21.03.2018 09:30  Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах

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|3.15, пох, 10:34, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Похоже, они отчасти верны. Поломали написанную индусами блоботу из прошивки
у тебя есть какие-то другие "прошивки", позволяющие запустить процессор без чипсета?
А сам процессор, конечно же, разрабатывали какие-то другие индусы, великие йогины, силой мысли творящие непостижимое?
(вообще-то, судя по количеству чисто, конечно же, случайных, совпадений - силой мысли они тырят идеи, а вернее всего и документацию, у интела)
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|2.7, пох, 10:16, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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не переживайте, секта свидетелей AMD уже пишет тут, что и баг не баг, и уязвимости - они ведь только в psp (который, в отличие от me, даже и нештатными способами не отключить) и вообще - главное верить в святость и непогрешимость.
а что их второй раз носом в собственный навоз макнули (первый - с якобы-неуязвимостью к spectre) - они и не заметят.
И да, как же там поживают брит...немецкие учоные?
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|2.8, bukazoid, 10:19, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну, похоже что проплатил, ибо порядочные люди уязвимости сначала сообщают производителю, а через полгода общественности. в данном случае времени на испарвление не дали.
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|2.14, пох, 10:27, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На волне этих уязвимостей надо интел и АМД в судебном порядке заставить
> открыть код ME и PSP.
чтоб его мог поломать каждый скрипткидди, а не только единицы на всем шарике?
Правильно, ящетаю, так подебим.
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