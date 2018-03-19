19.03.2018 11:14  Обновление NetBSD 7.1.2

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|2.5, daemontux, 15:51, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Отличная свободная операционная система. Гораздо лучше своих аналогов OpenBSD и 386BSD.
> Снимаю шляпу перед ее разработчиками Вильямом Колдвелом, Пьером Прончери, Макото Фудживарой,
> Михаэлем фон Элстом, Джереми Ридом, Тэйлором Кэмпбеллом и Томасом Клоснером.
Не холивара ради, но все-же чем лучше?
Я примерно представляю целившую аудиторию фряхи и опенка. А кто использует netbsd?
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|5.11, Ne01eX, 17:09, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Хороший резон, замечу.
Так я не сказал, что это плохо. :-)
При всём богатсве выбора, pkgsrc от NetBSD team самые годные для универсализации. Чё-то коряво получилось... Да, блин, для всего, короче. :-)
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|3.14, pavlinux, 17:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А кто использует netbsd?
Я. Единственная БЗДя, которую перевариваю (переварил и забыл, пока не надо) :)
В универах её (на ней) бы, преподавать надо информатику, UNIXы, С/C++, сетевое/системное программирование.
Причём через занятие, один раз на x86, второй на любой RISC, чтоб прям с первого курса
прочувствовали свой былокодинг и писали на POSIX/BSD.
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