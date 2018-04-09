09.04.2018 22:03  Критическая уязвимость и массовые взломы хостинг-панели VestaCP

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|4.11, qsdg, 23:29, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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тут даже форта не нужно, пхп-макаки даже от современного rust-а быстро скиснут, и пойдут искать другую работу
я не люблю когда язык сложный (rust, scala), но одно в них хорошо -- фильтруют дураков
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|4.14, пох, 23:43, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кстати, мысль. Нынешние кулхацкеры быстро об него зубы пообломают и проблем не
> будет :-)
нынешние программисты обломаются гораздо раньше, поэтому как пользовали мы "панели", написанные на пехепе, так и дальше будем. Впрочем, нет, пехепе тоже немодно, надо непременно написать свой (дырявый) вебсервер на сях, как у (нрзб) ispmgr.
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|1.5, fi, 22:28, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> аутентификация организована через вызов shell-скрипта
Надо же! а я думал таких идиотов уже в природе нет — типа все вымерли. помню ещё в PSA такою дрянь выкашивали
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|2.12, qsdg, 23:31, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Панелька-то хорошая, надеюсь прокашляется
надеюсь, нет
по моему опыту, безопасные программы пишутся с оглядкой на безопасность с самого начала, потом "прокашляться" не получится, только переписыват с нуля
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|2.10, Michael Shigorin, 23:20, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Шелл-скрипты — лидер на рынке выстрелов в ногу.
Вообще-то не шелл, а неумение думать [о последствиях]. Например, в данном разе явно не думали, что проблема вообще-то в обработке недоверенных входных данных :-(
PS: *беспечной обработке, разумеется.
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|3.13, пох, 23:40, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вообще-то не шелл, а неумение думать [о последствиях].
оно, обычно, сочетается. Почему? Потому что мне вполне хватило одного раза, на заре карьеры, потрахаться с кодом сайта, написанным на shell, это упражнение на расстановку кавычек я еще долго вспоминал с позывами на проблев.
люди, которые умеют думать, выберут инструмент, более подходящий для такой задачи.
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