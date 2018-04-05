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05.04.2018 15:18  Доступен дистрибутив NixOS 18.03, использующий пакетный менеджер Nix

Представлен релиз дистрибутива NixOS 18.03, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 1 Гб, сокращённого консольного варианта - 430 Мб.

Основные новшества:

  • Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.0, в которой представлена новая команда nix, пришедшая на смену командам nix-* и предоставляющая более понятный и простой в использовании синтаксис;
  • Окружение GNOME обновлено до выпуска 3.26, а KDE Plasma до версии 5.12;
  • Выпуск пока доступен только для платформ x86_64-linux и x86_64-darwin, и задерживается для aarch64-linux;
  • Обновлены системные компоненты: ядро Linux 4.14, glibc 2.26, gcc 7, systemd 237;
  • Вместо MySQL по умолчанию предложена СУБД MariaDB 10.2. Клиентская библиотека ibmysql объявлена устаревшей, вместо неё следует использовать mysql.connector-c;
  • PHP обновлён до ветки 7.2.
  • Добавлено около 60 новых сервисов, среди которых criu, npm, systemtap, pipewire, openafs, ceph, ecryptfs и hyperv-guest;
  • По умолчанию отключена звуковая система (sound.enable=false);
  • В OpenSSH прекращена поддержка ключей DSA.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3a4q85649f394359bh52d4vf7a0f3-firefox-59.0.2/, где "f3a4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs. <

  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/news.html...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 17.09, использующий пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 17.03, использующий пакетный менеджер Nix
  4. OpenNews: Вышел дистрибутив NixOS 16.09, использующий пакетный менеджер Nix
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер Nix 2.0
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.14 и дистрибутив GuixSD на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nixos, nix
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  • 1.1, Имя любимое твое, 15:36, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Почему так:
    >f3a4q85649f394359bh52d4vf7a0f3-firefox-59.0.2

    А не так:
    >firefox-59.0.2-f3a4q85649f394359bh52d4vf7a0f3

    ?

     
     
  • 2.4, Аноним, 16:09, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Да вы достали тупить. Потому что только хэш имеет значение.
     
     
  • 3.6, Аноним, 16:13, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чем тебе firefox-12341876udf не хэш, который имеет значение?
     
     
  • 4.12, Аноним, 16:28, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тем что по определению у хеша всегда одинаковая длина.
     
     
  • 5.29, руслан, 17:55, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну и бери одинаковую длину с конца. Дистр линукс для людей, а не люди для дистров)
     
     
  • 6.30, Михаил, 18:07, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если человек полез в /nix/store и читает названия каталогов, то происходит процесс отладки и соображения удобства обычного использования слабо применимы… В норме используются profiles (включая системное окружение), result symlink или просто временные окружения (nix-shell, nix run)
     
  • 6.32, Andrey Mitrofanov, 18:15, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и бери одинаковую длину с конца. Дистр линукс для людей, а
    > не люди для дистров)

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112972.html#11

     
  • 3.21, Andrey Mitrofanov, 17:02, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да вы достали тупить. Потому что только хэш имеет значение.

    Я бы сказал, имя в хэш входит, а хэш в имя -- нет.

    Имя-версия пакета - только читабильный довесок для людей-человеков.

    А в хеше - и полные исходники (включая имя+версию), и полное окружение сборки. Теоретически.

     
  • 2.23, Аноним, 17:09, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я бы спросил, что мешало хранить хэш в каком-нибудь теккстовом файле, а каталоги... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Михаил, 17:32, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот так точно не работает — у любого пользователя Nix в какой-то момент есть две копии одного пакета, которые отличаются только версиями зависимостей.
     
  • 3.26, Andrey Mitrofanov, 17:46, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я бы спросил, что мешало хранить хэш в каком-нибудь теккстовом файле, а
    > каталоги называть человекочитаемым названием и версией пакета.

    Одна версия м.б собрана несколько раз -- по-разному.

    И эти несколько разных сборок м.б. установлены одновременно и независимо в систему (и/или профили пользователей), как и помянутыенаверху  _разные версии_ пакета.

     
  • 1.2, Аноним, 15:37, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    неплохая утилита
     
  • 1.3, Диносуслик, 15:55, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Идея отличная у дистрибутива. Пожелаем им долгих лет и процветания
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 16:33, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Идея отличная у дистрибутива. Пожелаем им долгих лет и процветания

    Идея отличная в PhD Eelco Dolstra (и да, bibliograpy у ней немаленький), в манагере пакетов Nix.

    А вот идея в дистрибутиве... Ну, да, м.п.Nix. Он не "идея" дистрибутива, вроде. А так, дистрибутив  и дистрибутив. Ещё один.

    Или таки да?

     
  • 1.5, rscx64_, 16:12, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хорошая идея, но почему systemd? Разве это не в разрез с конструктризмом дистрибутива? Причём сам пакетный менеджер от systemd в некоторых частях зависит. Так что пока буду юзать sh скрипты для установки нужной системы, прости Nix :(
     
     
  • 2.8, Михаил, 16:23, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сам пакетный менеджер от systemd, к счастью, не зависит — собираю через Nix систему с sinit и проблем по этому поводу нет.

     
     
  • 3.13, rscx64_, 16:30, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И как Nix работает, хорошо? Есть ли смысл от него или можно обойтись скриптами?
     
     
  • 4.18, Михаил, 16:55, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Со сборочными скриптами начинает утомлять отслеживание корректности установки обновлений поверх (или удаления, что не легче)
     
     
  • 5.22, rscx64_, 17:03, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, версионирование, понял. Ну мне тогда к сожалению не пригодится
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 16:42, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Хорошая идея, но почему systemd? Разве это не в разрез с конструктризмом
    > дистрибутива?

    Дистрибутив не преследует уж таких уж высоких идей -- мне так показалось.  CBSE - оно хорошо для диссертации, а выпустившись, господа недавние академики перешли к коммерческой монетизации: devops-ики, облачка, ...  Чего там ещё модно-то. Экликсы, джулии, сишарпы?

    И вот именно по _дистрибутивам_ академических и/или идейных пропрывов не склалось. GNOME, как у всех. s-d, как у всех.  итдтп.

    Расскажите, если я ошибся.
    Не вникал дальше истории давно прошедших дней.

    >Причём сам пакетный менеджер от systemd в некоторых частях зависит.

    Подробнее? .unit файл положили что ли? Нынче это уже не :/ криминал. (+анекдот про "пока не стало обязательным")

    > Так что пока буду юзать sh скрипты для установки нужной системы,
    > прости Nix :(

     
     
  • 3.20, Михаил, 17:01, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не вникал дальше истории давно прошедших дней.

    В любой момент истории NixOS сгенерированные из configuration.nix и синхронно откатываемые при желании файлы составляли большинство в /etc

     
     
  • 4.28, Andrey Mitrofanov, 17:50, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Не вникал дальше истории давно прошедших дней.
    > В любой момент истории NixOS сгенерированные из configuration.nix и синхронно откатываемые
    > при желании файлы составляли большинство в /etc

    Спасибо. Конфигурирование системы и сервисов я потерял.

     
  • 1.7, Аноним, 16:15, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Примерно как у debian, apt заменил (почти) собой ворох утилит apt-*
     
     
  • 2.11, Аноним, 16:26, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Совсем не заменил
     
     
  • 3.16, Аноним, 16:37, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всему своё время, -get, -cache, -add-repository почти, уведомление об обновления... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 16:23, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    nix быстрее flatpack, snap Пробывал устанавливать firefox 59 в debian со snap-п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 16:25, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хотел попробовать на десктопе, а тут такая новости Включу конечно, но для каких... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, rscx64_, 16:31, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Включенный systemd - отключённый звук. 🤔🤔🤔🤔
     
     
  • 3.19, Михаил, 16:59, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Включенный systemd - отключённый звук.

    На самом деле, звук включается по умолчанию при подключении дисплейного менеджера.

     
     
  • 4.24, rscx64_, 17:32, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да я шучу просто, на самом деле при включении systemd отключается только мышка
     
     
  • 5.27, Andrey Mitrofanov, 17:49, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да я шучу просто, на самом деле при включении systemd отключается только
    > мышка

    А при включении клавиатуры -- переходит на sysvinit? :-D  Нужно!

     
     
  • 6.31, Михаил, 18:09, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А при включении клавиатуры -- переходит на sysvinit? :-D  Нужно!

    А так как смена init требует перезагрузки, то если USB-hub иногда отваливается и подхватывается обратно, каждый раз система перезагружается!

     
     
  • 7.33, Andrey Mitrofanov, 18:17, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >каждый раз система перезагружается!

    Нам тут на днях кто-то рассказываал про какую-то ОС, достигшую маркет-шары _именно_ перезагрузками. Ссылки сейчас под рукой нет...

    </долго мы тут шутить-то будем?>

     

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