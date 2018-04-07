07.04.2018 08:56  В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community

Компания Cesanta представила релиз проекта Mongoose OS 2.0, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серврами. Выпуск примечателен переводом кодовой базы с лицензии GPL на Apache 2.0 и разделением на коммерческую (Enterprise Edition) и свободную (Community Edition) редакции.

Базовая часть Mongoose OS продолжает развиваться как открытый проект, но в Community Edition ограничены возможности доставки OTA-обновлений, шифрования данных на накопителе и выполнения периодических заданий (cron). Утверждается, что в состав Community Edition входят бинарные сборки закрытых компонентов системы OTA-обновлений, движка mJS для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++), встроенного web-сервера для организации удалённого управления и системы CronTab, но на GitHub код некоторых из данных компонентов продолжает быть доступен.



