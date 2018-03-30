30.03.2018 21:28  Релиз языка программирования Rust 1.25

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|6.11, angra, 01:44, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В СКАЛА НЕТ ОПЕРАТОРОВ
Если написать большими буквами, то убедительней не будет, особенно в свете того, что официальная дока говорит об обратном.
> Инфиксная форма вызова метода с одним параметром - синтаксический сахар компилятора.
Ага, а их приоритет чем является?
> В случае настоящего оператора, как в джаве или с++ такое просто не возможно, ибо там это именно операторы.
Ты похоже даже близко не представляешь, что в С++ возможно с операторами. Причем это там было, когда не только scala, но и java в проекте не существовало.
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|2.5, мурзилла, 00:31, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну что вы, apl - детище древних serial терминалов, у которых только половина ascii и то неполная.
У нас в XXI веке - полный unicode тех символов. Правда, пока голоса разделились поровну- никак не определим, смайлик-какaшка это унарный или бинарный оператор?
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|1.12, JustCurious, 03:14, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В пакетном менеджере Cargo команда "new now" теперь по умолчанию создаёт исполняемые контейнеры (crate)
Там в оригинале "cargo new will now default to generating a binary", то есть имелась в виду Cargo команда "new", а не "new now".
И еще, имхо, я бы не использовал здесь слово "контейнер", так как в русском оно уже прижилось, как перевод слова container, а не crate, и люди, не знакомые с Rust, могут его здесь неправильно проинтерпретировать. В оригинале просто binary - можно перевести "бинарник", или "исполняемый бинарник" для точности.
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