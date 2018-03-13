13.03.2018 10:36  Техника приёма данных через пассивные колонки или наушники

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|4.23, anonymous, 12:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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а ну раз Фиксики, то срочно в номер!
Поттеринг свою системдю наверное то-же в мультфильмах подсмотрел. наркотических
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|5.33, Дмитрий, 12:45, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Вы недооцениваете фиксиков, у них много чего интересного есть!
а связь через колонки довольно старая тема. еще во времена СССР был проводной детский назовем его коммуникатор, в котором при передаче сигнала роль микрофона играли наушники.
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|3.15, Crazy Alex, 11:53, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Через наушники - там пассивное устройство нужно. И ново это весьма условно - в детстве, думаю, очень многие с подобным использованием динамиков игрались.
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|5.55, ryoken, 15:31, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> прослушивания проводного радио через электробритву.
По ходу работы приходилось пользоваться тон-генератором в прошлом году (шланг искал, ну). заодно поймался один телефон внутренний с разговором :).
По сабжу - ТЕЛЕКРАНЫ кругом :).
Ну и шмат навоза в сторону Рыгалтека и общественное "ФУ" им же.
Одно не понял - неужто все подряд колонки умеют работать в ультразвуке?
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|1.5, Ананизм, 11:22, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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эммм... т.е. товагищи из изгаиля таки не знали, что наушники или колонки можно использовать в кач-ве микрофона?
ой вей...
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|3.52, чебурнет.рф, 15:22, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> жаль что виндовые драйвера вместо этого задают идиотские рисованные вопросы в картинках
И тем самым нагло запаливают любого израильского хакера. Опять эта винда всем наклала.
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|4.54, чебурнет.рф, 15:26, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> глючность ... виндовых дров.
И крепко зажмурил глаза.
> Остальное - логичное продолжение.
И ещё крепче зажмурил!
Хорошооо..
Нвидию уже вынул и выкинул? Теперь выпаивай Рилтек!
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|1.13, Serg, 11:53, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Каким способом сигнал с выхода усилителя попадает на вход? Ведь динамик, который как микрофон подключен на выход усилителя, а не к звуковой мс.
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|2.28, Moomintroll, 12:17, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> ... динамик, который как микрофон подключен на выход усилителя, а не к звуковой мс.
«Для использования колонок или наушников в качестве микрофона используется особенность звуковых чипов Realtek, которые позволяют программно изменять тип звуковых портов, т.е. можно программно поменять тип порта c выхода на вход.»
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|2.21, GG, 12:09, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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А микрофон купить не проще ли?
В крайнем случае можно тонкомембранный динамик подключить в микрофонную дырку, но нормальный микрофон всё-равно лучше работать будет.
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|1.17, гтщс_г34, 12:02, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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"Для использования колонок или наушников в качестве микрофона используется особенность звуковых чипов Realtek, которые позволяют программно изменять тип звуковых портов, т.е. можно программно поменять тип порта c выхода на вход."
Это же может стать новым вектором атак на платы с чипами реалтек?
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|1.22, EuPhobos, 12:09, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Нифига себе, есть оказывается люди, которые не знали что наушники могут "слушать", а микрофон может издавать звуки?!
И есть люди которые не сталкивались с переключением порта in/out??
Проблема стояла и стоит в том, что не все девайсы смогут "пропищать" выше 20кгц
Вот прошлая новость про писк процессора и дальнейшую расшифровку куда интереснее..
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|1.24, X4asd, 12:10, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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> В качестве меры для противодействия использованию колонок вместо микрофона рекомендуется подключать устройства вывода звука через специальные фильтры.
а может проще не использовать шпионское ПО у себя на компе?
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|2.40, Имя, 13:59, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Когда вы подключаете колонки к разъему ПК это определяют.
Не знаю как сейчас, но раньше втыкание джека просто отжимало подпружиненый контакт
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|2.56, ryoken, 15:36, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Применения имеющегося периферийного оборудования не по пользовательскому назначению
> не должно вызывать удивление.
Какий же опеннетовец на ютупе Имперский марш в исполнении флоповодов не слухал? :D
(Вот про ls120 в данном контексте не в курсе).
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|2.34, пох, 13:07, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Помоему дело было так: Сидят эти двое израильтян не знают чем заняться.
они вот так прошлый раз посидели с пивасом - ибалатория кашпершкаго внезапно потеряла очень вкусный кусочек американского рынка. Не смотря на все свои шифрованные бинарники, тщательнейшую зашшшыту от отладки и подкачку на ходу нужных деталей с сайта, разумеется, по шифрованному каналу.
так что вы тут того, осторожней с этими, незнающими чем заняться.
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|1.36, XorgX, 13:18, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Хм, это легко палится( винда будет сообщать о том что у вас сменился звуковой порт с выхода на вход, а в линуксе порт можно прибить гвоздямツ), если я слушаю музыку хрен что у вас выйдет, а также если к выходу зацеплены не пассивные колонки у вас тоже ничего не выйдет ツ
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|2.51, Дада, 14:57, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> А что, кто-то использует комп с пассивными колонками?
Я вообще не понимаю, как можно слушать музыку, качественно слушать, через колонки напрямую подключённые к звуковой карте ПК. Это же писк какой то, а не музыка.
У меня колонки поключены через усилитель, который не имеет обратного хода. Через обратную связь усилителя (кто понимает что это такое) на вход поступает очень слабый сигнал, а при инвертируемой обратной связи на прямой вход усилителя не попадает почти ничего. К этму усилителю подключены и наушники. Так что хрен что вернётся обратно на ПК.
Зачем так заморачиваться с прослушкой и прочим чез ПК, если у каждого есть смартфон в кармане, у которого все эти функции прослушки реализуются значительно проще.
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