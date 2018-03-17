17.03.2018 15:22  Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC

Разработчики Calculate Linux представили новый дистрибутив Calculate Container Desktop Xfce, предназначенный для запуска рабочего стола в LXC-контейнере. В качестве хост-ситемы подготовлен образ Calculate Linux Container (663 Мб). На одном ПК одновременно может работать несколько систем с использованием как одного, так и нескольких мониторов. В этом случае на одном ПК можно организовать несколько рабочих мест, распределив ресурсы компьютера между ними. Образ Calculate Container Desktop Xfce (1.1 Гб) включает полноценный десктоп (Xfce 4.12, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 58.0.1, Claws Mail 3.16.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1) без ядра, загрузчика и части системных утилит.

Система устанавливается в контейнер при помощи утилит lxc. К плюсам lxc-desktop можно отнести: простота обслуживания (обновление, установка и т.д.), надёжность и удобство обновлений, эффективное использование ресурсов ПК. Среди нерешённых на данный момент задач осталась одна - некоректное поведение RDP-клиента (как rdesktop так и freerdp) при котором запущенные с терминального Windows-сервера приложения при бездествии через определённое время закрываются без каких либо причин.



