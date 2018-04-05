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05.04.2018 11:36  Уязвимость в медицинском приборе для мониторинга мозговой активности

Исследователи безопасности из компании Cisco обратили внимание на наличие уязвимостей в программном обеспечении медицинских приборов на базе платформы Natus NeuroWorks, включая устройства Natus Xltek EEG и Xltek Brain Monitor, применяемые для анализа энцефалограмм и мониторинга мозговой активности пациентов. Приборы поддерживают подключение к обычной сети и установку соединения по TCP/IP для организации связи с внешним компьютером, на который передаются получаемые в ходе мониторинга данные, что позволяет обойтись без дополнительного оборудования и специальных кабелей.

В ходе изучения защищённости платформы, исследователи выявили 4 уязвимости, позволяющие удалённо выполнить код на стороне прибора через отправку специально оформленного сетевого пакета, а также одну уязвимость, позволяющую инициировать отказ в обслуживании. Для эксплуатации уязвимостей не требуется аутентификация. В том числе уязвимости могут быть использованы для подмены или искажения собираемых прибором данных, что может привести к неверной постановке диагноза или назначению не того лечения и отразиться нанесением вреда здоровью пациента. Медучреждениям, использующим приборы Natus, рекомендуется срочно установить выпущенное обновление ПО.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security
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  • 1, Аномномномнимус, 11:38, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ничего, скоро Илон доделает костыли для внедрения уязвимостей прямо в мозг и можно будет уже не ставить диагноз
     
  • 2, Аноним, 11:47, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Теперь можно заливать неподписанные прошивки в прямо в мозг?
    Годно, одобрямс!
     
     
  • 4, dr Equivalent, 12:07, 05/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Рано радуешься. Вот когда найдут способ устройство если что раскирпичить - вот тогда будет зашибись.
     
  • 3, kk, 11:53, 05/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    обычно в подобном оборудовании вообще нет ничего похожего на безопасность, и ставить его нужно всегда в защищенную сторонними средствами сеть,
    там запросто могут быть жестко установленные пароли/учетки, авторизация plaintext-ом и т.п.

    удивительно что только сейчас ктото это заметил

     

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