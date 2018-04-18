18.04.2018 10:07  Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4

Компания Oracle сформировала второй бета-выпуск операционной системы Solaris 11.4. Для загрузки подготовлены установочные образы для архитектур x86_64 и SPARC, а также срез репозитория пакетов. Отмечается, что в Oracle Solaris 11.4 будет обеспечена поддержка всех серверверных систем Oracle SPARC и x86, выпущенных после 2011 года. В отличие от выпуска 11.3 будет прекращена поддержка систем на базе процессоров SPARC T1, T2 и T3, а также SPARC64 VII+ и систем Sun4u, таких как SPARC Enterprise M4000. Представители Oracle также рассказали о новой модели разработки Solaris, основанной на стратегии непрерывной доставки релизов. Новые выпуски Solaris 11 теперь будут выпускаться раз в год, летом. Новые возможности будут предлагаться по мере их готовности и доставляться через ближайший канал доставки, например, могут быть включены в сервисные обновления (SRU), CPU (critical patch update) или релиз. Релизы Oracle Solaris 11 будут включать как все новшества, раннее доставленные в обновлениях SRU, так и ранее недоступные новшества, которые признаны готовыми к моменту формирования релиза. В релизах также будут доставляться обновления версий сторонних открытых компонентов, входящих в состав Solaris. По сравнению с выпущенным в январе первым бета выпуском в обновлённой тестовой версии устранено около 280 ошибок и внесено несколько улучшений: Возможность использования команды "zpool remove" для удаления из пула первичных устройств хранения ZFS. Данные из удаляемого устройства автоматически будут перенесены на устройства, остающиеся в пуле. Прогресс переноса данных перед удалением можно оценить при помощи команды "zpool status";

Режим проверки (Scrub) ZFS-пула по расписанию. По умолчанию процесс фоновой проверки целостности пула теперь запускается раз в 30 дней и автоматически корректирует приоритет выполнения данной операции, в зависимости от нагрузки в системе. Посмотреть время последней проверки можно командой "zpool status";

Поддержка протокола SMB 3.1.1, в котором появилась возможность прозрачного переключения клиента на резервный хост в случае сбоя (Transparent Failover) и режим многоканальной передачи данных с использованием нескольких разных сетевых соединений;

В команду compliance добавлена поддержка Oracle Solaris Cluster;

Добавлен пакет ssh-ldap-getpubkey для организации аутентификации в SSH с хранением публичных ключей в LDAP;

Добавлена защита от первого варианта атаки Spectre в Firefox, драйвере NVIDIA и ядре Solaris;

Обновлены версии программ, включая gcc 7.3, libidn2, qpdf 7.0.0.



