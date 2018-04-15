The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

15.04.2018 22:30  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.8

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.8, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это восьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (108 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 77 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • Переписаны настройки и диалоги панели задач (Taskbar), что позволило добиться работы таких опции, как автоматическое скрытие панели, фиксация содержимого и постоянное удержание панели поверх другого контента;
  • Решены проблемы в системе вывода уведомлений, обеспечена корректная поддержка всплывающих уведомлений;
  • В системном лотке обеспечено автоматическое скрытие пиктограмм завершивших свою работу процессов, даже в случае краха приложения;
  • Добавлена возможность выделения сразу нескольких пиктограмм на рабочем столе;
  • Повышена недёжность выполнения операций удаления и переименования каталогов и файлов;
  • В командном интерпретаторе появилась поддержка автодополнения ввода;
  • Добавлена возможность отмонтирования сетевых накопителей, непосредственно из файлового менеджера;
  • Решены проблемы с перерисовкой текстовых элементов, полос прокрутки и подсказок для кнопок;
  • Добавлена специальная прослойка для обеспечения совместимости и внесены изменения в Kernel32, NTDLL и LDR для предоставления возможности запуска приложений, написанных для NT6+ (Vista, Windows 8, Window 10). Прослойка пока очень сырая и относится к экспериментальным возможностям;
  • В состав включён инструмент, напоминающий DrWatson32 и позволяющий в случае краха приложения, сохранить файл с логом состояния на рабочем столе. В логе отражены данные, полезные для диагностики краха, например, списки загруженных модулей и потоков, трассировки стека, дампы и сведения о состоянии регистров;
  • Решены проблемы с инициализацией в некоторых играх, проявляющиеся при использовании родных графических драйверов. Также устранены искажения цветов в приложениях, использующих DirectX;
  • Устранено несколько проблем в системе управления кэшем (Common Cache) и загрузчике Freeloader, что позволило обеспечить загрузку на системах с 96 Мб ОЗУ;
  • В системе управления кэшем добавлена поддержка упреждающего чтения (Read Ahead) и отложенной записи (Lazy Writing);
  • Устранены проблемы в обработчике PNP IRP, которые мешали загрузке ReactOS на очень старом оборудовании и в виртуальных машинах с подключенным пустым флоппи-приводом. Добавлены виртуальные драйверы CD-ROM и флоппи-привода;
  • Драйвер CDFS (CD-ROM file system) был заменён на оригинальную реализацию от Microsoft, код которой был открыт под лицензией MS-PL (в ходе рецензирования разработчики ResctOS нашли ошибку в коде Microsoft);
  • Добавлен новый драйвер NTFS с начальной поддержкой записи (поддержка записи пока отключена по умолчанию, но для тестирования доступна для включения через реестр);
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 3.0 и обновлены версии сторонних компонентов: Freetype 2.9, Ext2 0.69, uniata v0.46e5, libxml2 2.9.7, libmpg123 1.25.8, libtiff 4.0.9, libxslt 1.1.32, libjpeg 9c, libpng 1.6.34.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.reactos.org/project...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.7
  3. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
  4. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.6
  5. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.5
  6. OpenNews: Релиз ReactOS 0.4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 22:59, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Там игрушки идут уже (gog)?
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:06, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Совместимость примерно на уровне Wine 3.0
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:07, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Неужели у вайна настолько все плохо?
     
  • 1.2, A.Stahl, 23:04, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В РеактОС есть поддержка программ для Win 3.x?
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:10, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ещё не полная
     
     
  • 3.8, A.Stahl, 23:15, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. в проекте есть? Хорошо...
     
  • 2.20, анонист, 23:56, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В отличии от Wine, сюда кажись можно установить виндовый DirectX и виндовые дрова на видеокарту
     
  • 1.4, Первыйнах, 23:06, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    НЕНУЖНО!
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:25, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы то конечно пишете свое мнение которое никчемно по отношению к реальным обстоя... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 23:41, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я всё-таки не понимаю зачем ReactOS, когда есть wine Ну запустите вы эти програ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 23:45, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если человеку не нужен Линукс довеском ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Аноним, 00:02, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В таком случае пусть пользуется средствами имеющейся ОС.
     
  • 5.40, Алконим, 02:41, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Человеку ни линукс ни винда не нужны. Ему необходим определённый набор программ для работы. Правило опакетить виндовые проги с вайном в зависимостях и вуаля.
     
  • 4.16, Аноним, 23:49, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Например для установки на кассовые ПК, или терминалы ранее работавшие под хр ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, Аноним, 23:53, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что людям нравится страдать фигнёй Вместо того чтобы запилить поддержку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, Аноним, 00:29, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем вы свои фантазии выдаете как-будто это мой коментарии Ниже в сообщении 4 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, Аноним, 00:28, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно пытались, но большая часть не работает по разным причинам Это же их над... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 23:54, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы, главное, не давайте разным людям советов, не испробовав рекомендуемое самост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 00:33, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, я понимаю Обычно сейчас они решают проблему отдельным ноутбуком с windowsXP... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 23:59, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я бы посоветовал поставить икспи Реактось в любом случае им не помощник... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, KonstantinB, 03:40, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос в том, что в итоге дешевле, доработать до нужной функциональности опенсорсные аналоги действительно нужных (а не используемых тупо по привычке) старых программ (включая написание конвертеров из старых форматов итд), или разработать опенсорсный аналог XP.

    Судя по тому, сколько уже человеко-лет угрохано в реактось и где там ныне воз, я совсем не уверен в ответе.

     
  • 2.12, Аноним, 23:44, 15/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Типичный комментатор с opennet...
     
     
  • 3.24, Аноним, 00:04, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой проект - такие и комментарии. Но в любом случае спасибо.
     
  • 1.7, anon89786876, 23:15, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Добавлена возможность выделения сразу нескольких пиктограмм на рабочем столе;

    теперь заживём

     
     
  • 2.25, НяшМяш, 00:06, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот когда уберут возможность размещать пиктограммы на рабочем столе - вот тогда заживём!
     
  • 1.9, Кир, 23:16, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не слежу за событиями, это стюардессу только еще закопaли или уже снова откопали?
     
     
  • 2.45, Nonamed, 04:08, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это стюардесса Шрёдингера, она одновременно вырыта и зарыта.
     
  • 1.14, Аноним, 23:45, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вендекaпец?
     
  • 1.15, Доброжелатель, 23:46, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Много хороших перемен. Молорики! Дай-то Б-г.
     
  • 1.19, анонист, 23:54, 15/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Windows в zip-архиве 77 Мб

    Шта?

     
  • 1.23, Аноним, 00:02, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пробовать не буду, знаю наперед - установится за 20 секунд, загрузится за 5 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, A.S., 01:33, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пробовать не буду, знаю наперед:
    > - установится за 20 секунд, загрузится за 5... Вау!
    > - после пяти минут тыкания, крах на элементарной операции (создание папки, копирование
    > файла, настройка чего-нибудь в панели управления)
    > - больше не загрузится.

    А давно пробовали? Мне например вчера удалось скомпилировать в ReactOS несколько библиотек и ничего не упало. Это ведь не элементарная операция, или я что-то не понимаю :) ?

     
  • 1.26, Аноним, 00:22, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понял, PnP пока не реализовано?
     
  • 1.30, Аноним_ка, 00:41, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там таки можно ставить виндовые драйвера?
     
     
  • 2.32, Аноним, 00:50, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там таки можно ставить виндовые драйвера?

    Можно, но работать не будут

     
     
  • 3.34, Аноним_ка, 01:04, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А тогда нахрен он нужен? Для всего остального есть вайн.
     
  • 2.35, A.S., 01:25, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставить драйвера можно от Windows XP/2003. Да, не все они пока работают так как стеки системных драйверов реализованы и отлажены не полностью. Из своего опыта могу сказать что лучше всего заводятся сетевые карты, хуже всего графические адаптеры (что не удивительно так как штука сложная)
     
  • 2.41, Аноним, 03:22, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "Да, но пока нет" ©
     
  • 1.31, Аноним, 00:50, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мсье знает толк в импортозамещении
     
  • 1.33, axredneck, 00:54, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Решены проблемы с инициализацией в некоторых играх, проявляющиеся при использовании родных графических драйверов. Также устранены искажения цветов в приложениях, использующих DirectX;

    То есть, уже можно на реальном железе поставить дрова видюхи и поиграться? Или это пока только в зачаточном состоянии?

     
  • 1.37, Аноним, 02:00, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как оно по производительности по сравнению Wine в теории, т к на практике это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 02:12, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не особо шарю, как оно там ораганизовано, но мне кажется, полностью рабочий ва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Nonamed, 04:10, 16/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я не особо шарю, как оно там ораганизовано, но мне кажется, полностью
    > рабочий вариант можно было запилить давным давно. Реализовать то минимально ядро,
    > которое грузит остальные виндовые библиотеки и дать

    ...разработчикам иск от Микрософт. Да, неплохо бы.

     
  • 1.39, Аноним, 02:22, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Установил в VirtualBox, но не могу установить браузер Захожу в менеджер приложе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Аноним, 03:58, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хороший релиз Так много всего исправили Уже немного тестировал, впечатляет с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, чебурнет.рф, 03:58, 16/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Их Windows 98 всё ещё не готов.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor