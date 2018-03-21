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21.03.2018 21:08  Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.4

Доступен релиз программы RawTherapee 5.4, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

В новом выпуске:

  • Внешний вид raw-фотографий по умолчанию теперь соответствует виду из камеры с соответствующими тонами, включая искажения от объектива и корректировку виньетирования;
  • Новый инструмент сопоставления гистограммы, позволяющий в один клик автоматически привести изображению к виду из камеры;
  • Новый инструмент для преобразования тона в HDR (HDR Tone Mapping), позволяющий откорректировать освещённость в сцене с высоким динамическим диапазоном для реалистичного отображения деталей в затенённых и засвеченных областях;
  • Новый инструмент для локального изменения контраста, предоставляющий простой интерфейс для повышения чёткости;
  • Новый метод тонирования цвета L*a*b*;
  • Новый алгоритм RCD для расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing), позволяющий сократить артефакты для снимков при искусственном освещении;
  • В файловом менеджере и Filmstrip добавлено новое представление эскизов, позволяющее отличить обычные изображения от HDR и снимков с пиксельным сдвигом;
  • Добавлена возможность отображения областей вне диапазона с использованием выбранного профиля вывода;
  • Для изображений PNG добавлена возможность чтения и записи метаданных и ICC-профилей;
  • Добавлена поддержка обработки и создания raw-файлов в формате Sony Pixel Shift ARQ;
  • Добавлена возможность коррекции хроматической абберации при помощи Lensfun;
  • Проведена чистка интерфейса пользователя, все продвинутые инструменты перемещены в новую вкладку "Advanced" чтобы не пугать новичков;
  • Во вкладке Metadata предоставлена возможность выбора, скопировать метаданные в неизменном виде или отредактировать/очистить перед записью.


  1. Главная ссылка к новости (http://rawtherapee.com/blog/ra...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.9.6
  3. OpenNews: Релиз редактора фотографий RawTherapee 5.1
  4. OpenNews: Выпуск программы для редактирования фотографий Fotoxx 16.01
  5. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4
  6. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rawtherapee, image, photo
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  • 1, Catwoolfii, 21:37, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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    годный выпуск, будем пробовать новые фичи
     
  • 2, Аноним, 21:43, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Когда понимаешь, что проект имеет большое будущее и не будет создавать проблем с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, анонист, 22:04, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > GTK+
     

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