12.04.2018 21:47  Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit

Разработчики проекта NGINX представили выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.0, в рамках которого подготовлено решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования. Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

NGINX Unit обслуживает отдачу динамического контента самостоятельно, но также способен работать в тандеме с http-сервером nginx, который может выступать в роли балансировщика, кэша или сервера для отдачи статического контента. Изменение параметров запуска приложений производится через специальный RESTful JSON API. RESTful API позволяет управлять работой сервера приложений удалённо и централизовано. Доступ к API может быть организован через UNIX domain socket или TCP.

Особенностью реализации является то, что изменение настроек не приводит к перезапуску рабочих процессов - меняются только содержимое структур в памяти, что сводит к минимуму накладные расходы и позволяет менять параметры с любой интенсивностью. Одновременно под управлением NGINX Unit может выполняться несколько приложений на разных языках программирования, в том числе могут сочетаться разные версии языков Python, PHP, Perl, Ruby и Go.

Функциональность NGINX Unit образует несколько процессов:

Процесс управления конфигурацией;

Основной процесс для запуска обработчиков web-приложений;

Многопоточный процесс для маршрутизации вызовов, транслирующий внешние запросы к web-приложениям. Процесс маршрутизации в свою очередь состоит из Координатор запросов; Рабочие нити, которые принимают запросы клиентов, направляют их web-приложениям и возвращают ответ. Каждая рабочая нить может работать в асинхронном режиме и обслуживать тысячи одновременных соединений.



С правами root выполняется только главный управляющий процесс, а все остальные обработчики запускаются под отдельными непривилегированными пользователями.

Из функциональных изменений по сравнению с выпуском 0.7, отмечается появление средств для ведения логов доступа (access_log). Файлы конфигурации перемещены в отдельный каталог "/config/". Для пользователей, которые хотят на практике оценить возможности NGINX Unit подготовлена статья с примерном установки системы управления контентом WordPress для запуска под управлением данного сервера приложений.