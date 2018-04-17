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16.04.2018 23:25  Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов

Разработчики postmarketOS, дистрибутива для устаревших смартфонов, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox, представили инициативу postmarketOS-lowlevel, в рамках которой началась работа по созданию проектов открытого загрузчика и прошивки для беспроводных модемов. На текущем этапе работа сосредоточена только на разработке для устройств на базе SoC MediaTek.

Проект по созданию открытого загрузчика для SoC MediaTek MT6735P возник из-за поставки многих смартфонов на базе данного SoC с проприетарным загрузчиком, который не позволяет запустить на устройстве произвольное ядро. При этом в качестве основы для загрузчика использован открытый проект LK (Little Kernel), распространяемый под лицензией MIT, допускающей создание закрытых производных продуктов, чем и пользуются производители оборудования.

Имеется возможность бинарно пропатчить загрузчик и перезаписать изменённую версию через SP Flash Tool, но это грязный хак, который не решает сути проблемы. В качестве выхода разработчики postmarketOS решили самостоятельно портировать LK на SoC MediaTek MT6735P и подготовить свой вариант загрузчика, уже полностью открытого. Постепенно планируется добавлять в порт поддержку других моделей SoC MediaTek, что позволит охватить достаточно большой класс смартфонов, в которых используются чипы MediaTek, например, hTC, Huawei, Lenovo, LG, Moto, Sony.

Второй проект сосредоточен на разработке прошивки для беспроводных модемов (baseband-процессоров), используемых для передачи и приёма информации в сетях сотовой связи. Необходимость создания подобной прошивки обусловлена тем, что несмотря на то, что baseband-процессор является независимым звеном и отделён от CPU, обслуживающего основное системное окружение, контроль за данным компонентом позволяет полностью контролировать и основное окружение. Т.е. невозможно построить полностью защищённую и учитывающую требования конфиденциальности систему при наличии проприетарного baseband-процессора.

Как вариант решения проблемы проекты Librem 5 и Neo900 реализуют возможность дополнительной изоляции baseband-процессора или создание переключателя, физически разрывающего цепи, но для postmarketOS такие методы кажутся неприемлимыми. Вместо этого, разработчики postmarketOS намерены создать свою открытую прошивку, портировав для применяемого в SoC MT6260 baseband-процессора Fernvale наработки проекта OsmocomBB, создающего полностью открытый GSM-стек и прошивку GSM-модуля. Некоторые энтузиасты уже занимаются портированием OsmocomBB для Fernvale, для которого также развивается открытая исследовательская ОС Fernly и доступен порт открытой RTOS NuttX.

  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  3. OpenNews: Проект OsmocomBB на пути к созданию полностью открытого мобильного телефона
  4. OpenNews: Продемонстрирована базовая станция GSM на базе свободного ПО и бюджетного телефона
  5. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  6. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postmarketos, bootloader, firmware, baseband, modem
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  • 1, Алконим, 02:09, 17/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Надеюсь, все получится.
     
     
  • 2, Anon4ik, 02:17, 17/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Надежда надеждой, апстримь кодяру для успеха!
     

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