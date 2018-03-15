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15.03.2018 22:07  Релиз DNS-сервера Unbound 1.7.0

Состоялся релиз кеширующего DNS-сервера Unbound 1.7.0, ориентированного на использование в промышленной инфраструктуре интернет сервис-провайдеров. Unbound распространяется под лицензией BSD, имеет модульную структуру и поддерживает работу резолвера в рекурсивном и кэширующем режиме, также имеется возможность проверки валидности DNSSEC сигнатур, асинхронных запросов и библиотеки для интеграции кода резолвера в пользовательские приложения.

Основные новшества:

  • Поддержка авторитетных зон, которые можно отдавать из файла или загружать с других серверов через запросы AXFR и IXFR или даже указав URL ресурса, доступного через http/https. В том числе, новая функциональность позволяет разместить локальную копию корневой зоны. Подключение локальных файлов с зонами или задание ссылки на master-сервер осуществляется в секции "auth-zone";
  • Режим агрессивной обработки NSEC, допускающий использование записей NSEC из кэша для генерации NXDOMAIN, NODATA и положительных ответов. Данный режим позволяет справляться с флудом запросами несуществующих доменов. Включение режима производится опцией "aggressive-nsec: yes";
  • Новые настройки tls-upstream, tls-port, tls-service-key, tls-service-pem, stub-tls-upstream и forward-tls-upstream;
  • В секцию "[dnscrypt]" добавлена опция dnscrypt-provider-cert-rotated, позволяющая поочерёдно обрабатывать несколько пар сертификатов/ключей;
  • В OpenBSD обеспечена работа опции ip-transparent (приём соединений с использованием сокета с флагом IP_TRANSPARENT).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.unbound.net/piperma...)
  2. OpenNews: В BIND, Unbound и PowerDNS устранены уязвимости
  3. OpenNews: В состав FreeBSD-CURRENT интегрирован DNS-сервер Unbound
  4. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.1
  5. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.12
  6. OpenNews: Вышла версия KnotDNS 2.6.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unbound, dns
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