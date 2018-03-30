30.03.2018 08:47  Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.1

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|2.2, A.Stahl, 09:23, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Реклама. "Какие мы открытые и вы, сраные прыщавые очкарики, тоже можете приобщиться к прекрасному и подумать иначе". А технически, вероятно, поддержка двух платформ почти ничего не стоит. Поэтому под Винду и нет версии.
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|3.5, Солнышко, 09:39, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Основа потому что nix.
А кто-нибудь скажет компетентный, есть хоть какие-то преимущества использования этого поделия на Linux? Как язык? Как Python?
Я вот на Clojure пишу для бытовых задач и небольших личных проектов и все тип-топ. Зачем еще и Swift?
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|3.14, rscx64_, 09:56, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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swift это компилируемый язык а не интерпретируемый, почему ты вообще его сравниваешь с ruby/python/остальными? просто игнорируй факт того что он существует
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|1.7, ДяДя, 09:43, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты.
Это оксюморон!!!
Формально с точки зрения теории сборки мусора подсчёта ссылок на объекты является сборкой мусора.
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|3.16, angra, 09:59, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Погугли weak reference
У каждого сборщика мусора есть свои проблемы. Но наличие проблем не превращает их в другие сущности. Другое дело, что большинство технически безграмотно и считает трассирующие сборщики мусора их единственным вариантом.
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|3.17, angra, 10:04, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В java вообще не выполняется подсчет ссылок, там принципиально другой сборщик мусора. Ну и задача тебе на каникулы, напиши программу, которая примет от пользователя число, а потом создаст массив с количеством объектов, равным введенному числу, а потом по очереди их из массива уберет. Помедитируй над подсчетом ссылок во время компиляции в этом случае.
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|4.28, Alexey, 10:31, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А в чем проблема? Код arc не читал, но документация утверждает что после прекращения использования объекта он зарелизится (уменьшится количество ссылок на 1), если количество сылок будет равно 0 то объект удалится. Это раньше надо было делать руками в Objective-C, с появлением arc просто пропала необходимость писать [object release].
> В java вообще не выполняется подсчет ссылок, там принципиально другой сборщик мусора.
возможно я ошибся, на java не пишу
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|2.27, _hide_, 10:31, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Не является. Потому что подсчет ссылок приводит к перманентному удалению объекта, а не к отложенной очистке.
Так что подсчет ссылок и сборка мусора является способами управления жизненным циклом объектов, просто частенько их используют вместе.
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|2.29, A.Stahl, 10:35, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Сишники и плюсовики удивлённо переглядываются и хохмы ради пытаются вспомнить когда в последний раз новый стандарт ломал что-то такое, что к этому моменту не успело безнадёжно устареть и иногда кем-то использовалось.
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