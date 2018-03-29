29.03.2018 12:48  Обновление Ruby 2.5.1 с устранением уязвимостей

Выпущен корректирующий релиз языка программирования Ruby 2.5.1, в котором устранено шесть уязвимостей: CVE-2017-17742 - библиотека WEBrick подвержена подстановке фиктивного ответа через указание символов перевода строки в HTTP-заголовке;

CVE-2018-6914 - инициирование создания файлов и каталогов через указание символов "../" в имени префикса временного файла при использовании библиотек tempfile и tmpdir;

CVE-2018-8777 - вызов отказа в обслуживании (израсходование доступной памяти) при обработке слишком большого HTTP-заголовка в WEBrick;

CVE-2018-8778 - выход за нижнюю границу буфера при обработке специально оформленных данных в String#unpack;

CVE-2018-8779 - создание сокета в другом каталоге через указаие нулевого байта (\0) в пути, передаваемом в UNIXServer.open и UNIXSocket.open;

CVE-2018-8780 - обработка иных каталогов в Dir.open, Dir.new, Dir.entries и Dir.empty при наличии нулевого символа в пути.



