15.04.2018 22:30  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.8

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.8, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это восьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (108 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 77 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Ключевые изменения: Переписаны настройки и диалоги панели задач (Taskbar), что позволило добиться работы таких опции, как автоматическое скрытие панели, фиксация содержимого и постоянное удержание панели поверх другого контента;

Решены проблемы в системе вывода уведомлений, обеспечена корректная поддержка всплывающих уведомлений;

В системном лотке обеспечено автоматическое скрытие пиктограмм завершивших свою работу процессов, даже в случае краха приложения;

Добавлена возможность выделения сразу нескольких пиктограмм на рабочем столе;

Повышена недёжность выполнения операций удаления и переименования каталогов и файлов;

В командном интерпретаторе появилась поддержка автодополнения ввода;

Добавлена возможность отмонтирования сетевых накопителей, непосредственно из файлового менеджера;

Решены проблемы с перерисовкой текстовых элементов, полос прокрутки и подсказок для кнопок;

Добавлена специальная прослойка для обеспечения совместимости и внесены изменения в Kernel32, NTDLL и LDR для предоставления возможности запуска приложений, написанных для NT6+ (Vista, Windows 8, Window 10). Прослойка пока очень сырая и относится к экспериментальным возможностям;

В состав включён инструмент, напоминающий DrWatson32 и позволяющий в случае краха приложения, сохранить файл с логом состояния на рабочем столе. В логе отражены данные, полезные для диагностики краха, например, списки загруженных модулей и потоков, трассировки стека, дампы и сведения о состоянии регистров;

Решены проблемы с инициализацией в некоторых играх, проявляющиеся при использовании родных графических драйверов. Также устранены искажения цветов в приложениях, использующих DirectX;

Устранено несколько проблем в системе управления кэшем (Common Cache) и загрузчике Freeloader, что позволило обеспечить загрузку на системах с 96 Мб ОЗУ;

В системе управления кэшем добавлена поддержка упреждающего чтения (Read Ahead) и отложенной записи (Lazy Writing);

Устранены проблемы в обработчике PNP IRP, которые мешали загрузке ReactOS на очень старом оборудовании и в виртуальных машинах с подключенным пустым флоппи-приводом. Добавлены виртуальные драйверы CD-ROM и флоппи-привода;

Драйвер CDFS (CD-ROM file system) был заменён на оригинальную реализацию от Microsoft, код которой был открыт под лицензией MS-PL (в ходе рецензирования разработчики ResctOS нашли ошибку в коде Microsoft);

Добавлен новый драйвер NTFS с начальной поддержкой записи (поддержка записи пока отключена по умолчанию, но для тестирования доступна для включения через реестр);

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 3.0 и обновлены версии сторонних компонентов: Freetype 2.9, Ext2 0.69, uniata v0.46e5, libxml2 2.9.7, libmpg123 1.25.8, libtiff 4.0.9, libxslt 1.1.32, libjpeg 9c, libpng 1.6.34.



