01.04.2018 20:50  Подборка первоапрельских шуток 2018 года

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|3.25, pavlinux, 22:10, 01/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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> Компания Apple разместила вакансию и намерена принять на работу сотрудника с опытом
> профессиональной разработки ядра Linux и написания драйверов для Linux;
24 января.
Silicon Validation Linux Software Engineer
Job Number: 113442841
Santa Clara Valley, California, United States
Posted: Jan. 24, 2018
Weekly Hours: 40.00
Ну а если Яблойды изменили дату, то это них...я не считается.
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|1.48, A, 00:45, 02/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> стандартизировано разрешение экрана, улучшена цветовая схема, улучшен шрифт для работы в терминале, изменён стиль /etc/issue, включены звуковые эффекты,
> задействован автомфсруатический выбор shell, с целью повышения защищённости уделён сетевой стек, для повышения эффективности удалён оконный менеджер, для упрощения
> удалена поддержка ACPI, повышена нагрузка на CPU и увеличен размер ISO-образа;
Как будто читаешь на опеннете рассказ об очередном минималистическомлинукс-дистре. Основное отличие - "увеличен размер ISO-образа" ))
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