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03.04.2018 23:59  Выпуск панели Dash to Dock 63

Состоялся релиз панели Dash to Dock 63, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка пользовательской оболочки GNOME Shell 3.28 (прошлые версии GNOME Shell поддерживаются начиная с версии 3.18);
  • Представлены новые стили индикаторов запущенных программ, которые были портированы из дополнения dash-to-panel. Индикаторы могут быть оформлены в виде точек, квадратов, тире, сплошной и прерывистых линий. Дополнительно может быть настроен цвет индикатора;
  • Добавлена функция "минимизация или предпросмотр", при которой при клике на кнопку запущенного приложения окно этого приложения минимизируется, если открыто только одно окно, или вызывается предпросмотр, если открыто несколько окон;
  • Обновлены переводы для русского и украинского языков.

  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 62
  3. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 61 с поддержкой оформления кнопок в стиле Unity
  4. OpenNews: Выпуск панели Cairo-Dock 3.4 с поддержкой Wayland
  5. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  6. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.7, альтернативной панели для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dash, dock
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  • 1.1, Аноним, 00:08, 04/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Писать драйверы для устройств слишком скучно, давайте еще один док создадим.
     
     
  • 2.2, Аноним_ка, 00:10, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чтобы писать драйверы для устройств нужно для начала иметь спеки для устройств.
     
     
  • 3.4, Аноним, 00:17, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Можно и проприетарные драйверы писать например Но НЕТУШКИ, вот вам новый док, р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Имя любимое твое, 00:34, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он старый
     
     
  • 5.6, Аноним, 00:37, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дай помечтать о том что крутые прогеры на си забесплатно будут дорабатывать драй... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, ы, 00:13, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    уж лучше доки. чем драйвера от гномосеков.

     
     
  • 3.7, Аноним, 00:39, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Настолько все плохо DE весьма хороша по сравнению с другими И обновляется част... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Полее, 01:18, 04/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> уж лучше доки. чем драйвера от гномосеков.
    > Настолько все плохо? DE весьма хороша по сравнению с другими. И обновляется
    > часто. Лично мое мнение, никому не навязываю.

    Хороша по сравнению с кем и в чем? Даже с виндой вне конкуренции, или с тем же маком. Есть хоть что-то, что хуже гнома по фичам и характеристикам? Только давайте не про Великий Дизайн, Унификацию, Интеграцию, Идеалы, и прочее.

     

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