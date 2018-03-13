13.03.2018 21:11  Релиз Firefox 59

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|3.12, rshadow, 21:46, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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пздц как все сложно. Последовательность: сделать скриншот - отредактировать - сохранить, как то попроще была бы. Чем: сделать скриншот - отправить в облако - он откроется в новой вкладке - нажать кнопку редактировать - редактировать - сохранить. Может они там в мозиле к матрице подключены на прямую, и для них это пора миллисекунд?
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|5.31, rshadow, 23:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уже есть 100500 плагинов и в ФФ и в хроме для простейших операций. Причем просто используют нативные возможности самого браузера (canvas, css и т.д.) для этого. Сайт облака который они открывают для редактирования именно так и делает.
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|3.32, Anonymoustus, 23:47, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это ты ещё не знаешь, что там ехал js-фреймворк через js-фреймворк теперь.
> Потому и оптимизировать понадобилось - понапихали гумна всякого на стартовую страницу.
И знать не хочу: новый фаерфокс дальше тестовой виртуалки не пускаю.
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|3.33, Anonymoustus, 23:59, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Самое замечательное, что это очередной яркий пример: не ЯП плохой, негодный, а такие его юзеры-идиоты. Все эти миллионы тонн бесполезного треш-кода, который пишут макаки на жабоскрипте, возможны именно потому, что они изначально макаки, влюблённые в свой банан. И за какой бы ЯП они ни взялись — будут обязательно писать гoвнoкoд. Напрасно ругают пхп, ей-ей…
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|1.34, Atterratio, 00:02, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как хорошо, что эти "нехорошие плагины" типа Pocket и Screenshot пока хотя бы через about:config выключить можно, жаль что через нормальный менеджер дополнений нельзя.
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