03.04.2018 23:59  Выпуск панели Dash to Dock 63

Состоялся релиз панели Dash to Dock 63, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock. В новой версии: Обеспечена поддержка пользовательской оболочки GNOME Shell 3.28 (прошлые версии GNOME Shell поддерживаются начиная с версии 3.18);

Представлены новые стили индикаторов запущенных программ, которые были портированы из дополнения dash-to-panel. Индикаторы могут быть оформлены в виде точек, квадратов, тире, сплошной и прерывистых линий. Дополнительно может быть настроен цвет индикатора;

Добавлена функция "минимизация или предпросмотр", при которой при клике на кнопку запущенного приложения окно этого приложения минимизируется, если открыто только одно окно, или вызывается предпросмотр, если открыто несколько окон;

Обновлены переводы для русского и украинского языков.