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19.03.2018 11:14  Обновление NetBSD 7.1.2

Подготовлено корректирующее обновление NetBSD 7.1.2, в котором проведена работа по устранению проблем, влияющих на стабильность и безопасность. Из изменений можно отметить отключение по умолчанию поддержки LSRR (Loose Source and Record Route) и SSRR (Strict Source and Record Route), отключение автозагрузки модулей svr4/svr4_32/ibcs2/freebsd, устранение серии проблем в IPsec, IPv6, MPLS, Xen, pf и ipfilter.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Обновление NetBSD 7.1.1
  3. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.1
  4. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd
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  • 1.1, Аноним, 15:20, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    ура?
     
     
  • 2.2, Аноним, 15:37, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    (звуки сверчков)
     
  • 2.4, wS, 15:42, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А чего ура, всего лишь корректирующий релиз
     
     
  • 3.13, pavlinux, 17:37, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    консоль хоть допилили, или mc до сих пор чёрно-белый?
     
  • 1.3, Аноним, 15:38, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Отличная свободная операционная система Гораздо лучше своих аналогов OpenBSD и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, daemontux, 15:51, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Отличная свободная операционная система. Гораздо лучше своих аналогов OpenBSD и 386BSD.
    > Снимаю шляпу перед ее разработчиками Вильямом Колдвелом, Пьером Прончери, Макото Фудживарой,
    > Михаэлем фон Элстом, Джереми Ридом, Тэйлором Кэмпбеллом и Томасом Клоснером.

    Не холивара ради, но все-же чем лучше?
    Я примерно представляю целившую аудиторию фряхи и опенка. А кто использует netbsd?

     
     
  • 3.6, Аноним, 16:07, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пологаю лишь те, кому нужно идентичное поведение системы на разных архитектурах ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Anonymoustus, 17:06, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хороший резон, замечу.
     
     
  • 5.11, Ne01eX, 17:09, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Хороший резон, замечу.

    Так я не сказал, что это плохо. :-)

    При всём богатсве выбора, pkgsrc от NetBSD team самые годные для универсализации. Чё-то коряво получилось... Да, блин, для всего, короче. :-)

     
     
  • 6.15, Серёга Светлый, 18:17, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, вот только их поддержку ты ещё не запилил. :-\

    Чё там, как, когда? ;-)

     
  • 4.12, Аноним, 17:19, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У NetBSD переносимость больше академическая Как и сама система Не то чтобы это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, Аноним, 16:41, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Те, кому надо запилить кастомную ОС для экзотического железа, чтобы с нуля не на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Ne01eX, 16:57, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Танненбаум для своей minix3.
     
  • 3.14, pavlinux, 17:38, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А кто использует netbsd?

    Я. Единственная БЗДя, которую перевариваю (переварил и забыл, пока не надо) :)

    В универах её (на ней) бы, преподавать надо информатику, UNIXы, С/C++, сетевое/системное программирование.  
    Причём через занятие, один раз на x86, второй на любой RISC, чтоб прям с первого курса
    прочувствовали свой былокодинг и писали на POSIX/BSD.

     
  • 1.10, Ne01eX, 17:07, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Подготовлено (http://blog.netbsd.org/tnf/entry/netbsd_7_1_2_released) корректирующее
    > обновление NetBSD 7.1.2 (http://www.netbsd.org/)

    Поздравляю. :-) Хорошая, годная ОС. :-)

     

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