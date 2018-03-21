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21.03.2018 09:30  Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах

Компания AMD подтвердила наличие проблем с безопасностью в процессорах Ryzen, EPYC, Ryzen Pro и Ryzen Mobile, о которых ранее заявила компания CTS Labs. Проблемы не связаны с ошибками в архитектуре процессоров AMD "Zen" и вызваны исключительно недоработками в прошивках, применяемых в модуле управления безопасностью PSP (Platform Security Processor) и чипсете. AMD планирует устранить выявленные уязвимости в ближайшем обновлении прошивок. Опасность выявленных проблем заметно меньше, чем было преподнесено в заявлении CTS Labs, которое больше напоминало PR-акцию, что послужило причиной недоверия со стороны многих экспертов.

Для эксплуатации всех уязвимостей необходимо наличие доступа к системе с правами администратора, а одна наиболее опасная проблема требует перепрошивки BIOS. Выявленные уязвимости представляют интерес в основном для скрытия своего присутствия после успешного проведения атаки на систему (в том числе сохранение вредоносного ПО в области PSP, остающейся неизменной после переустановки ОС и BIOS), обхода проверок по цифровой подписи (в том числе обход Secure Boot и Secure Encrypted Virtualization) и обхода TPM-модулей. При этом внесённые в ходе атаки изменения сохраняются между перезагрузками только для уязвимости, требующей перепрошивки BIOS с последующим перезапуском, а для остальных уязвимостей не сохраняются между перезагрузками.

Выявленные уязвимости:

  • MasterKey - затрагивает процессоры EPYC и Ryzen, и позволяет обойти проверки, выполняемые на уровне отдельного защищённого процессора PSP (AMD Security Processor), и изменить содержимое связанной с ним Flash-памяти. Например, можно отключить TPM-модули (Trusted Platform Module) и внести изменение в прошивку, обеспечив скрытое от основной системы выполнение кода. Эксплуатация уязвимости производится путём перепрошивки BIOS в обход HVM (AMD Hardware Validated Boot) и требует перезагрузки системы. Результат атаки сохраняется между перезагрузками.
  • Ryzenfall и Fallout - затрагивают процессоры Ryzen, EPYC, Ryzen Pro и Ryzen Mobile, и позволяют атакующему внедрить вредоносный код в аппаратно изолированное окружение SMM (x86) или PSP (Platform Security Processor). В результате атаки можно получить доступ к закрытым областям памяти, таким как Secure Management RAM и AMD Secure Processor Fenced DRAM. Внедрённые изменения не сохраняются между перезагрузками.
  • Chimera - позволяет выполнить код на уровне чипсета Promontory, применяемого в некоторых рабочих станциях на базе процессоров Ryzen и Ryzen Pro (проблеме не подвержены платформы AMD EPYC, Ryzen Mobile FP5 и Ryzen Embedded). Выполнение кода на уровне чипсета даёт возможность получить прямой доступ ко всей физической памяти и контролировать прикреплённые к чипсету устройства, такие как SATA, USB, PCIe и сетевой адаптер, например можно организовать перехват передаваемых данных или обойти защиту памяти через манипуляции с DMA. Уязвимость также можно использовать для установки в чипсет трудновыявлеяемого вредоносного кода, но изменения не сохраняются между перезагрузками.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.amd.com/comm...)
  2. OpenNews: Заявлено о выявлении 13 серьёзных уязвимостей в процессорах AMD
  3. OpenNews: Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением
  4. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  5. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  6. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: amd, cpu, security
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  • 1.1, Аноним, 09:54, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    то есть информация о том, что всё подстроили жидорептилоиды W W W W что уязвимо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, DerRoteBaron, 10:06, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Похоже, они отчасти верны. Поломали написанную индусами блоботу из прошивки, а кричали будто новый Meltdown нашли.
     
     
  • 3.15, пох, 10:34, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Похоже, они отчасти верны. Поломали написанную индусами блоботу из прошивки

    у тебя есть какие-то другие "прошивки", позволяющие запустить процессор без чипсета?
    А сам процессор, конечно же, разрабатывали какие-то другие индусы, великие йогины, силой мысли творящие непостижимое?

    (вообще-то, судя по количеству чисто, конечно же, случайных, совпадений - силой мысли они тырят идеи, а вернее всего и документацию, у интела)

     
  • 2.6, Аноним, 10:12, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вроде уже почти доказано, что весь спектакль с фатальными уязвимостями в чипах ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, пох, 10:25, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    еще вчера вы верещали авыдокажити у них сайт без https но, смотрю, уже обн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, пох, 10:16, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не переживайте, секта свидетелей AMD уже пишет тут, что и баг не баг, и уязвимости - они ведь только в psp (который, в отличие от me, даже и нештатными способами не отключить) и вообще - главное верить в святость и непогрешимость.

    а что их второй раз носом в собственный навоз макнули (первый - с якобы-неуязвимостью к spectre) - они и не заметят.

    И да, как же там поживают брит...немецкие учоные?

     
     
  • 3.11, Аноним, 10:23, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Было бы круто если бы все уязвимости требовали рут :)
     
  • 2.9, Аноним, 10:20, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уязвимости есть Есть А уязвимости эти в результате ошибок кодеров или бекдоры ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:59, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну. Очередной ME поломали. Правда, уязвимости неприятные. Причём тут процы?
     
  • 1.3, Аноним, 09:59, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > о которых ранее заявила компания CTS Labs

    Ого, я был уверен, что это вброс.

     
     
  • 2.13, koblin, 10:25, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это и был вброс
     
  • 1.5, Аноним, 10:10, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А все кричали "врйотииии" "штеуд проплатил" хех
     
     
  • 2.8, bukazoid, 10:19, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну, похоже что проплатил, ибо порядочные люди уязвимости сначала сообщают производителю, а через полгода общественности. в данном случае времени на испарвление не дали.
     
  • 1.10, Аноним, 10:21, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На волне этих уязвимостей надо интел и АМД в судебном порядке заставить открыть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, пох, 10:27, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На волне этих уязвимостей надо интел и АМД в судебном порядке заставить
    > открыть код ME и PSP.

    чтоб его мог поломать каждый скрипткидди, а не только единицы на всем шарике?
    Правильно, ящетаю, так подебим.

     

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