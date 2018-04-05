05.04.2018 15:18  Доступен дистрибутив NixOS 18.03, использующий пакетный менеджер Nix

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|6.30, Михаил, 18:07, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если человек полез в /nix/store и читает названия каталогов, то происходит процесс отладки и соображения удобства обычного использования слабо применимы… В норме используются profiles (включая системное окружение), result symlink или просто временные окружения (nix-shell, nix run)
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|3.21, Andrey Mitrofanov, 17:02, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да вы достали тупить. Потому что только хэш имеет значение.
Я бы сказал, имя в хэш входит, а хэш в имя -- нет.
Имя-версия пакета - только читабильный довесок для людей-человеков.
А в хеше - и полные исходники (включая имя+версию), и полное окружение сборки. Теоретически.
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|3.25, Михаил, 17:32, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот так точно не работает — у любого пользователя Nix в какой-то момент есть две копии одного пакета, которые отличаются только версиями зависимостей.
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|3.26, Andrey Mitrofanov, 17:46, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я бы спросил, что мешало хранить хэш в каком-нибудь теккстовом файле, а
> каталоги называть человекочитаемым названием и версией пакета.
Одна версия м.б собрана несколько раз -- по-разному.
И эти несколько разных сборок м.б. установлены одновременно и независимо в систему (и/или профили пользователей), как и помянутыенаверху _разные версии_ пакета.
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|2.15, Andrey Mitrofanov, 16:33, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Идея отличная у дистрибутива. Пожелаем им долгих лет и процветания
Идея отличная в PhD Eelco Dolstra (и да, bibliograpy у ней немаленький), в манагере пакетов Nix.
А вот идея в дистрибутиве... Ну, да, м.п.Nix. Он не "идея" дистрибутива, вроде. А так, дистрибутив и дистрибутив. Ещё один.
Или таки да?
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|1.5, rscx64_, 16:12, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошая идея, но почему systemd? Разве это не в разрез с конструктризмом дистрибутива? Причём сам пакетный менеджер от systemd в некоторых частях зависит. Так что пока буду юзать sh скрипты для установки нужной системы, прости Nix :(
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|2.17, Andrey Mitrofanov, 16:42, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Хорошая идея, но почему systemd? Разве это не в разрез с конструктризмом
> дистрибутива?
Дистрибутив не преследует уж таких уж высоких идей -- мне так показалось. CBSE - оно хорошо для диссертации, а выпустившись, господа недавние академики перешли к коммерческой монетизации: devops-ики, облачка, ... Чего там ещё модно-то. Экликсы, джулии, сишарпы?
И вот именно по _дистрибутивам_ академических и/или идейных пропрывов не склалось. GNOME, как у всех. s-d, как у всех. итдтп.
Расскажите, если я ошибся.
Не вникал дальше истории давно прошедших дней.
>Причём сам пакетный менеджер от systemd в некоторых частях зависит.
Подробнее? .unit файл положили что ли? Нынче это уже не :/ криминал. (+анекдот про "пока не стало обязательным")
> Так что пока буду юзать sh скрипты для установки нужной системы,
> прости Nix :(
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|3.20, Михаил, 17:01, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не вникал дальше истории давно прошедших дней.
В любой момент истории NixOS сгенерированные из configuration.nix и синхронно откатываемые при желании файлы составляли большинство в /etc
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|4.28, Andrey Mitrofanov, 17:50, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Не вникал дальше истории давно прошедших дней.
> В любой момент истории NixOS сгенерированные из configuration.nix и синхронно откатываемые
> при желании файлы составляли большинство в /etc
Спасибо. Конфигурирование системы и сервисов я потерял.
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|6.31, Михаил, 18:09, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А при включении клавиатуры -- переходит на sysvinit? :-D Нужно!
А так как смена init требует перезагрузки, то если USB-hub иногда отваливается и подхватывается обратно, каждый раз система перезагружается!
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|7.33, Andrey Mitrofanov, 18:17, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>каждый раз система перезагружается!
Нам тут на днях кто-то рассказываал про какую-то ОС, достигшую маркет-шары _именно_ перезагрузками. Ссылки сейчас под рукой нет...
</долго мы тут шутить-то будем?>
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