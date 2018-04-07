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07.04.2018 08:56  В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community

Компания Cesanta представила релиз проекта Mongoose OS 2.0, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серврами. Выпуск примечателен переводом кодовой базы с лицензии GPL на Apache 2.0 и разделением на коммерческую (Enterprise Edition) и свободную (Community Edition) редакции.

Базовая часть Mongoose OS продолжает развиваться как открытый проект, но в Community Edition ограничены возможности доставки OTA-обновлений, шифрования данных на накопителе и выполнения периодических заданий (cron). Утверждается, что в состав Community Edition входят бинарные сборки закрытых компонентов системы OTA-обновлений, движка mJS для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++), встроенного web-сервера для организации удалённого управления и системы CronTab, но на GitHub код некоторых из данных компонентов продолжает быть доступен.

  1. Главная ссылка к новости (https://mongoose-os.com/blog/m...)
  2. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  3. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
  4. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  5. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск платформы для интернета вещей EdgeX
  6. OpenNews: Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mongoose, iot
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  • 1, Аноним, 10:24, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    спасибо, опеннет - теперь мы знаем о существовании Mongoose OS
     
     
  • 3, Деанон, 11:19, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Держи в курсе
     
  • 2, A, 10:39, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну, теперь заживем!
     
  • 4, Аноним, 12:00, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Естесственное следствие второго из первого PS OS для микроконтроллеров и без ни... весь текст скрыт [показать]
     

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