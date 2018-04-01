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01.04.2018 20:50  Подборка первоапрельских шуток 2018 года

Подборка первоапрельских шуток:

  • Опубликован выпуск операционной системы Redox 0.4.1, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Среди изменений: стандартизировано разрешение экрана, улучшена цветовая схема, улучшен шрифт для работы в терминале, изменён стиль /etc/issue, включены звуковые эффекты, задействован автоматический выбор shell, с целью повышения защищённости уделён сетевой стек, для повышения эффективности удалён оконный менеджер, для упрощения удалена поддержка ACPI, повышена нагрузка на CPU и увеличен размер ISO-образа;
  • Проект GNOME анонсировал GaaS (GNOME as a Service) для запуска рабочего стола GNOME из облака. Для более качественной адаптации продукта для потребностей пользователей в GaaS по умолчанию включена новая система сбора метрик о работе пользователя, подготовленная совместно с компанией Cambridge Analytica и уже успешно протестированная в Facebook. Сервис абсолютно бесплатен благодаря интеграции системы контекстной рекламы, построенной с использованием инновационных технологий блокчейн (как Bitcoin, только для рекламы);
  • Разработчики медиацентра Kodi объявили о возвращении к использованию имени XBMC, так как в поиске Google для слова Kodi не работает автодополнение. Также решено сократить число поддерживаемых платформ, на портирование для которых тратится много ресурсов, и сосредоточится на изначальной целевой платформе, для которой в своё время и создавался XBMC - отныне медиацентр будет поставляться только для Xbox One.
  • Разработчики Nginx представили стек LEMUR (Linux, NGINX [Engine‑x], MariaDB, Unit, Redis), который позиционируется как более технологичная замена стеку LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP);
  • Michael W Lucas, автор серии книг "Mastery", опубликовал новую книгу "Ed Mastery", посвящённую написанию текста в текстовом редакторе ed;
  • Проект UBports выпустил собственную модель тостеров, для которой портирована мобильная платформа Ubuntu Touch, продолжая развитие концепции Convergence. Тостер оснащён 4 Гб ОЗУ, может издавать звуковой сигнал при готовности тостов или выводить уведомление на смартфон. В следующем обновлении прошивки планируют добавить поддержку создания mesh-сетей с соседними устройствами, развёртывание кластеров по изготовлению тостов, возможность использования GPS для выталкивания тоста точно в тарелку и функция автозагрузки хлеба;
  • Компания Apple разместила вакансию и намерена принять на работу сотрудника с опытом профессиональной разработки ядра Linux и написания драйверов для Linux;
  • Компания Cloudflare по настоящему запустила новый публичный DNS-сервер 1.1.1.1, по аналогии с 8.8.8.8 от Google и 9.9.9.9 от IBM. Из преимуществ 1.1.1.1 отмечается поддержка DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS, помимо штатного протокола DNS;
  • В утилиту curl добавлен параметр "--rootme", позволяющий загрузить заданный URL и запустить полученный код при помощи sudo, что существенно упрощает установку современных программ (например, теперь можно сразу выполнять "curl --rootme https://people.debian.org/~lamby/install.sh" без необходимости запуска конструкций вида "curl -qs https://people.debian.org/~lamby/install.sh | sudo sh -");
  • Представлен один из самых инновационных проектов, вобравший в себя самые передовые технологии последних лет - система искусственного интеллекта на базе нейронной сети, развёрнутой с использованием технологии блокчейн и использующей квантовые вычисления;
  • easyDNS случайно раскрыл личность Сатоси Накамото, создателя Bitcoin, заметив совпадение PGP-подписи Накамото и одного из своих клиентов;
  • Проект LineageOS, пришедший на смену CyanogenMod, опубликовал отчёт о последних достижениях, в котором упомянул о создании своей криптовалюты LOSCoins. Приложение для совершения платежей с использованием LOSCoins будет встроено на следующей неделе в сборки LineageOS 14.1 и 15.1;
  • Фонд свободного ПО запустил кроудфандинг кампанию по сбору средств на покупку Facebook. В случае успеха планируется переработать данный сервис для соблюдения приватности, перевести инфраструктуру полностью на СПО и использовать на сайте только свободный JavaScript;
  • Pornhub стал выводить уведомление об автоматической отправке списка просмотренных видео всем друзьям текущего пользователя в Facebook;
  • Проект OpenBSD отключил по умолчанию поддержку устаревшего протокола IPv4, так как с момента публикации RFC для IPv6 прошло уже около 20 лет;
  • Для зарядки Chromebook предложены портативный ветрогенератор, бокс для выработки энергии из компоста и встроенная солнечная панель;
  • IETF опубликовал спецификацию на серию HTTP-расширений "*ush", дополняющих HTTP server push. Например, cush, dush, gush и ещё около десятка;
  • Дистрибутив Manjaro привёл свой сайт к виду просмотра из текстового браузера. Эффект реализован при помощи Bootstrap-темы BOOTSTRA.386, в 2015 году аналогичная шутка была проделана на сайте gentoo.org;
  • Сайт медиапроигрывателя MPV перенаправляет посетителей на японскую страницу VLC;
  • Первоапрельские RFC: RFC-8369 - интернационализация IPv6 с использованием 128-битного Unicode, RFC-8367 - неправомерное уничтожение IP-пакетов (RFC против дискриминации по цвету пакета, TTL, источнику, версии, размера, фрагментации и инкапсулируемым протоколам);
  • Представлен сверхнадёжный алгоритм шифрования DEVNULL (Delete-Everything Verifiably Null Universally Lossy Logarithm);

По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.

  1. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2017 года (дополнено)
  2. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2016 года
  3. OpenNews: Первоапрельские шутки 2015 года (дополнено)
  4. OpenNews: Первоапрельские шутки 2014 года
  5. OpenNews: Первоапрельские шутки 2013 года: libc от systemd, Half-Life 4 только для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: april, fools
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, анонист, 20:59, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    LEMUR вместо LAMP прикольно
     
     
  • 2.9, тоже Аноним, 21:18, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Особенно прикольно, если он рабочий.
     
     
  • 3.25, pavlinux, 22:10, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    > Компания Apple разместила вакансию и намерена принять на работу сотрудника с опытом
    > профессиональной разработки ядра Linux и написания драйверов для Linux;

    24 января.

    Silicon Validation Linux Software Engineer
    Job Number: 113442841
    Santa Clara Valley, California, United States
    Posted: Jan. 24, 2018
    Weekly Hours: 40.00

    Ну а если Яблойды изменили дату, то это них...я не считается.

     
  • 1.2, targitaj, 21:04, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    скукота...
     
     
  • 2.17, Аноним, 21:35, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Как и сама задумка дня дурака и идиотских розыгрышей.
     
  • 1.3, Аноним, 21:09, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    С GaaS прикольно придумали, хотелось бы чего-то подобного в реальности
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 21:23, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Терминальный контроллер.
     
  • 1.4, Lua rocks, 21:10, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    + Разработчики фреймворка JUCE добавили заголовочный файл juce_EmojiDefines.h, чтобы можно было писать нескучный код со смайликами. https://juce.com/discover/stories/the-future-of-juce
     
  • 1.5, rscx64_, 21:11, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    С гномом непонятно шутят они или нет :(
     
  • 1.7, Аноним, 21:15, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    C гномом и лемуром непонятно, шутят или нет.
     
  • 1.8, alexpat, 21:17, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    https://github.com/rust-lang/rfcs/pull/2378
    https://github.com/skade/rfcs/blob/reim-dich-oder-ich-korrodier-dich/text/0000
    Для языка Rust предложен новый "verbal" стиль сообщений об ошибках, представляющий собой тексты в стихотворной форме. Такие сообщения более легки и приятны для чтения, а также устраняют проблему слишком коротких описаний проблем, используемых в большинстве компиляторов.
     
  • 1.10, Аноним, 21:21, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    1 1 1 1 - не шутка Сервис заработал еще до 1 апреля host opennet ru 1 1 1 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 21:31, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А 9 9 9 9 когда заработал host opennet ru 9 9 9 9 Using domain server Name ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, nc, 21:33, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    У меня не работает Кстати из всех адресов вида x x x x где x - одна цифра, под... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, trolleibus, 21:30, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    На LOR'е веселее было. Там виндyзятникaм запретили постинг и предложили обновиться.
     
     
  • 2.21, eSyr, 21:43, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Странно, что во все остальные дни не так.
     
  • 1.16, fail_, 21:33, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Подборка первоапрельских шуток:

    ...

    > URL:
    > Новость: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48373

    https://bash.im/quote/449726
    ЧЧ: Паззл сошелся. Я понял, почему у портвейна "Три семерки" такое название.
    ЧЧ: Полный доступ в сознание на чтение, запись и выполнение команд.

     
     
  • 2.40, pavlinux, 23:15, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ЧЧ: Паззл сошелся. Я понял, почему у портвейна "Три семерки" такое название.

    Баян времён первых UNIX. Правда интернета тогда не было у домохозяек.  

     
  • 1.18, ыы, 21:35, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Может я чего-то не понимаю.. но где юмор то? как то уныло все...
     
     
  • 2.20, Аноним, 21:40, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Само 1е апреля уныло Шутки должны быть добрыми, а добрые шутки не вызывают прис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 22:33, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё шутки должны быть уместными, а не выдавленными по принципу дата такая, надо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, pavlinux, 22:51, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тя кто-то заставляет смеяться и вообще читать?
     
  • 4.39, Аноним, 23:12, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вы просто живете вне этой культуры Зачем пытаетесь утвердить свою позицию в чуж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 21:36, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Самое смешное в этих шутках, что половина из них не шутки.
     
  • 1.22, Аноним, 21:53, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    У меня пустой синий экран ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 22:47, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    С грустным смайликом? Там банят виндовозов вплоть до бсода.
     
  • 1.23, Аноним, 21:54, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Сайт mpv на японскую страницу VLC перенаправляет, кстати :)
     
  • 1.26, Диалектик, 22:14, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https://protonmail.com/blog/april-2018/
     
  • 1.28, pavlinux, 22:19, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интернационализация IPv6 с использованием 128-битного Unicode https tools iet... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Ordu, 22:34, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Новая пирамида на блокчейне: https://ponzischeme.io/
     
  • 1.31, Anonim, 22:44, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А ведь актуальная фича то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Анонимус_йоптыть, 22:56, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https://3dnews.ru/967819/#5abf0e0eb4182ec2398b4569
     
  • 1.36, waylandbeliver, 22:57, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хочу опеннет на BOOTSTRA.386
     
     
  • 2.38, Аноним, 23:09, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ты не поверишь, но lynx https www opennet ru до сих пор прекрасно работает и б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.37, Аноним, 23:06, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По ходу, это не шуточное объявление Он эту книгу реально выпустил на бумаге и в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним, 23:23, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    --rootme проорал
     
  • 1.42, AnonPlus, 23:26, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Французская Википедия стилизовала главную страницу под интерфейс терминалов Minitel

    https://fr.wikipedia.org

     
  • 1.43, KOT040188, 23:34, 01/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самый лучший розыгрыш это отсутствие розыгрыша.
     
  • 1.44, xm, 00:07, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Because we need more #DNS resolvers with cool IPs, I started a DNS service at 10.10.10.10. Prevents DNS censorship, blocks ads and malware, is super fast and respects my privacy. @Quad9DNS @Google @Cloudflare #tendottendottendotten
    https://twitter.com/michael_eder_
    :-D
     
     
  • 2.45, pavlinux, 00:12, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, что не написал 127.127.127.127, можно было бы выдать награду "Петросян года".
     
  • 1.46, Аноним, 00:20, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из C уберут указатели https m habrahabr ru post 352570 Если кто-то будет р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, pavlinux, 00:32, 02/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из C++ уберут указатели: https://m.habrahabr.ru/post/352570/
    > Если кто-то будет рассказывать про пост-пруф от 26.03, то советую обратить внимание
    > на дату другого поста, на который тот ссылается. ;)

    Плюсанутые не умеют пользоваться указателями, они не заметят. :)

    int (ptr *)(*)(void *, сhar **) = (void *)0; *ptr = &data

    У них от такого мозгошмыги активируются

     
  • 1.48, A, 00:45, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > стандартизировано разрешение экрана, улучшена цветовая схема, улучшен шрифт для работы в терминале, изменён стиль /etc/issue, включены звуковые эффекты,
    > задействован автомфсруатический выбор shell, с целью повышения защищённости уделён сетевой стек, для повышения эффективности удалён оконный менеджер, для упрощения
    > удалена поддержка ACPI, повышена нагрузка на CPU и увеличен размер ISO-образа;

    Как будто читаешь на опеннете рассказ об очередном минималистическомлинукс-дистре. Основное отличие - "увеличен размер ISO-образа" ))

     

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