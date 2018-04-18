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18.04.2018 10:07  Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4

Компания Oracle сформировала второй бета-выпуск операционной системы Solaris 11.4. Для загрузки подготовлены установочные образы для архитектур x86_64 и SPARC, а также срез репозитория пакетов. Отмечается, что в Oracle Solaris 11.4 будет обеспечена поддержка всех серверверных систем Oracle SPARC и x86, выпущенных после 2011 года. В отличие от выпуска 11.3 будет прекращена поддержка систем на базе процессоров SPARC T1, T2 и T3, а также SPARC64 VII+ и систем Sun4u, таких как SPARC Enterprise M4000.

Представители Oracle также рассказали о новой модели разработки Solaris, основанной на стратегии непрерывной доставки релизов. Новые выпуски Solaris 11 теперь будут выпускаться раз в год, летом. Новые возможности будут предлагаться по мере их готовности и доставляться через ближайший канал доставки, например, могут быть включены в сервисные обновления (SRU), CPU (critical patch update) или релиз. Релизы Oracle Solaris 11 будут включать как все новшества, раннее доставленные в обновлениях SRU, так и ранее недоступные новшества, которые признаны готовыми к моменту формирования релиза. В релизах также будут доставляться обновления версий сторонних открытых компонентов, входящих в состав Solaris.

По сравнению с выпущенным в январе первым бета выпуском в обновлённой тестовой версии устранено около 280 ошибок и внесено несколько улучшений:

  • Возможность использования команды "zpool remove" для удаления из пула первичных устройств хранения ZFS. Данные из удаляемого устройства автоматически будут перенесены на устройства, остающиеся в пуле. Прогресс переноса данных перед удалением можно оценить при помощи команды "zpool status";
  • Режим проверки (Scrub) ZFS-пула по расписанию. По умолчанию процесс фоновой проверки целостности пула теперь запускается раз в 30 дней и автоматически корректирует приоритет выполнения данной операции, в зависимости от нагрузки в системе. Посмотреть время последней проверки можно командой "zpool status";
  • Поддержка протокола SMB 3.1.1, в котором появилась возможность прозрачного переключения клиента на резервный хост в случае сбоя (Transparent Failover) и режим многоканальной передачи данных с использованием нескольких разных сетевых соединений;
  • В команду compliance добавлена поддержка Oracle Solaris Cluster;
  • Добавлен пакет ssh-ldap-getpubkey для организации аутентификации в SSH с хранением публичных ключей в LDAP;
  • Добавлена защита от первого варианта атаки Spectre в Firefox, драйвере NVIDIA и ядре Solaris;
  • Обновлены версии программ, включая gcc 7.3, libidn2, qpdf 7.0.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование Solaris 11.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: MongoDB прекращает поддержку платформы Solaris
  5. OpenNews: Компания Oracle представила бета-выпуск Solaris 11.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, Аноним, 10:27, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    трушный UNIX.
     
  • 1.2, Другой Аноним, 10:31, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Небольшая описка ------------X8 Добавлена защита от первого варианта атаки Spe... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Ещё один анонимус, 10:41, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    под новостью есть кнопка "исправить", нажми и исправь
     
     
  • 3.9, Другой Аноним, 11:01, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    спасибо, как-то раньше не приходилось пользоваться такой функциональностью.
     
  • 1.3, kknight, 10:33, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, что на десктопе он неуклюже работает.
     
  • 1.4, Аноним123, 10:40, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >zpool remove

    наконец-то!

     
     
  • 2.7, Тональд Драмп, 10:44, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем порта в zfs-on-linux
     
  • 1.5, Anonymoustus, 10:41, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Представители Oracle также рассказали о новой модели разработки Solaris, основанной на стратегии непрерывной доставки релизов. Новые выпуски Solaris 11 теперь будут выпускаться раз в год, летом. Новые возможности будут предлагаться по мере их готовности и доставляться через ближайший канал доставки, например, могут быть включены в сервисные обновления (SRU), CPU (critical patch update) или релиз. Релизы Oracle Solaris 11 будут включать как все новшества, раннее доставленные в обновлениях SRU, так и ранее недоступные новшества, которые признаны готовыми к моменту формирования релиза. В релизах также будут доставляться обновления версий сторонних открытых компонентов, входящих в состав Solaris.

    Пропала хорошая ОС. Вот теперь — верю.

    RIP.

     
  • 1.8, Аноним, 10:55, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    отличная ОС, на года обогнавшая Linux
     
  • 1.10, Аноним, 11:02, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Суся 11.4 была лучшей сусей. Посмотрим на Solaris 11.4
     
  • 1.11, iv, 11:03, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    - оракал, что ты делаешь с солярисом?
    - SRU

    простите...

     

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