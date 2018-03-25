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25.03.2018 22:07  Утечка параметров аутентификации через незащищённые серверы etcd

Исследователь безопасности Giovanni Collazo опубликовал результат анализа некорректно настроенных распределённых хранилищ etcd, принимающих запросы из внешней сети без аутентификации. При помощи поисковой системы Shodan было выявлено 2284 общедоступных сервера etcd, отправив запросы на 1485 из которых удалось загрузить около 750 Мб данных.

Для получения данных использовался рекурсивный запрос всех ключей ("GET http://host:2379/v2/keys/?recursive=true"). в ходе изучения извлечённых данных было выявлено 8781 паролей, 650 ключей доступа к окружениям Amazon AWS, 23 секретных ключа и 8 закрытых ключей. Etcd обычно используется как хранилище конфигурации для групп серверов, изолированных контейнеров с типовой начинкой и как хранилище параметров в кластерах Kubernetes. Судя по связанным с полученными параметрами аутентификации ключам они применялись для доступа к различным серверам, системам управления контентом, СУБД MySQL и PostgreSQL.

Администраторам etcd рекомендуется проверить свои системы на предмет должной изоляции межсетевым экраном и включения доступа с применением аутентификации (до версии 2.1 etcd не поддерживал аутентификацию, а в более новых выпусках для обеспечения обратной совместимости в настройках по умолчанию аутентификация отключена). Общедоступные серверы etcd представляют угрозу не только как источник утечки паролей к другим серверам и сервисам, но и как объект для вандализма и применения вредоносных шифровальщиков, которые в своё время активно атаковали незащищённые MongoDB, CouchDB, Hadoop и ElasticSearch.

  1. Главная ссылка к новости (https://elweb.co/the-security-...)
  2. OpenNews: Выпуск распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.3
  3. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  4. OpenNews: Незащищённые Hadoop-серверы отдают более 5 Пб данных без аутентификации
  5. OpenNews: Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак
  6. OpenNews: Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: etcd, security
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  • 1.1, AntonAlekseevich, 22:25, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мораль такова, надо нормально настраивать конфиги демонов.
    А ещё лучше обкатывать каждый .+ конфиг через каждый эксплоит-тест.
    А ЕЩЁ лучше не использовать etcd на критических объектах.
     
     
  • 2.19, Аноним, 00:48, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Внезапный вывод Может поделишься с менее смышлёными, чем же так плох etcd на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Анотоним, 22:29, 25/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Он русские сервра проанализировал Давайте пригласим на семинар Статья 272 УК Р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Crazy Alex, 22:32, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Кхм, какой коллекционный экземпляр. И что ж такое админишь, родимый, что взбеленился? Обидно, что носом ткнули в твою же дурость?
     
     
  • 3.5, ага, 22:52, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Таков типичный девопс
     
     
  • 4.21, vantoo, 01:21, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда нечего удивляться. Новомодные хипстеры-девопсы это такие мартышки, которые только и умеют, что плодить виртуалки-клоны, управляя ими через оркестровки. А в случае проблемы у них одно решение, удалить и накатать по-новой образ.
     
  • 3.7, anonymous, 23:24, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это он намекает на то, что исследователь безопасности у нас рискует присесть. Поэтому и чесаться, будучи админом, не имеет смысла.
     
     
  • 4.13, pavlinux, 00:28, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >... исследователь безопасности у нас рискует присесть.

    Ну не присесть, но объяснительную напишешь :)

     
  • 2.6, Аноним, 23:18, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому надо оставаться анонимом Слишком много сброда всякого кругом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 23:26, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Отпадает, т к копирования не было не доказано - значит действует презумпция не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, anonymous, 23:50, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Отпадает, т.к. копирования не было

    Какая самоуверенность. Дырень была раньше, и не факт, что кто-то другой ею вовсю не пользуется.

     
     
  • 4.14, pavlinux, 00:29, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >... и не факт, что кто-то другой ею вовсю не пользуется.

    ... и не факт, что это был не он же.  Классика, чо - "сам нагадил, другим не дам".


     
  • 4.15, Аноним, 00:30, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какая недалекость А ты попробуй дочитать до конца что я написал и одумать прочт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, pavlinux, 00:32, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Какая самоуверенность.
    > Какая недалекость.

    Это ты полный л0х в вопросах безопасности, и чё-то тут пыжатся, гонят х..ету

     
     
  • 6.18, Аноним, 00:46, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты че, пьян ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, IRASoldier, 23:27, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучшая защита хранилища данных - запрет начальства доступаться к хранилищу не имеющим нарочитого предписания, за неисполнение коего запрета долженствует быть применена к неисполнившему кара уголовная.

    А мы-то тут, простаки, файерволы налаживаем, шифрование поднимаем... Где ж ты раньше был? Это ж революция в IT!

     
     
  • 3.11, anonymous, 23:56, 25/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Лучшая защита хранилища данных - запрет начальства доступаться к хранилищу не имеющим
    > нарочитого предписания, за неисполнение коего запрета долженствует быть применена к неисполнившему
    > кара уголовная.

    Ты прям Америку переоткрыл. Статей уголовных вагон. Поэтому любая деятельность, связанная с исследованием безопасности, чревата рисками. И не только в этой стране. Новость пробегала несколько лет назад https://habrahabr.ru/post/166459/ Я фигею, какая у людей короткая память.

     
     
  • 4.17, Аноним, 00:38, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А можно как-нибиудь на тянуть в наш инженерно-технический мир все это гуманитарн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним, 00:06, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    может, появились какие-то надежные средства у крыши не может же быть человеку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 01:03, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты и путинский дегер, Вася.
     

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