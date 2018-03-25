25.03.2018 22:07  Утечка параметров аутентификации через незащищённые серверы etcd

Исследователь безопасности Giovanni Collazo опубликовал результат анализа некорректно настроенных распределённых хранилищ etcd, принимающих запросы из внешней сети без аутентификации. При помощи поисковой системы Shodan было выявлено 2284 общедоступных сервера etcd, отправив запросы на 1485 из которых удалось загрузить около 750 Мб данных.

Для получения данных использовался рекурсивный запрос всех ключей ("GET http://host:2379/v2/keys/?recursive=true"). в ходе изучения извлечённых данных было выявлено 8781 паролей, 650 ключей доступа к окружениям Amazon AWS, 23 секретных ключа и 8 закрытых ключей. Etcd обычно используется как хранилище конфигурации для групп серверов, изолированных контейнеров с типовой начинкой и как хранилище параметров в кластерах Kubernetes. Судя по связанным с полученными параметрами аутентификации ключам они применялись для доступа к различным серверам, системам управления контентом, СУБД MySQL и PostgreSQL.



Администраторам etcd рекомендуется проверить свои системы на предмет должной изоляции межсетевым экраном и включения доступа с применением аутентификации (до версии 2.1 etcd не поддерживал аутентификацию, а в более новых выпусках для обеспечения обратной совместимости в настройках по умолчанию аутентификация отключена). Общедоступные серверы etcd представляют угрозу не только как источник утечки паролей к другим серверам и сервисам, но и как объект для вандализма и применения вредоносных шифровальщиков, которые в своё время активно атаковали незащищённые MongoDB, CouchDB, Hadoop и ElasticSearch.



