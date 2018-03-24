24.03.2018 10:59  Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.3

Подготовлен релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92.3, предоставляющего гибкие инструменты для рисования и обеспечивающего поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. В ближайшее время ожидается появление бинарных сборок для Linux и Windows, а также универсального пакета для Linux в формате snap и PPA для Ubuntu. Основные новшества: Новые опция командной строки для управления экспортом в SVG (--export-area-drawing, --export-area-page и --export-margin);

Поддержка текста с написанием букв справа-налево (RTL);

Поддержка многосрочного текста при экспорте в PDF и LaTeX;

В инструменте формирования окружностей и эллипсов добавлены поля для точного задания вертикального и горизонтального радиусов;

В настройки рендеринга добавлена опция для изменения размера блоков - увеличение блока ускоряет отрисовку при наличии больших областей со сложными фильтрами, а уменьшение увеличивает производительность масштабирования и панарамирования, если нет больших фильтруемых областей в видимой части холста;

Сокращено время запуска на платформе Windows;

При работе дополнений в Windows для создания интерактивного интерфейса теперь можно использовать Tkinter, без необходимости его отдельной установки;

Добавлена возможность отмены длительно выполняемых операций экспорта больших файлов;

Проведена работа над ошибками, в том числе решена проблема с выводом пустых страниц при попытке печати нескольких копий документа, налажена работа горячих клавиш на системах с национальными раскладками клавиатур, устранены крахи при перетаскивании контура в случае наложения линий и узлов.



