30.03.2018 08:47  Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.1

Компания Apple опубликовала релиз языка программирования Swift 4.1. Официальные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu 14.04, 16.04, 16.10) и macOS (Xcode). Исходные тексты распространяются под лицензией Apache 2.0. В новой версии компилятора представлен новый режим оптимизации "-Osize", позволяющий на 5-30% сократить размер результирующего кода, ценой небольшого снижения производительности. В набор для настройки процесса сборки добавлены функции для проверки возможности импорта определённых модулей (например "#if canImport(UIKit)...") и определения выбранной целевой платформы (например, "#if targetEnvironment(simulator)..."). В пакетном менеджере обеспечено корректное разрешение зависимостей при использовании различных URL-схем (например, ssh и http). Существенно увеличена производительность обработки графов пакетов, содержащих общие зависимости. В языке продолжена реализация идей связанных с поддержкой обобщений (generic). Например, добавлена поддержка условных соответствий, при которых типы Optional, Array и Dictionary, в которых хранятся другие типы, могут использоваться в операциях, требующих соответствия протоколам Equatable и Hashable. Например, 'let a = ["1","2","x"].map(Int.init); a == [1,2,nil]'; Из новых возможностей языка также отмечается возможность определения ограничений для ассоциированных типов с рекурсивными ссылками на определяемый протокол, синтез соответствия типов протоколам Equatable и Hashable, реализация метода "Sequence.compactMap(_:)", приведение индексируемых типов стандартной библиотеки к соответствию протоколу Hashable, исключение ассоциированного типа IndexDistance из протокола Collection. В классы JSONEncoder и JSONDecoder добавлено свойство для определения стратегии преобразования ключей в процессе кодирования или декодирования. Напомним, что язык Swift наследует лучшие элементы языков C и Objective-C, и предоставляет объектную модель, совместимую с Objective-C (Swift-код может смешиваться с кодом на С и Objective-C), но отличается использованием средств автоматического распределения памяти и контроля переполнения переменных и массивов, что значительно увеличивает надёжность и безопасность кода. Swift также предлагает множество современных методов программирования, таких как замыкания, обобщенное программирование, лямбда-выражения, кортежи и словарные типы, быстрые операции над коллекциями, элементы функционального программирования. Версия для Linux не привязана к Objective-C Runtime, что позволяет использовать язык в окружениях, в которых отсутствует поддержка Objective-C. Pеализация Swift построена с задействованием технологий свободного проекта LLVM. Для обеспечения высокой производительности Swift-программы компилируются в машинный код, выполняемый в тестах Apple на 30% быстрее кода на Objective-C. Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты. В поставку входит пакетный менеджер Swift Package Manager, предоставляющий средства для распространения модулей и пакетов с библиотеками и приложениями на языке Swift, управления зависимостями, автоматизированной загрузки, сборки и связывания компонентов.