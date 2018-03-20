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20.03.2018 20:42  Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам

Исследователи из компании SafeBreach представили спорный метод атаки, позволяющий атакующему поднять привилегии в системе, в случае если он получил возможность изменения файлов в каталоге пользователя, имеющего право на выполнение привилегированных операций через sudo. Метод атаки основан на том, что текстовые редакторы автоматически подключают плагины, не только централизованно установленные в системе, но и те, что размещены в домашнем каталоге пользователя.

Проанализировав обработку плагинов в Vim, Emacs, Sublime, Gedit и pico/nano, исследователи пришли к выводу, что все они могут быть использованы для атаки. Суть атаки сводится к размещению в каталоге пользователя, имеющего право на выполнение привилегированных операций через sudo, вредоносного плагина (например, в ~/.vim/plugin/, ~/.config/sublime-text-3/Packages/User, ~/.emacs.d/init.el или ~/.local/share/gedit/plugins), который будет выполнен когда текстовый редактор будет запущен с повышенными привилегиями при помощи утилиты sudo (например, "sudo vim"). Для блокирования проблемы исследователи рекомендуют раздельно обрабатывать запуск с повышенными привилегиями и не загружать плагины, которые принадлежат непривилегированному пользователю, не совпадающему с владельцем текущего процесса.

Разработчики vim, emacs и gedit не стали рассматривать указанное поведение как уязвимость, так как если атакующий уже смог загрузить свой файл в каталог пользователя, имеющего возможность выполнить sudo, то атака может считаться успешно совершённой и усложнения с запуском текстовых редакторов для повышения привилегий излишни (например, можно прописать запуск "sudo команда" в .bashrc). Кроме того, проблема с плагинами возникает из-за некорректной конфигурации sudo, не меняющего переменную $HOME после смены пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://safebreach.com/Post/Ab...)
  2. OpenNews: Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги
  3. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  4. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в Firejail
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sudo, editor, plugin
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  • 1.1, Anonim, 21:20, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Хакер и солонка
     
  • 1.2, ыы, 21:24, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    странная логика у товарищей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:41, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Совершенно нормальная.
     
  • 1.3, я, 21:44, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дополнения дают неограниченный доступ к компу жертвы. Sublime-text или Atom тащит дополнения в каждом из которых может быть зловред. А даже если сейчас нет, то произойдет то же, что и с Chrome - кто-то интегрирует зловред в обычный плагин и получит неограниченный доступ к компу.
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:44, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты не используй неведомое нечто, а используй редактор.
     
  • 1.4, я, 21:47, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Разрабы популярных редакторов игнорируют проблемы пользователей. Там нет ни песочницы, ни проверки дополнений - ничего. Дескать открытый код решает все проблемы. Но как мы видели на примере Хрома, он ничего не решает.
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:43, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как мы видели на примере хрома, песочница и проверка дополнений и подавно ничего... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 23:28, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Открытый код не решает проблемы отсутствия мозгов у пользователей.
     
  • 2.12, Crazy Alex, 23:33, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато ниличие мозга проблемы вполне решает. Если вы, конечно, не джаваскриптер с лефтпадом, который тащит в рот всё подряд не глядя.
     
  • 1.8, Аноним, 23:06, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    обнаружена уязвимость в пайпе баша, при помощи которой можно выполнить абсолютно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, vantoo, 23:50, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > bash exploit.txt

    sudo bash exploit.txt
    /FIXED

     
  • 1.9, Аноним, 23:23, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так vim, например, с-под sudo без -E опции не подгружает пользовательские наст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 23:32, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Исследователи говорят нам, мол, если вы поставите зловредный плагин, то вы в опа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 00:56, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    До 1 апреля еще 10 дней, невтерпеж им
     
  • 1.15, Аноним, 01:08, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не мучать мозг, а вместо суды использовать су thread ... весь текст скрыт [показать]
     

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