23.04.2018 22:01  Предварительный выпуск Qt для WebAssembly

Разработчики фреймворка Qt представили предварительную версию редакции Qt для WebAssembly. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования. Порт Qt для WebAssembly позволит компилировать графические приложения на базе Qt в виде модулей на WebAssembly, которые можно запускать непосредственно в web-браузере. Для компиляции предлагается использовать Emscripten, ветку Qt 5.11 и WebAssembly-порты QtBase и QtDeclarative.



