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23.04.2018 22:01  Предварительный выпуск Qt для WebAssembly

Разработчики фреймворка Qt представили предварительную версию редакции Qt для WebAssembly. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования. Порт Qt для WebAssembly позволит компилировать графические приложения на базе Qt в виде модулей на WebAssembly, которые можно запускать непосредственно в web-браузере. Для компиляции предлагается использовать Emscripten, ветку Qt 5.11 и WebAssembly-порты QtBase и QtDeclarative.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/04...)
  2. OpenNews: Представлен проект Qt for Python
  3. OpenNews: В рамках проекта Emscripten-Qt развивается порт Qt, работающий в web-браузере
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
  5. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  6. OpenNews: Google прекращает поддержку Portable Native Client в пользу WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, webassembly, emscripten
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  • 1.1, Crazy Alex, 22:24, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хм, мне вот интересно, сколько это счастье весить будет - обычно в WebAssembly софт довольно тяжёлым получается.
     
  • 1.2, Аноним, 22:30, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    С одной стороны круто что наконец можно будет Qt интерфейс быстро в веб прокидыв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:30, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это qt в браузере? Вместо html?
     
  • 1.4, cat666, 22:31, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Однако, как проц то проседает от демки на официальном сайте WebAssembly, а про отожраную память я вообще молчу. С Qt наверно всё будет ещё круче, возьмут новые высоты....
     
     
  • 2.6, турин, 23:22, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да вроде после того как скомпилируется не жрёт уже проц.. хотя конечно зависит от того работает ли аппаратное ускорение видимо
     
  • 2.7, Ordu, 23:34, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что ты хотел? Там же целый Unity всунули в браузер. И мне кажется, что в таком варианте 90Mb на вкладку вполне ожидаемый результат.
     
  • 1.5, Аноним, 22:41, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > представили

    без демок не считается

     
  • 1.8, Аноним, 00:46, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    блин, астанавитесь с железо так быстро не совершенствуется, как вы слои абстр... весь текст скрыт [показать]
     

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