|2.18, llolik, 12:48, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Зачем все переходят на Meson? SCons их ничему не научил?
> http://www.rojtberg.net/1481/do-not-use-meson/
Затем же, зачем и на CMake, по которой плачется автор по ссылке. Но, сугубо ИМХО, CMake, мягко говоря, странноватая, а Meson простая, как полено, и просто работает.
> SCons их ничему не научил?
А чему он должен был научить? Кому надо, вполне пользуются.
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