15.04.2018 22:30  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.8

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|5.40, Алконим, 02:41, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Человеку ни линукс ни винда не нужны. Ему необходим определённый набор программ для работы. Правило опакетить виндовые проги с вайном в зависимостях и вуаля.
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|3.42, KonstantinB, 03:40, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вопрос в том, что в итоге дешевле, доработать до нужной функциональности опенсорсные аналоги действительно нужных (а не используемых тупо по привычке) старых программ (включая написание конвертеров из старых форматов итд), или разработать опенсорсный аналог XP.
Судя по тому, сколько уже человеко-лет угрохано в реактось и где там ныне воз, я совсем не уверен в ответе.
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|2.36, A.S., 01:33, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Пробовать не буду, знаю наперед:
> - установится за 20 секунд, загрузится за 5... Вау!
> - после пяти минут тыкания, крах на элементарной операции (создание папки, копирование
> файла, настройка чего-нибудь в панели управления)
> - больше не загрузится.
А давно пробовали? Мне например вчера удалось скомпилировать в ReactOS несколько библиотек и ничего не упало. Это ведь не элементарная операция, или я что-то не понимаю :) ?
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|2.35, A.S., 01:25, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ставить драйвера можно от Windows XP/2003. Да, не все они пока работают так как стеки системных драйверов реализованы и отлажены не полностью. Из своего опыта могу сказать что лучше всего заводятся сетевые карты, хуже всего графические адаптеры (что не удивительно так как штука сложная)
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|1.33, axredneck, 00:54, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Решены проблемы с инициализацией в некоторых играх, проявляющиеся при использовании родных графических драйверов. Также устранены искажения цветов в приложениях, использующих DirectX;
То есть, уже можно на реальном железе поставить дрова видюхи и поиграться? Или это пока только в зачаточном состоянии?
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|2.46, Nonamed, 04:10, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Я не особо шарю, как оно там ораганизовано, но мне кажется, полностью
> рабочий вариант можно было запилить давным давно. Реализовать то минимально ядро,
> которое грузит остальные виндовые библиотеки и дать
...разработчикам иск от Микрософт. Да, неплохо бы.
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