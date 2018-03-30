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30.03.2018 08:47  Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.1

Компания Apple опубликовала релиз языка программирования Swift 4.1. Официальные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu 14.04, 16.04, 16.10) и macOS (Xcode). Исходные тексты распространяются под лицензией Apache 2.0.

В новой версии компилятора представлен новый режим оптимизации "-Osize", позволяющий на 5-30% сократить размер результирующего кода, ценой небольшого снижения производительности. В набор для настройки процесса сборки добавлены функции для проверки возможности импорта определённых модулей (например "#if canImport(UIKit)...") и определения выбранной целевой платформы (например, "#if targetEnvironment(simulator)..."). В пакетном менеджере обеспечено корректное разрешение зависимостей при использовании различных URL-схем (например, ssh и http). Существенно увеличена производительность обработки графов пакетов, содержащих общие зависимости.

В языке продолжена реализация идей связанных с поддержкой обобщений (generic). Например, добавлена поддержка условных соответствий, при которых типы Optional, Array и Dictionary, в которых хранятся другие типы, могут использоваться в операциях, требующих соответствия протоколам Equatable и Hashable. Например, 'let a = ["1","2","x"].map(Int.init); a == [1,2,nil]'; Из новых возможностей языка также отмечается возможность определения ограничений для ассоциированных типов с рекурсивными ссылками на определяемый протокол, синтез соответствия типов протоколам Equatable и Hashable, реализация метода "Sequence.compactMap(_:)", приведение индексируемых типов стандартной библиотеки к соответствию протоколу Hashable, исключение ассоциированного типа IndexDistance из протокола Collection. В классы JSONEncoder и JSONDecoder добавлено свойство для определения стратегии преобразования ключей в процессе кодирования или декодирования.

Напомним, что язык Swift наследует лучшие элементы языков C и Objective-C, и предоставляет объектную модель, совместимую с Objective-C (Swift-код может смешиваться с кодом на С и Objective-C), но отличается использованием средств автоматического распределения памяти и контроля переполнения переменных и массивов, что значительно увеличивает надёжность и безопасность кода. Swift также предлагает множество современных методов программирования, таких как замыкания, обобщенное программирование, лямбда-выражения, кортежи и словарные типы, быстрые операции над коллекциями, элементы функционального программирования. Версия для Linux не привязана к Objective-C Runtime, что позволяет использовать язык в окружениях, в которых отсутствует поддержка Objective-C.

Pеализация Swift построена с задействованием технологий свободного проекта LLVM. Для обеспечения высокой производительности Swift-программы компилируются в машинный код, выполняемый в тестах Apple на 30% быстрее кода на Objective-C. Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты. В поставку входит пакетный менеджер Swift Package Manager, предоставляющий средства для распространения модулей и пакетов с библиотеками и приложениями на языке Swift, управления зависимостями, автоматизированной загрузки, сборки и связывания компонентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://swift.org/blog/swift-4...)
  2. OpenNews: Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.0
  3. OpenNews: Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple
  4. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 3.0
  5. OpenNews: В язык Swift добавлена начальная поддержка платформы Android
  6. OpenNews: Компания Apple представила Swift 2.2, первый выпуск с поддержкой Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: swift, lang
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  • 1.1, Аноним, 09:20, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто - нибудь объяснит: для чего официальные сборки подготавливают для Linux?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 09:23, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Реклама. "Какие мы открытые и вы, сраные прыщавые очкарики, тоже можете приобщиться к прекрасному и подумать иначе". А технически, вероятно, поддержка двух платформ почти ничего не стоит. Поэтому под Винду и нет версии.
     
     
  • 3.5, Солнышко, 09:39, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Основа потому что nix.

    А кто-нибудь скажет компетентный, есть хоть какие-то преимущества использования этого поделия на Linux? Как язык? Как Python?

    Я вот на Clojure пишу для бытовых задач и небольших личных проектов и все тип-топ. Зачем еще и Swift?

     
     
  • 4.13, rscx64_, 09:55, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    может вдруг его не для целей "заменить твой clojure" делали? может для своих яблочных задач?
     
  • 4.15, Alexey, 09:59, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вам он скорей всего никогда не понадобится. Его ниша - приложения для iOS, macOS и всего остального от эппл. Можно писать консольные и серверные приложения для Linux, но здесь наверно не взлетит т.к. много конкурентов. Как язык для бекенда его IBM пытается двигать: https://developer.ibm.com/swift/
     
  • 4.24, _hide_, 10:27, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам бы в википедию заглянуть :-)
    А то Ваш вопрос обескураживает.
     
  • 2.3, anonymous, 09:34, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что могут?
     
  • 1.4, Аноним, 09:37, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чтобы на swift  backend ы пилить
     
     
  • 2.6, Солнышко, 09:40, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > чтобы на swift  backend ы пилить

    В чем преимущества языка по сравнению с Pyhon/Java/Ruby и т.п.?

     
     
  • 3.11, Аноним, 09:54, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он нативный, быстрее и вообще был написан для iOS, где на вот этих ваших Python ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 10:21, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это когда через LLVM, то нативный Это сейчас такое у хипстеров нативным называе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, rscx64_, 09:56, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    swift это компилируемый язык а не интерпретируемый, почему ты вообще его сравниваешь с ruby/python/остальными? просто игнорируй факт того что он существует
     
  • 1.7, ДяДя, 09:43, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты.

    Это оксюморон!!!
    Формально с точки зрения теории сборки мусора подсчёта ссылок на объекты является сборкой мусора.

     
     
  • 2.8, Аноним, 09:50, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хер там, циклические зависимости подсчет ссылок не разрулит.
     
     
  • 3.16, angra, 09:59, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Погугли weak reference
    У каждого сборщика мусора есть свои проблемы. Но наличие проблем не превращает их в другие сущности. Другое дело, что большинство технически безграмотно и считает трассирующие сборщики мусора их единственным вариантом.
     
  • 2.12, Alexey, 09:55, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    в Swift подсчет ссылок выполняется на этапе компиляции а не выполнения как в Java. На мобилках отсутствие GC визуально заметно.
     
     
  • 3.17, angra, 10:04, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В java вообще не выполняется подсчет ссылок, там принципиально другой сборщик мусора. Ну и задача тебе на каникулы, напиши программу, которая примет от пользователя число, а потом создаст массив с количеством объектов, равным введенному числу, а потом по очереди их из массива уберет. Помедитируй над подсчетом ссылок во время компиляции в этом случае.


     
     
  • 4.28, Alexey, 10:31, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чем проблема? Код arc не читал, но документация утверждает что после прекращения использования объекта он зарелизится (уменьшится количество ссылок на 1), если количество сылок будет равно 0 то объект удалится. Это раньше надо было делать руками в Objective-C, с появлением arc просто пропала необходимость писать [object release].

    > В java вообще не выполняется подсчет ссылок, там принципиально другой сборщик мусора.

    возможно я ошибся, на java не пишу

     
  • 3.25, ДяДя, 10:27, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > в Swift подсчет ссылок выполняется на этапе компиляции

    Это невозможно.

     
  • 3.26, ДяДя, 10:29, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >в Swift подсчет ссылок выполняется на этапе компиляци

    Это невозможно в нашей Вселенной.

     
     
  • 4.30, Alexey, 10:38, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    имел ввиду добавление retain/release методов в код делает компилятор

    https://developer.apple.com/library/content/releasenotes/ObjectiveC/RN-Transit

     
  • 2.27, _hide_, 10:31, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не является. Потому что подсчет ссылок приводит к перманентному удалению объекта, а не к отложенной очистке.
    Так что подсчет ссылок и сборка мусора является способами управления жизненным циклом объектов, просто частенько их используют вместе.
     
  • 1.9, ктота, 09:50, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    исправьте: не сборки языка, а сборки компилятора.
     
     
  • 2.10, A.Stahl, 09:53, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ведь там наверное не только компилятор, но и стандартная либа, линковщик, дебаггер, профайлер...
    Так что это проще назвать "язык" и не заниматься излишним буквоедством.
     
  • 1.18, Аноним, 10:08, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, ну, конечно, есть надежда, что будет реализована возможность разработки для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, anonas, 10:27, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    писать то можно на чем угодно, вот скомпилировать и залить в стор получается только на маке :(
     
  • 1.21, Аноним, 10:17, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как они задолбали со своими новыми версиями вместо того чтобы код писать, посто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, A.Stahl, 10:35, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сишники и плюсовики удивлённо переглядываются и хохмы ради пытаются вспомнить когда в последний раз новый стандарт ломал что-то такое, что к этому моменту не успело безнадёжно устареть и иногда кем-то использовалось.
     

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