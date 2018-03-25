25.03.2018 22:07  Утечка параметров аутентификации через незащищённые серверы etcd

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|1.1, AntonAlekseevich, 22:25, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мораль такова, надо нормально настраивать конфиги демонов.
А ещё лучше обкатывать каждый .+ конфиг через каждый эксплоит-тест.
А ЕЩЁ лучше не использовать etcd на критических объектах.
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|4.21, vantoo, 01:21, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Тогда нечего удивляться. Новомодные хипстеры-девопсы это такие мартышки, которые только и умеют, что плодить виртуалки-клоны, управляя ими через оркестровки. А в случае проблемы у них одно решение, удалить и накатать по-новой образ.
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|2.9, IRASoldier, 23:27, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Лучшая защита хранилища данных - запрет начальства доступаться к хранилищу не имеющим нарочитого предписания, за неисполнение коего запрета долженствует быть применена к неисполнившему кара уголовная.
А мы-то тут, простаки, файерволы налаживаем, шифрование поднимаем... Где ж ты раньше был? Это ж революция в IT!
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|3.11, anonymous, 23:56, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Лучшая защита хранилища данных - запрет начальства доступаться к хранилищу не имеющим
> нарочитого предписания, за неисполнение коего запрета долженствует быть применена к неисполнившему
> кара уголовная.
Ты прям Америку переоткрыл. Статей уголовных вагон. Поэтому любая деятельность, связанная с исследованием безопасности, чревата рисками. И не только в этой стране. Новость пробегала несколько лет назад https://habrahabr.ru/post/166459/ Я фигею, какая у людей короткая память.
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