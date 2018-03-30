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30.03.2018 21:28  Релиз языка программирования Rust 1.25

Доступен релиз языка программирования Rust 1.25, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 139 разработчиков. Основные новшества:

  • Компилятор переведён с кодовой базы LLVM 4 на LLVM 6. В компилятор также добавлена опция "-C lto=val" для выбора типа LTO-оптимизации и целевая платформа "i586-unknown-linux-musl";
  • Предложен новый способ использования выражения "use" для оформления вложенных групп импортирования: 
    
   use std::{fs::File, io::Read, path::{Path, PathBuf}};
вместо
   use std::fs::File;
   use std::io::Read;
   use std::path::{Path, PathBuf};
  • Добавлена возможность использования символа "|" для отделения сопоставлений в блоке match: 
    
   enum Foo { A, B, C }
   fn main() {
       let x = Foo::A;
       match x {
           | Foo::A
           | Foo::B => println!("AB"),
           | Foo::C => println!("C"),
       }
   }
  • Принят и стабилизирован RFC 1358, определяющий атрибут "#[repr(align(x))]", при помощи которого можно указать способ выравнивания данных для структур;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе std::ptr::NonNull‹T› и Location::column;
  • В libcore добавлен модуль time, содержащий тип Duration, который раньше присутствовал только в libstd. Функции from_secs и from_millis теперь определены как "const", т.е. могут использоваться для создания констант: 
    
   static MINUTE: Duration = Duration::from_secs(60);
  • Объявлен устаревшим метод net::lookup_host;
  • Документация по умолчанию переведена на использование разметки CommonMark (спецификация для формата Markdown) вместо Hoedown;
  • На сайте doc.rust-lang.org предложено новое руководство "Rust By Example";
  • В пакетном менеджере Cargo команда "new now" теперь по умолчанию создаёт исполняемые контейнеры (crate) в виде бинарного исполняемого файла (флаг "--bin"), а не библиотеки (для библиотеки теперь нужно явно указывать флаг "--lib"). Команда "new now" также теперь не удаляет префикс "rust-" и суффикс "-rs" из имени пакета;
  • Существенно ускорена работа "cargo doc" и операции получения кода зависимостей из Git.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.24
  4. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust, lang
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  • 1.1, Аноним, 22:45, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Как насчёт использования APL символов Обычные то закончатся скоро, а слова писа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:14, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    До скалы с операторами вида <>|<> еще далеко.
     
     
  • 3.3, Crazy Alex, 23:26, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот как раз подумалось, что очень похоже становится. И запросто может сфейлиться по той же причине - перестарались с "крутостью".
     
  • 3.4, Аноним, 00:24, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ууу, ыкспердс опеннета, неосиливший Scala. В Scala нет операторов.
     
     
  • 4.6, angra, 00:40, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://docs.scala-lang.org/tour/operators.html
    То, что операторы используют механизм методов, не мешает им быть операторами.
     
     
  • 5.7, Аноним, 00:49, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё раз По слогам - В СКАЛА НЕТ ОПЕРАТОРОВ, есть только методы классов объектов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.10, Буратино, 01:20, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лолчто?

    В C++ спокойно пишется что obj1 += obj2, что obj1.operator+=(obj2).

     
  • 6.11, angra, 01:44, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > В СКАЛА НЕТ ОПЕРАТОРОВ

    Если написать большими буквами, то убедительней не будет, особенно в свете того, что официальная дока говорит об обратном.

    > Инфиксная форма вызова метода с одним параметром - синтаксический сахар компилятора.

    Ага, а их приоритет чем является?

    > В случае настоящего оператора, как в джаве или с++ такое просто не возможно, ибо там это именно операторы.

    Ты похоже даже близко не представляешь, что в С++ возможно с операторами. Причем это там было, когда не только scala, но и java в проекте не существовало.

     
  • 4.8, Аноним, 00:51, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Он педеrust.
     
  • 2.5, мурзилла, 00:31, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну что вы, apl - детище древних serial терминалов, у которых только половина ascii и то неполная.

    У нас в XXI веке - полный unicode тех символов. Правда, пока голоса разделились поровну- никак не определим, смайлик-какaшка это унарный или бинарный оператор?

     
     
  • 3.9, funny.falcon, 01:12, 31/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаю, как с минусом: если у себя наложил, то унарный; если же соседу по дверь, то бинарный.
     
  • 1.12, JustCurious, 03:14, 31/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В пакетном менеджере Cargo команда "new now" теперь по умолчанию создаёт исполняемые контейнеры (crate)

    Там в оригинале "cargo new will now default to generating a binary", то есть имелась в виду Cargo команда "new", а не "new now".
    И еще, имхо, я бы не использовал здесь слово "контейнер", так как в русском оно уже прижилось, как перевод слова container, а не crate, и люди, не знакомые с Rust, могут его здесь неправильно проинтерпретировать. В оригинале просто binary - можно перевести "бинарник", или "исполняемый бинарник" для точности.

     

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