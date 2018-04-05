05.04.2018 15:18  Доступен дистрибутив NixOS 18.03, использующий пакетный менеджер Nix

Представлен релиз дистрибутива NixOS 18.03, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 1 Гб, сокращённого консольного варианта - 430 Мб. Основные новшества: Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.0, в которой представлена новая команда nix, пришедшая на смену командам nix-* и предоставляющая более понятный и простой в использовании синтаксис;

Окружение GNOME обновлено до выпуска 3.26, а KDE Plasma до версии 5.12;

Выпуск пока доступен только для платформ x86_64-linux и x86_64-darwin, и задерживается для aarch64-linux;

Обновлены системные компоненты: ядро Linux 4.14, glibc 2.26, gcc 7, systemd 237;

Вместо MySQL по умолчанию предложена СУБД MariaDB 10.2. Клиентская библиотека ibmysql объявлена устаревшей, вместо неё следует использовать mysql.connector-c;

PHP обновлён до ветки 7.2.

Добавлено около 60 новых сервисов, среди которых criu, npm, systemtap, pipewire, openafs, ceph, ecryptfs и hyperv-guest;

По умолчанию отключена звуковая система (sound.enable=false);

В OpenSSH прекращена поддержка ключей DSA. При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3a4q85649f394359bh52d4vf7a0f3-firefox-59.0.2/, где "f3a4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты. Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs. <



