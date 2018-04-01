01.04.2018 20:50  Подборка первоапрельских шуток 2018 года

Подборка первоапрельских шуток: Опубликован выпуск операционной системы Redox 0.4.1, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Среди изменений: стандартизировано разрешение экрана, улучшена цветовая схема, улучшен шрифт для работы в терминале, изменён стиль /etc/issue, включены звуковые эффекты, задействован автоматический выбор shell, с целью повышения защищённости уделён сетевой стек, для повышения эффективности удалён оконный менеджер, для упрощения удалена поддержка ACPI, повышена нагрузка на CPU и увеличен размер ISO-образа;

Проект GNOME анонсировал GaaS (GNOME as a Service) для запуска рабочего стола GNOME из облака. Для более качественной адаптации продукта для потребностей пользователей в GaaS по умолчанию включена новая система сбора метрик о работе пользователя, подготовленная совместно с компанией Cambridge Analytica и уже успешно протестированная в Facebook. Сервис абсолютно бесплатен благодаря интеграции системы контекстной рекламы, построенной с использованием инновационных технологий блокчейн (как Bitcoin, только для рекламы);

Разработчики медиацентра Kodi объявили о возвращении к использованию имени XBMC, так как в поиске Google для слова Kodi не работает автодополнение. Также решено сократить число поддерживаемых платформ, на портирование для которых тратится много ресурсов, и сосредоточится на изначальной целевой платформе, для которой в своё время и создавался XBMC - отныне медиацентр будет поставляться только для Xbox One.

Разработчики Nginx представили стек LEMUR (Linux, NGINX [Engine‑x], MariaDB, Unit, Redis), который позиционируется как более технологичная замена стеку LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP);

Michael W Lucas, автор серии книг "Mastery", опубликовал новую книгу "Ed Mastery", посвящённую написанию текста в текстовом редакторе ed;

Проект UBports выпустил собственную модель тостеров, для которой портирована мобильная платформа Ubuntu Touch, продолжая развитие концепции Convergence. Тостер оснащён 4 Гб ОЗУ, может издавать звуковой сигнал при готовности тостов или выводить уведомление на смартфон. В следующем обновлении прошивки планируют добавить поддержку создания mesh-сетей с соседними устройствами, развёртывание кластеров по изготовлению тостов, возможность использования GPS для выталкивания тоста точно в тарелку и функция автозагрузки хлеба;

Компания Apple разместила вакансию и намерена принять на работу сотрудника с опытом профессиональной разработки ядра Linux и написания драйверов для Linux;

Компания Cloudflare по настоящему запустила новый публичный DNS-сервер 1.1.1.1, по аналогии с 8.8.8.8 от Google и 9.9.9.9 от IBM. Из преимуществ 1.1.1.1 отмечается поддержка DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS, помимо штатного протокола DNS;

В утилиту curl добавлен параметр "--rootme", позволяющий загрузить заданный URL и запустить полученный код при помощи sudo, что существенно упрощает установку современных программ (например, теперь можно сразу выполнять "curl --rootme https://people.debian.org/~lamby/install.sh" без необходимости запуска конструкций вида "curl -qs https://people.debian.org/~lamby/install.sh | sudo sh -");

Представлен один из самых инновационных проектов, вобравший в себя самые передовые технологии последних лет - система искусственного интеллекта на базе нейронной сети, развёрнутой с использованием технологии блокчейн и использующей квантовые вычисления;

easyDNS случайно раскрыл личность Сатоси Накамото, создателя Bitcoin, заметив совпадение PGP-подписи Накамото и одного из своих клиентов;

Проект LineageOS, пришедший на смену CyanogenMod, опубликовал отчёт о последних достижениях, в котором упомянул о создании своей криптовалюты LOSCoins. Приложение для совершения платежей с использованием LOSCoins будет встроено на следующей неделе в сборки LineageOS 14.1 и 15.1;

Фонд свободного ПО запустил кроудфандинг кампанию по сбору средств на покупку Facebook. В случае успеха планируется переработать данный сервис для соблюдения приватности, перевести инфраструктуру полностью на СПО и использовать на сайте только свободный JavaScript;

Pornhub стал выводить уведомление об автоматической отправке списка просмотренных видео всем друзьям текущего пользователя в Facebook;

Проект OpenBSD отключил по умолчанию поддержку устаревшего протокола IPv4, так как с момента публикации RFC для IPv6 прошло уже около 20 лет;

Для зарядки Chromebook предложены портативный ветрогенератор, бокс для выработки энергии из компоста и встроенная солнечная панель;

IETF опубликовал спецификацию на серию HTTP-расширений "*ush", дополняющих HTTP server push. Например, cush, dush, gush и ещё около десятка;

Дистрибутив Manjaro привёл свой сайт к виду просмотра из текстового браузера. Эффект реализован при помощи Bootstrap-темы BOOTSTRA.386, в 2015 году аналогичная шутка была проделана на сайте gentoo.org;

Сайт медиапроигрывателя MPV перенаправляет посетителей на японскую страницу VLC;

Первоапрельские RFC: RFC-8369 - интернационализация IPv6 с использованием 128-битного Unicode, RFC-8367 - неправомерное уничтожение IP-пакетов (RFC против дискриминации по цвету пакета, TTL, источнику, версии, размера, фрагментации и инкапсулируемым протоколам);

Представлен сверхнадёжный алгоритм шифрования DEVNULL (Delete-Everything Verifiably Null Universally Lossy Logarithm); По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.



