21.03.2018 21:08  Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.4

Доступен релиз программы RawTherapee 5.4, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Внешний вид raw-фотографий по умолчанию теперь соответствует виду из камеры с соответствующими тонами, включая искажения от объектива и корректировку виньетирования;

Новый инструмент сопоставления гистограммы, позволяющий в один клик автоматически привести изображению к виду из камеры;

Новый инструмент для преобразования тона в HDR (HDR Tone Mapping), позволяющий откорректировать освещённость в сцене с высоким динамическим диапазоном для реалистичного отображения деталей в затенённых и засвеченных областях;

Новый инструмент для локального изменения контраста, предоставляющий простой интерфейс для повышения чёткости;

Новый метод тонирования цвета L*a*b*;

Новый алгоритм RCD для расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing), позволяющий сократить артефакты для снимков при искусственном освещении;

В файловом менеджере и Filmstrip добавлено новое представление эскизов, позволяющее отличить обычные изображения от HDR и снимков с пиксельным сдвигом;

Добавлена возможность отображения областей вне диапазона с использованием выбранного профиля вывода;

Для изображений PNG добавлена возможность чтения и записи метаданных и ICC-профилей;

Добавлена поддержка обработки и создания raw-файлов в формате Sony Pixel Shift ARQ;

Добавлена возможность коррекции хроматической абберации при помощи Lensfun;

Проведена чистка интерфейса пользователя, все продвинутые инструменты перемещены в новую вкладку "Advanced" чтобы не пугать новичков;

Во вкладке Metadata предоставлена возможность выбора, скопировать метаданные в неизменном виде или отредактировать/очистить перед записью.



