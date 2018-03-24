The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.03.2018 10:59  Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.3

Подготовлен релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92.3, предоставляющего гибкие инструменты для рисования и обеспечивающего поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. В ближайшее время ожидается появление бинарных сборок для Linux и Windows, а также универсального пакета для Linux в формате snap и PPA для Ubuntu.

Основные новшества:

  • Новые опция командной строки для управления экспортом в SVG (--export-area-drawing, --export-area-page и --export-margin);
  • Поддержка текста с написанием букв справа-налево (RTL);
  • Поддержка многосрочного текста при экспорте в PDF и LaTeX;
  • В инструменте формирования окружностей и эллипсов добавлены поля для точного задания вертикального и горизонтального радиусов;
  • В настройки рендеринга добавлена опция для изменения размера блоков - увеличение блока ускоряет отрисовку при наличии больших областей со сложными фильтрами, а уменьшение увеличивает производительность масштабирования и панарамирования, если нет больших фильтруемых областей в видимой части холста;
  • Сокращено время запуска на платформе Windows;
  • При работе дополнений в Windows для создания интерактивного интерфейса теперь можно использовать Tkinter, без необходимости его отдельной установки;
  • Добавлена возможность отмены длительно выполняемых операций экспорта больших файлов;
  • Проведена работа над ошибками, в том числе решена проблема с выводом пустых страниц при попытке печати нескольких копий документа, налажена работа горячих клавиш на системах с национальными раскладками клавиатур, устранены крахи при перетаскивании контура в случае наложения линий и узлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/en/news/2...)
  2. OpenNews: Проект Inkscape перевёл разработку c Bzr и Launchpad на Git и GitLab
  3. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.91
  5. OpenNews: Объявлено о скором открытии кода векторного графического редактора Gravit
  6. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: inkscape
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.2, бедный буратино, 11:19, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а до этого, что, текста справа-налево не было? круто
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:25, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    был конечно, до сих пор находят древнейшие рукописи Правда inkscape его не подд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, aborodin, 11:55, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поддержка многосрочного текста при экспорте в PDF и LaTeX

    Прямо вот настолько срочного, что понадобилась новая опция? :-)

     
     
  • 2.7, Аноним, 11:59, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шутишь чтоли Оно g-код для станков генерить может, а уж это должно там быть с д... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor