29.03.2018 12:48  Обновление Ruby 2.5.1 с устранением уязвимостей

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|2.5, пох, 14:16, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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какой детсад? ruby вышел из моды еще когда я хотя бы в трудовой писался "программистом"
Дедушки из дома престарелых, чтоб поменьше собачились, озадаченные "основам компьютерной грамотности". Ну, вот, опять наступили себе на бороду...
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|2.8, ыы, 15:19, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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А может количество Django и Rails-ов это всетаки показатель?
На php вон CMS как собак не резаных.. а у руби чего? рельсы?
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|1.10, Некто с Марса, 17:19, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я не пользуюсь ruby, но иногда поглядываю. Некоторые библиотеки там отличные.
Начинающим программистам было бы неплохо посмотреть на mechanize, shoez или fxruby. Некоторым может понравиться. Особенно после джавки.
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