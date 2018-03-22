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22.03.2018 23:42  Выпуск LibreSSL 2.7.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.7.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 2.7.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.3.

Особенности LibreSSL 2.7.0:

  • Обеспечена поддержка многих API OpenSSL 1.0.2 и 1.1, которые нашли применение в существующих приложениях. Поддержка новых API не повлияет на работу кода, написанного для старых API, так как старые структуры оставлены в неизменном виде, а новые API реализованы параллельно;
  • Заметно дополнена, улучшена и откорректирована документация на API;
  • В libcrypto, libssl и libtls реализована поддержка автоматической инициализации библиотеки. Для работы на целевых платформах теперь требуется наличие pthread_once или эквивалентной функциональности, в связи с чем прекращена поддержка выпусков Windows до Vista;
  • Очередной набор методов обработки пакетов переведён на использование подсистемы CBB, что положительно повлияло на надёжности при генерации TLS-сообщений;
  • Заверешена переработка кода обработки расширений TLS, улучшено качество выявления некорректных или дублирующихся расширений;
  • Функции ASN1_TYPE_{get,set}_octetstring() переписаны с использованием реализации ASN.1 на базе шаблонов, что позволило избавиться от макросов M_ASN1_*;
  • В libtls добавлена возможность восстановления сеанса на стороне клиента. Клиент на базе libtls теперь может указать файловый дескриптор сеанса и библиотека будет использовать его для чтения и записи сессионных данных при согласовании TLS-соединения;
  • Улучшена поддержка строгого выравнивания на архитектурах ARMv7;
  • Устранена утечка памяти в libtls, проявляющаяся при повторном использовании tls_config.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.3
  3. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.1
  4. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.0
  5. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0g и 1.0.2m с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Альфа-выпуск OpenSSL 1.1.1 с поддержкой TLS 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl, ssl
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  • 1, Аноним, 23:54, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну вы понели ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, pavlinux, 00:50, 23/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, посаны делом заняты. Пястить на ОпенНете некогда.
     

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