30.03.2018 21:28  Релиз языка программирования Rust 1.25

Доступен релиз языка программирования Rust 1.25, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. В подготовке нового выпуска приняли участие 139 разработчиков. Основные новшества: Компилятор переведён с кодовой базы LLVM 4 на LLVM 6. В компилятор также добавлена опция "-C lto=val" для выбора типа LTO-оптимизации и целевая платформа "i586-unknown-linux-musl";

Предложен новый способ использования выражения "use" для оформления вложенных групп импортирования: use std::{fs::File, io::Read, path::{Path, PathBuf}}; вместо use std::fs::File; use std::io::Read; use std::path::{Path, PathBuf};

Добавлена возможность использования символа "|" для отделения сопоставлений в блоке match: enum Foo { A, B, C } fn main() { let x = Foo::A; match x { | Foo::A | Foo::B => println!("AB"), | Foo::C => println!("C"), } }

Принят и стабилизирован RFC 1358, определяющий атрибут "#[repr(align(x))]", при помощи которого можно указать способ выравнивания данных для структур;

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе std::ptr::NonNull‹T› и Location::column;

В libcore добавлен модуль time, содержащий тип Duration, который раньше присутствовал только в libstd. Функции from_secs и from_millis теперь определены как "const", т.е. могут использоваться для создания констант: static MINUTE: Duration = Duration::from_secs(60);

Объявлен устаревшим метод net::lookup_host;

Документация по умолчанию переведена на использование разметки CommonMark (спецификация для формата Markdown) вместо Hoedown;

На сайте doc.rust-lang.org предложено новое руководство "Rust By Example";

В пакетном менеджере Cargo команда "new now" теперь по умолчанию создаёт исполняемые контейнеры (crate) в виде бинарного исполняемого файла (флаг "--bin"), а не библиотеки (для библиотеки теперь нужно явно указывать флаг "--lib"). Команда "new now" также теперь не удаляет префикс "rust-" и суффикс "-rs" из имени пакета;

Существенно ускорена работа "cargo doc" и операции получения кода зависимостей из Git.