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19.03.2018 20:48  Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition

Компания LG выступила с инициативой, нацеленной на более широкое распространение операционной системы webOS, которая в 2013 году была выкуплена у компании Hewlett-Packard и последние годы поставлялась в телевизорах и различных потребительских устройствах LG. Несмотря на то, что в HP платформа webOS развивалась как открытый проект, в LG разработка платформы webOS была продолжена за закрытыми дверями, а на основе открытой кодовой базы сообществом отдельно развивался проект LuneOS.

Со временем компания LG пришла к выводу, что весь имеющийся потенциал webOS остаётся не раскрытым и открытая модель разработки более оптимальна для webOS, так как позволит привлечь к совместной работе над проектом новых участников и расширит ареал поддерживаемых устройств. Для воплощения этой идеи представлен проект webOS Open Source Edition, в рамках которого открыт код всех последних наработок в области webOS и предложена курируемая сообществом модель управления разработкой. Код доступен под лицензией Apache 2.0.

Первый выпуск webOS Open Source Edition сформирован только для плат Raspberry Pi 3, но в будущем ожидается поддержка других плат и типов устройств. Системное окружение платформы формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Основной webOS выступает системный менеджер, базирующийся на Qt и браузерном движке Blink. В отличие от прошлых версий webOS системный менеджер SysMgr разделён на два компонента - менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя.

Отличительной чертой нового выпуска также является полная переработка интерфейса и задействование нового композитного менеджера, основанного на протоколе Wayland. Поддерживается запуск двух видов приложений - нативных и web-приложений. Интерфейс и встроенные приложения в основном реализованы как нативные программы и написаны с использованием QML. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React. Добавлена поддержка интернационализации (i18n). Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON предложено хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB.

Существенно обновлены версии сторонних компонентов, задействованных в webOS, например, Qt обновлён до выпуска 5.6, вместо WebKit теперь поставляется движок Blink из Chromium 53. Интеграция Chromium с Wayland осуществляется при помощи улучшенного бэкенда Ozone. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для воспроизведения мультимедийного контента и разграничения доступа предложены новые подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC). В качестве звукового сервера применяется PulseAudio.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lgnewsroom.com/2018...)
  2. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  3. OpenNews: Компания HP представила релиз открытой мобильной платформы Open webOS 1.0
  4. OpenNews: Мобильная платформа Open webOS переходит на Apache Cordova/PhoneGap для оформления приложений
  5. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
  6. OpenNews: Компания LG представила телевизоры на базе webOS 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: webos
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  • 1.1, Аноним, 21:12, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Вот это обновили 8212 так обновили ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Anonim, 21:15, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Корейские решения очень специфичны и куда как менее понятны простому разработчику. Без ноды, без веб-сервера, без спец.средств отладки - шагу сейчас не ступишь. А раньше ВебОс значило, что для разработки достаточно блокнота и браузера
     
  • 1.3, Аноним, 21:27, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    NFS Samba Или опять только глючащий DLNA имеющий проблемы с звуковыми дорожкам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, НяшМяш, 23:01, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну фих его знает. Имею лыжу на вебоси, в связке с минидлна вполне гоняет фильмы в матрёшке с несколькими дорогами и парочкой текстовых сабов. Конечно возможно, что если я захочу смотреть 10 бит анимешку с анимированными сабами и аудио во флаке-ворбисе - тогда я поимею проблем.
     
  • 1.4, nrv, 21:44, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Интересно: вот у меня есть телевизор со старой проприетарной версией вебос — будут ли его обновлять? Опыт подсказывает что нет, к сожалению.
     
  • 1.6, kvaps, 22:16, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О, а вот это уже интересно, правда хоть сама webOS теперь и открытая, похоже простым способом перепрошить ее на готовом телевизоре будет по прежнему невозможно.
    А так с удовольстивием заменил бы свой webOS на какой-нибудь Kodi.
     
  • 1.7, Аноним, 22:23, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нафига JS, ну нафига?!

    Там самые бешенные циклы устаревания.

     
     
  • 2.11, Онаним, 23:05, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Во времена появления webOS вроде не было алтернативных языков, которые бы позволяли реализовать такую концепцию. Сейчас конечно было бы интереснее прикрутить Elm или ClojureScript например.
     
  • 2.12, Аноним, 23:58, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На телеках софт устаревает быстрее чем язык на котором он написан Достаточно ср... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, paulus, 22:41, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Судя по блинку там все такое же древнее?
     
  • 1.10, Онаним, 23:02, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Очень интересная была идея 10 лет назад или когда там её изобрели. Сейчас наверно уже безнадёжно отстала учитывая скорость с которой всё развивается в этой сфере.
     

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