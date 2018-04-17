16.04.2018 23:25  Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов

Разработчики postmarketOS, дистрибутива для устаревших смартфонов, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox, представили инициативу postmarketOS-lowlevel, в рамках которой началась работа по созданию проектов открытого загрузчика и прошивки для беспроводных модемов. На текущем этапе работа сосредоточена только на разработке для устройств на базе SoC MediaTek.

Проект по созданию открытого загрузчика для SoC MediaTek MT6735P возник из-за поставки многих смартфонов на базе данного SoC с проприетарным загрузчиком, который не позволяет запустить на устройстве произвольное ядро. При этом в качестве основы для загрузчика использован открытый проект LK (Little Kernel), распространяемый под лицензией MIT, допускающей создание закрытых производных продуктов, чем и пользуются производители оборудования.

Имеется возможность бинарно пропатчить загрузчик и перезаписать изменённую версию через SP Flash Tool, но это грязный хак, который не решает сути проблемы. В качестве выхода разработчики postmarketOS решили самостоятельно портировать LK на SoC MediaTek MT6735P и подготовить свой вариант загрузчика, уже полностью открытого. Постепенно планируется добавлять в порт поддержку других моделей SoC MediaTek, что позволит охватить достаточно большой класс смартфонов, в которых используются чипы MediaTek, например, hTC, Huawei, Lenovo, LG, Moto, Sony.

Второй проект сосредоточен на разработке прошивки для беспроводных модемов (baseband-процессоров), используемых для передачи и приёма информации в сетях сотовой связи. Необходимость создания подобной прошивки обусловлена тем, что несмотря на то, что baseband-процессор является независимым звеном и отделён от CPU, обслуживающего основное системное окружение, контроль за данным компонентом позволяет полностью контролировать и основное окружение. Т.е. невозможно построить полностью защищённую и учитывающую требования конфиденциальности систему при наличии проприетарного baseband-процессора.

Как вариант решения проблемы проекты Librem 5 и Neo900 реализуют возможность дополнительной изоляции baseband-процессора или создание переключателя, физически разрывающего цепи, но для postmarketOS такие методы кажутся неприемлимыми. Вместо этого, разработчики postmarketOS намерены создать свою открытую прошивку, портировав для применяемого в SoC MT6260 baseband-процессора Fernvale наработки проекта OsmocomBB, создающего полностью открытый GSM-стек и прошивку GSM-модуля. Некоторые энтузиасты уже занимаются портированием OsmocomBB для Fernvale, для которого также развивается открытая исследовательская ОС Fernly и доступен порт открытой RTOS NuttX.



