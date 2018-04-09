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09.04.2018 22:03  Критическая уязвимость и массовые взломы хостинг-панели VestaCP

В web-панели управления хостингом VestaCP, распространяемой под лицензией GPLv3, выявлена критическая уязвимость, позволяющая неаутентифицированному злоумышленнику получить доступ с правами root. Уязвимость устранена в выпуске 0.9.8-20. Всем пользователям VestaCP рекомендуется срочно установить обновление.

Проблема уже активно эксплуатируется c использованием автоматизированной атаки и в сети появились массовые жалобы на поражение серверов, на которых используется хостинг-панель VestaCP. Атакованные виртуальные серверы, как правило, используется для совершения DDoS-атак через направление на жертв большого потока трафика. В качестве одного из способов выявления типового взлома называется проверка на предмет появления файла /etc/cron.hourly/gcc.sh и троянской библиотеки /lib/libudev.so. Для временной защиты от атаки можно отключить панель ("service vesta stop") или закрыть доступ к сетевому порту 8083, который по умолчанию используется в VestaCP для доступа к API и аутентификации.

Судя по внесённым изменениям проблема вызвана передачей поступающих извне аргументов в командой строке без предварительного экранирования символов или возникновением условий, позволяющих манипулировать кодом возврата в shell-скрипте, выполняющем проверку параметров аутентификации. Например, аутентификация организована через вызов shell-скрипта и в коде достаточно много сомнительных мест, в которых ранее записанные в файл аргументы передаются на вход shell-скриптам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.digitalocean.com/c...)
  2. OpenNews: Уязвимость в панели управления хостингом Vesta, позволяющая получить права root
  3. OpenNews: Вышло обновление панели управления хостингом Vesta 0.9.8-15
  4. OpenNews: На серверах с Cpanel выявлен бэкдор, интегрированный в исполняемый файл Apache httpd
  5. OpenNews: Выявлен червь, использующий уязвимость в панели управления хостингом Parallels Plesk
  6. OpenNews: Используемая в SourceForge хостинг-платформа Allura получила статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vestacp, hosting
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  • 1.1, th3m3, 22:07, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А я предупреждал, что вас эти php-панели до добра не доведут. Ну, вот, пожалуйста! Наслаждайтесь :)
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 22:09, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Угу, нужно переписать на Форт. Когда много писалось на Форт, то не было таких проблем. Вот.
     
     
  • 3.4, xm, 22:18, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Кстати, мысль. Нынешние кулхацкеры быстро об него зубы пообломают и проблем не будет :-)
     
     
  • 4.11, qsdg, 23:29, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    тут даже форта не нужно, пхп-макаки даже от современного rust-а быстро скиснут, и пойдут искать другую работу
    я не люблю когда язык сложный (rust, scala), но одно в них хорошо -- фильтруют дураков
     
     
  • 5.16, scalarust, 23:52, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >но одно в них хорошо -- фильтруют дураков

    и правда, умный человек не станет с этим связываться

     
  • 4.14, пох, 23:43, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, мысль. Нынешние кулхацкеры быстро об него зубы пообломают и проблем не
    > будет :-)

    нынешние программисты обломаются гораздо раньше, поэтому как пользовали мы "панели", написанные на пехепе, так и дальше будем. Впрочем, нет, пехепе тоже немодно, надо непременно написать свой (дырявый) вебсервер на сях, как у (нрзб) ispmgr.

     
  • 1.5, fi, 22:28, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > аутентификация организована через вызов shell-скрипта

    Надо же! а я думал таких идиотов уже в природе нет — типа все вымерли. помню ещё в PSA такою дрянь выкашивали

     
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym, 23:08, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > таких идиотов уже в природе нет — типа все вымерли

    У них респавн рейт высокий.

     
  • 2.9, Аноним, 23:13, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Боже, веб-макак жизнь ничему не учит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Вася, 23:02, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Панелька-то хорошая, надеюсь прокашляется
     
     
  • 2.12, qsdg, 23:31, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Панелька-то хорошая, надеюсь прокашляется

    надеюсь, нет
    по моему опыту, безопасные программы пишутся с оглядкой на безопасность с самого начала, потом "прокашляться" не получится, только переписыват с нуля

     
  • 2.19, th3m3, 01:14, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как она может быть хорошей, если она на php? А потом вот такие новости.
     
  • 1.8, Аноним, 23:11, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шелл-скрипты — лидер на рынке выстрелов в ногу.
     
     
  • 2.10, Michael Shigorin, 23:20, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Шелл-скрипты — лидер на рынке выстрелов в ногу.

    Вообще-то не шелл, а неумение думать [о последствиях].  Например, в данном разе явно не думали, что проблема вообще-то в обработке недоверенных входных данных :-(

    PS: *беспечной обработке, разумеется.

     
     
  • 3.13, пох, 23:40, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще-то не шелл, а неумение думать [о последствиях].

    оно, обычно, сочетается. Почему? Потому что мне вполне хватило одного раза, на заре карьеры, потрахаться с кодом сайта, написанным на shell, это упражнение на расстановку кавычек я еще долго вспоминал с позывами на проблев.

    люди, которые умеют думать, выберут инструмент, более подходящий для такой задачи.

     
     
  • 4.23, Алконим, 02:26, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С кавычками там конечно перебор.
     
  • 3.15, Анонисмус, 23:43, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "в данном разе" - интересный оборот.
    Это что-то типа украинского "у цьому разі"?
     
     
  • 4.22, universite, 02:06, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У цьому випадку
     
  • 2.18, KonstantinB, 00:38, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по changeset-у, там не столько шелл или пхп, сколько головной мозг. Они пароли передавали из PHP в шелл-скрипты через временный файл в /tmp. В плейнтексте.
     
  • 2.21, Anonim, 02:00, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шелл-скрипты — лидер на рынке выстрелов в ногу.

    Ружьё — лидер на рынке выстрелов в ногу.

    Кэп набегает.

     
  • 1.17, Аноним, 00:26, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня так один сервер сгорел, даже бекапа не было Я идиот Второй чуть сегодня... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 01:19, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    v-list-sys-vesta-autoupdate
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