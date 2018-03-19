19.03.2018 20:48  Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition

Компания LG выступила с инициативой, нацеленной на более широкое распространение операционной системы webOS, которая в 2013 году была выкуплена у компании Hewlett-Packard и последние годы поставлялась в телевизорах и различных потребительских устройствах LG. Несмотря на то, что в HP платформа webOS развивалась как открытый проект, в LG разработка платформы webOS была продолжена за закрытыми дверями, а на основе открытой кодовой базы сообществом отдельно развивался проект LuneOS.

Со временем компания LG пришла к выводу, что весь имеющийся потенциал webOS остаётся не раскрытым и открытая модель разработки более оптимальна для webOS, так как позволит привлечь к совместной работе над проектом новых участников и расширит ареал поддерживаемых устройств. Для воплощения этой идеи представлен проект webOS Open Source Edition, в рамках которого открыт код всех последних наработок в области webOS и предложена курируемая сообществом модель управления разработкой. Код доступен под лицензией Apache 2.0.

Первый выпуск webOS Open Source Edition сформирован только для плат Raspberry Pi 3, но в будущем ожидается поддержка других плат и типов устройств. Системное окружение платформы формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Основной webOS выступает системный менеджер, базирующийся на Qt и браузерном движке Blink. В отличие от прошлых версий webOS системный менеджер SysMgr разделён на два компонента - менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя.

Отличительной чертой нового выпуска также является полная переработка интерфейса и задействование нового композитного менеджера, основанного на протоколе Wayland. Поддерживается запуск двух видов приложений - нативных и web-приложений. Интерфейс и встроенные приложения в основном реализованы как нативные программы и написаны с использованием QML. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React. Добавлена поддержка интернационализации (i18n). Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON предложено хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB.

Существенно обновлены версии сторонних компонентов, задействованных в webOS, например, Qt обновлён до выпуска 5.6, вместо WebKit теперь поставляется движок Blink из Chromium 53. Интеграция Chromium с Wayland осуществляется при помощи улучшенного бэкенда Ozone. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для воспроизведения мультимедийного контента и разграничения доступа предложены новые подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC). В качестве звукового сервера применяется PulseAudio.



