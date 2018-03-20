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20.03.2018 22:38  Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 10 (Java Platform, Standard Edition 10), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 10 сохранена полная обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 10 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Solaris (SPARC), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 10 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Выпуск примечателен переходом на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков. При выходе очередной версии прошлая ветка прекращает своё существование, но раз в три года формируется релиз с длительным сроком поддержки (LTS).

В частности, выход Java 10 ознаменовал прекращение поддержки ветки Java 9. В свою очередь ветка Java 10 будет поддерживаться до сентября 2018 года, после чего её сменит Java 11. Пользователи, не желающие постоянно переходить на новые ветки, могут использовать ветку Java 8, которой присвоен статус LTS-релиза и обеспечена поддержка до декабря 2020 года.

Из ключевых новшеств Java 10 можно отметить:

  • Выведение типа локальной переменной на основе типа инициализатора. Например, тип теперь можно явно не указывать при объявлении переменной с использованием инициализатора (var arr = new ArrayList‹String›());
  • В сборщике мусора G1 реализована возможность выполнения полного цикла сборки мусора в параллельном режиме, не блокирующем выполнение программы и минимизирущем задержки;
  • Расширена возможность Class-Data Sharing ("CDS"), обеспечивающая совместный доступ приложений к общим классам. Отныне общие классы могут размещаться в отдельном совместно используемом архиве, что позволяет ускорить запуск приложений и снизить накладные расходы;
  • Представлен экспериментальный JIT-компилятор Graal, написанный на Java и позволяющий динамически компилировать Java-код для HotSpot JVM. Новый JIT пока ограничен платформой Linux/x64 и пока отстаёт по производительности от традиционного JIT. для включения нового JIT-компилятора следует использовать опции "-XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseJVMCICompiler";
  • В состав OpenJDK включён набор корневых сертификатов удостоверяющих центров;
  • В HotSpot VM включена поддержка распределения памяти для Java-объектов на альтернативных устройствах памяти, таких как NV-DIMM;
  • Добавлен способ совершения callback-вызова для потоков без выполнения глобальной фиксации состояния VM (safepoint). В том числе данная возможность может использоваться для остановки отдельного потока, не прерывая работы остальных потоков;
  • Представлен интерфейс для создания модулей с сборщиками мусора, позволяющий быстро заменить штатный сборщик мусора HotSpot JVM на альтернативные варианты;
  • В java.util.Locale добавлена поддержка расширенных языковых Unicode-тегов, например, включающих символы для обозначения валюты, первого дня недели и часового пояса;
  • Связанные с JDK Mercurial-репозитории (root, corba, hotspot, jaxp, jaxws, jdk, langtools и nashorn) объединены в один унифицированный репозиторий;
  • Из состава JDK удалена утилита javah, функциональность которой дублируется в javac.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/corpora...)
  2. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8
  4. OpenNews: В Eclipse IDE добавлена поддержка Java 9
  5. OpenNews: Сообщество и Oracle рассматривают возможность изменения модели разработки Java SE
  6. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, javase
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  • 1.1, Forth, 22:45, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Для армов интересно будет сборка? Кто-нибудь знает?
    Еще бы AoT компилятор для армов. :)
     
  • 1.2, Andrew, 22:58, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >В сборщике мусора G1 реализована возможность выполнения полного цикла сборки мусора в параллельном режиме, не блокирующем выполнение программы и минимизирущем задержки;

    Теперь крупнейшие специалисты в области разработки больше не смогут при первом упоминании Явы доставать транспаранты про "самый тормозной ЯП".

     
     
  • 2.3, НяшМяш, 23:13, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Однако это не делает его самым быстрым. Поэтому пусть не расслабляются и пилят дальше.
     
  • 1.4, Онаним, 23:31, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Шыкарно. Не успели дистры толком перейти на Java 9 (до сих пор не знаю, например, как в Арче поставить JavaFX9), а уже её поддержку прекратили. Может заранее было известно что так будет с девяткой, никто и не морочился?
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:33, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да, это было известно До выхода Java11 рекомендую продолжать сидеть на Java8 и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 23:33, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще год не прошел как они с 8й копья ломали Куда они полетели с версиями ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Nemton, 00:07, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пытаются догнать хромую лису
     
  • 2.10, panda, 00:48, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Куда  они полетели с версиями ?

    это комбо такое: скрестить ынтрепрайз с гироскутером. смешные бородатые толстяки сменили растянутые свитера на рубашки с бабочками, стригут бороды на манер женстевнноватых лесорубов и пытаются някать и поняшить на яваскрипте. глупее выглядит только скрещивание солянки с супом-пюре.

     
  • 1.7, Аноним, 23:56, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >для Linux (x86_64)

    И только? :(

     
     
  • 2.8, Аноним, 00:06, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И только 32 бита было решено прибить, выложенные поначалу по ошибке сборки java... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 01:00, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И только? :(

    П - Переносимость!

     
  • 1.11, Аноним, 00:58, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    но зато написан на яве ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 01:00, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А есть ли открытые альтернативы java jdk Ну кроме openjdk, а то как-то совсем п... весь текст скрыт [показать]
     

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