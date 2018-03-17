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17.03.2018 15:22  Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC

Разработчики Calculate Linux представили новый дистрибутив Calculate Container Desktop Xfce, предназначенный для запуска рабочего стола в LXC-контейнере. В качестве хост-ситемы подготовлен образ Calculate Linux Container (663 Мб). На одном ПК одновременно может работать несколько систем с использованием как одного, так и нескольких мониторов. В этом случае на одном ПК можно организовать несколько рабочих мест, распределив ресурсы компьютера между ними. Образ Calculate Container Desktop Xfce (1.1 Гб) включает полноценный десктоп (Xfce 4.12, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 58.0.1, Claws Mail 3.16.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1) без ядра, загрузчика и части системных утилит.

Система устанавливается в контейнер при помощи утилит lxc. К плюсам lxc-desktop можно отнести: простота обслуживания (обновление, установка и т.д.), надёжность и удобство обновлений, эффективное использование ресурсов ПК. Среди нерешённых на данный момент задач осталась одна - некоректное поведение RDP-клиента (как rdesktop так и freerdp) при котором запущенные с терминального Windows-сервера приложения при бездествии через определённое время закрываются без каких либо причин.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.calculate-linux.ru...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.1
  3. OpenNews: Для Wayland/Weston реализована поддержка одновременной работы нескольких пользователей
  4. OpenNews: Специализированный дисплейный менеджер для одновременной работы нескольких пользователей на одном ПК
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12
  6. OpenNews: Одновременная работа трех пользователей на одном ПК.
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: lxc, calculate, linux
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  • 1, Аноним, 18:18, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Отличный дистрибутив, предназначенный для запуска рабочего стола в LXC-контейнер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Michael Shigorin, 18:45, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вспомнился "Горыныч" :)

    http://old.computerra.ru/197895/

    PS: патчи тех пор можно взять здесь: https://lists.altlinux.org/pipermail/community/2003-October/520629.html

     
     
  • 3, Горыныч, 18:48, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Согласен!
     
  • 4, svsd_val, 18:53, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Насколько помню данная конфигурация завётся Multiseat
     
  • 5, Аноним, 21:13, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно я буду звать тебя MichALT ShigorINUX?
     

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