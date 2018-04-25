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24.04.2018 23:57  Опубликован метод обхода ограничений загрузчика игровой приставки Nintendo Switch

Исследователи безопасности из групп fail0verflow и ReSwitched раскрыли информацию о методе эксплуатации уязвимости в игровой приставке Nintendo Switch, позволяющем обойти механизм верифицированной загрузки и запустить на устройстве любой код, в том числе установить Linux, модифицировать штатную прошивку или организовать выполнение нелицензионных игр.

Уязвимость затрагивает аппаратную платформу NVIDIA Tegra X1, которая используется в приставке. Для загрузки доступно два работающих прототипа эксплоита и специализированная сборка Linux для установки на Nintendo Switch (возможна двойная загрузка Linux и Switch OS). В июне также планируется выпустить кастомизированный вариант штатной прошивки на базе FreeBSD, который развивается под кодовым именем Atmosphere.

Примечательно, что уязвимость невозможно устранить через обновление прошивки, так как проблема присутствует в коде загрузчика Tegra Recovery Mode (RCM), находящегося в недоступном для изменений ПЗУ. Исправление может быть представлено только компанией NVIDIA на уровне производства новых SoC Tegra X1. Программным путём модифицировать загрузчик на уже выпущенных устройствах невозможно. По заявлению одного из авторов эксплоита, проблема не специфична для Tegra X1 и также проявляется на другх SoC NVIDIA семейства Tegra.

Эксплуатация сводится к перезагрузке устройства в режиме USB Recovery и инициировании переполнения буфера в USB-стеке через передачу определённых USB-команд. Для перехода в режим USB Recovery требуется закоротить два контакта (7 и 10) в правом разъёме Joy-Con и перезагрузить устройство удерживая кнопки Volume Up и Power.

Проблема вызвана использованием в USB-стеке команды memcpy для копирования данных с указанием размера, значение которого берётся из поля USB-запроса, которое может быть изменено атакующим. Подобрав аккуратно данные и размер для перезаписи буфера можно добиться сохранения своих данных в область исполняемого стека и выполнения кода в контексте BPMP (Boot and Power Management processor), на стадии до сброса привилегий и начала верификации прошивки.

  1. Главная ссылка к новости (https://fail0verflow.com/blog/...)
  2. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch
  3. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  5. OpenNews: Извлечение ключей устройств Qualcomm для атаки на зашифрованные разделы в Android
  6. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: nintendo, switch, boot, exploit
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  • 1.1, pavlinux, 00:29, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > перезагрузка устройства в режиме USB Recovery и инициировании переполнения буфера в USB-стеке через передачу определённых USB-команд.

    Красиво.

     
     
  • 2.9, Аноним, 02:16, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да. Но на самом деле подобная тактика дикий баян, практикуемый лет 15 уж точно.
     
  • 1.2, Аноним, 00:34, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Жаль что с кажды новым поколением свичей на новых SoC с исправленной дырой при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 00:35, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В продаже ещё патченные версии не появились?
     
  • 1.4, Аноним, 00:56, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что через одно место и гланды делают то, что, в принципе, и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 00:57, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Парни, а почему у этой консоли ненулевая популярность Это кусок дерьма же Кон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 01:24, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Объясняю, потому что вокруг этого куска дерьма же, крутится рой мух, которые име... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 02:27, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Игры от нинтенды выгодно отличаются от большинства современных AAA-тайтлов тем, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 01:54, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    nintendo съест их живьем
     
  • 1.8, Аноним, 01:57, 25/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот момент когда уже по заголовку новости точно знаешь кто автор метода
     
     
  • 2.11, Аноним, 02:29, 25/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    171 Опубликован 187 как раз с автором метода не очень вяжется, т к в послед... весь текст скрыт [показать]
     

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