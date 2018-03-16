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16.03.2018 21:44  Выпуск HTTP-акселератора Varnish 6.0

Пол-Хенинг Камп (Poul-Henning Kamp), один из известных разработчиков FreeBSD, участвовавший в создании таких систем, как MD5crypt, GEOM, GBDE и FreeBSD Jail, представил релиз Varnish 6.0, высокопроизводительного кэширующего прокси, предназначенного для работы в роли HTTP-акселератора. Проект распространяется под лицензией BSD и используется в проектах Facebook, Wikimedia, Twitter, Vimeo, Tumblr, New York Times и Guardian.

Благодаря применению многопоточности и современных методов мультиплексирования соединений, таких как epoll и kqueue, а также системных вызовов sendfile и madvise, Varnish демонстрирует отличную производительность, например, на обычном оборудовании способен обработать поток в 20 Gbps и обеспечить ускорение отдачи запросов в 300-1000 раз. Кэш хранится в виртуальной памяти. Особенностью Varnish является способность собирать отдаваемые страницы по частям на стороне фронтэнда, определяя логику сборки на языке ESI (Edge Side Includes).

Varnish также предоставляет очень гибкую систему конфигурации, в которой допускается использование вставок на языке Си. Для конфигурации используется специальный язык VCL, который затем компилируется в исполняемый бинарный код. VCL позволяет описать политику обработки запроса: определить обрабатываемый контент, откуда его получить и как преобразовать перед отдачей. Базовая функциональность может расширяться через модули. Присутствуют механизмы балансировки нагрузки, учета состояния и времени реакции бэкенд-серверов.

Основные новшества:

  • Поддержка подключения клиентов и серверов бэкендов через Unix Domain Socket;
  • Расширение поддержки протокола HTTP/2 и доведения её до готовности к промышленному применению;
  • Новый модуль vmod_directors с реализацией различных методов балансировки нагрузки между бэкендами;
  • Новый модуль vmod_proxy для извлечения атрибутов TLV, используя proxy-protocol-v2;
  • Новый модуль vmod_unix для получения информации о пользователе и группе, под которыми работает процесс, подключившийся через Unix Domain Socket;
  • Новый модуль vmod_vtc с инструментами для написания тестов для проверки различных пограничных ситуаций.


  1. Главная ссылка к новости (https://varnish-cache.org/list...)
  2. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 3.5
  4. OpenNews: Компания dotCloud открыла код высокопроизводительного http-прокси Hipache
  5. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 1.8
  6. OpenNews: Релиз Apache Traffic Server 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proxy, http, varnish, bakance
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  • 1, th3m3, 22:08, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Так и не понял, чем он лучше nginx cache?
     
     
  • 2, Аноним, 22:16, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Спроси у Facebook, Wikimedia, Twitter, Vimeo, Tumblr, New York Times и Guardian ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аноним, 23:46, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вот и я не понял, кто из них больще врёт Пол-Хенинг Камп или Сысоев
     
  • 3, Аноним, 22:19, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В nginx реализован больший функционал HTTP 2 0 Например Отсутствует полный ст... весь текст скрыт [показать]
     

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