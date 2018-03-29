The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

29.03.2018 12:48  Обновление Ruby 2.5.1 с устранением уязвимостей

Выпущен корректирующий релиз языка программирования Ruby 2.5.1, в котором устранено шесть уязвимостей:

  • CVE-2017-17742 - библиотека WEBrick подвержена подстановке фиктивного ответа через указание символов перевода строки в HTTP-заголовке;
  • CVE-2018-6914 - инициирование создания файлов и каталогов через указание символов "../" в имени префикса временного файла при использовании библиотек tempfile и tmpdir;
  • CVE-2018-8777 - вызов отказа в обслуживании (израсходование доступной памяти) при обработке слишком большого HTTP-заголовка в WEBrick;
  • CVE-2018-8778 - выход за нижнюю границу буфера при обработке специально оформленных данных в String#unpack;
  • CVE-2018-8779 - создание сокета в другом каталоге через указаие нулевого байта (\0) в пути, передаваемом в UNIXServer.open и UNIXSocket.open;
  • CVE-2018-8780 - обработка иных каталогов в Dir.open, Dir.new, Dir.entries и Dir.empty при наличии нулевого символа в пути.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: В RubyGems устранено 7 уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.5.0
  4. OpenNews: Обновление Ruby 2.4.2 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ruby
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.4, X4asd, 14:09, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    ошибки уровня "дедсад познаёт POSIX API и базовые концепции HTTP"
     
     
  • 2.5, пох, 14:16, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    какой детсад? ruby вышел из моды еще когда я хотя бы в трудовой писался "программистом"

    Дедушки из дома престарелых, чтоб поменьше собачились, озадаченные "основам компьютерной грамотности". Ну, вот, опять наступили себе на бороду...

     
     
  • 3.7, Аноним, 14:29, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    https ru wikipedia org wiki D0 A8 D0 B8 D0 B7 D0 BE D1 84 D0 B0 D0 B7 D0 B8 D... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 14:18, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Новость отличная сама по себе, но наверняка будет гудение в комментариях, мол, о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, ыы, 15:19, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А может количество Django и Rails-ов это всетаки показатель?
    На php вон CMS как собак не резаных.. а у руби чего? рельсы?
     
     
  • 3.9, Аноним, 15:38, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, не может Это заблуждение, так как Rails является отдельным продуктом, его ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Некто с Марса, 17:19, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не пользуюсь ruby, но иногда поглядываю. Некоторые библиотеки там отличные.
    Начинающим программистам было бы неплохо посмотреть на mechanize, shoez или fxruby. Некоторым может понравиться. Особенно после джавки.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor