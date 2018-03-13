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13.03.2018 10:36  Техника приёма данных через пассивные колонки или наушники

Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль) разработали метод организации канала связи через пассивные громкоговорители или наушники, подключенные к ПК, без использования микрофона. Особенностью метода является применение подключенных к порту вывода звука громкоговорителей не только для генерации звука, но и для оценки внешних звуковых колебаний, физически не меняя звуковой порт. С практической стороны метод может применяться для организации скрытого канала связи с изолированным или не имеющим сетевого подключения компьютером. Например, атакующие могут применить метод для взаимодействия с установленным на компьютере шпионским или вредоносным ПО.

Для использования колонок или наушников в качестве микрофона используется особенность звуковых чипов Realtek, которые позволяют программно изменять тип звуковых портов, т.е. можно программно поменять тип порта c выхода на вход. Фактически в платах со звуковыми чипами Realtek аналоговые порты ввода и вывода звука подключены как к ADC (аналогово-цифровой преобразователь), так и к DAC (цифро-аналоговый преобразователь), что позволяет использовать любой порт для подключения микрофона или громкоговорителя, разделяя их функции на уровне прошивки.

Несмотря на то, что колонки и наушники не рассчитаны на применение в качестве микрофона, они вполне сносно могут принимать звуковые волны даже вне слышимого диапазона. Для демонстрации метода исследователями разработан протокол связи, позволяющий модулировать цифровые данные в аналоговый звуковой сигнал. Разработанный прототип позволяет отправлять данные в рамках одного помещения на расстоянии до 9 метров с пропускной способностью 1200-1800 бит в секунду при использовании колонок и 300-600 бит в секунду на расстоянии до 3 метров при использовании наушников.

Для скрытия обмена данными сигнал смещён в область ультразвука и передача ведётся на частоте от 18kHz до 24kHz, находящейся вне слышимого диапазона у большинства взрослых людей. Среди факторов, влияющих на дальность и скорость передачи, отмечается наличие посторонних звуков, препятствия между приёмником и передатчиком, ориентация и размер громкоговорителя. В качестве меры для противодействия использованию колонок вместо микрофона рекомендуется подключать устройства вывода звука через специальные фильтры.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Опубликован код для организации передачи данных между ноутбуками в ультразвуковом диапазоне
  3. OpenNews: Представлен прототип вредоносного ПО, взаимодействующего через звуковой канал связи
  4. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  5. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  6. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: audio, security
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  • 1.1, Аноним, 11:08, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Проснулись, подобные идеи слежки, шпионажа и прочих действий стары как мир.
     
     
  • 2.2, pat, 11:15, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Через микрофоны да, но через колонки принимать данные Это ново, как уязвимость ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, анонимтут, 11:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +16 +/
    А вот и нет;) Фиксики, в серии Микрофон продемонстирована связь через наушники.
     
     
  • 4.23, anonymous, 12:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а ну раз Фиксики, то срочно в номер!
    Поттеринг свою системдю наверное то-же в мультфильмах подсмотрел. наркотических
     
     
  • 5.33, Дмитрий, 12:45, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вы недооцениваете фиксиков, у них много чего интересного есть!
    а связь через колонки довольно старая тема. еще во времена СССР был проводной детский назовем его коммуникатор, в котором при передаче сигнала роль микрофона играли наушники.
     
     
  • 6.41, Аноним, 14:28, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Да и если полистать старые журналы Моделист-Конструктор и ЮТ , то можно найти... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, Вулх, 11:51, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Да бросьте, сто лет этой идее, наушники этот тот же микрофон по сути, кто хоть н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Crazy Alex, 11:53, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Через наушники - там пассивное устройство нужно. И ново это весьма условно - в детстве, думаю, очень многие с подобным использованием динамиков игрались.
     
  • 3.19, Аноним, 12:07, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на многих материнках можно переназначать гнезда, но тут видимио речь не о такой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, dr Equivalent, 12:08, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я на наушники целые подкасты писал в свое время.
     
     
  • 4.25, Аноним, 12:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    подключив наушники к аудиовыходу _ВЫХОДУ_ Про это речь, а не про возможность п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, Аноним, 13:45, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если производитель заботливо предусмотрел возможность сделать выход входом, то п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.55, ryoken, 15:31, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > прослушивания проводного радио через электробритву.

    По ходу работы приходилось пользоваться тон-генератором в прошлом году (шланг искал, ну). заодно поймался один телефон внутренний с разговором :).

    По сабжу - ТЕЛЕКРАНЫ кругом :).
    Ну и шмат навоза в сторону Рыгалтека и общественное "ФУ" им же.
    Одно не понял - неужто все подряд колонки умеют работать в ультразвуке?

     
  • 3.30, pavlinux, 12:29, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    КГБ/ЦРУ Сorp., 196x ©
     
  • 3.42, Аноним, 14:30, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только для тех кто физику в школе прогуливал и основ электроники не знает Многи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Ананизм, 11:22, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    эммм... т.е. товагищи из изгаиля таки не знали, что наушники или колонки можно использовать в кач-ве микрофона?
    ой вей...
     
     
  • 2.8, пох, 11:29, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    товагищи из изгаиля таки нашли способ это делать при _штатном_ подключении к оче... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, чебурнет.рф, 15:22, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > жаль что виндовые драйвера вместо этого задают идиотские рисованные вопросы в картинках

    И тем самым нагло запаливают любого израильского хакера. Опять эта винда всем наклала.

     
  • 2.9, Аноним, 11:31, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    И что, вот вы знали, что можно колонки как микрофон использовать b не переключа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Crazy Alex, 11:51, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, что у реалтека логика переключения в драйверах - не новость, помнится, её гл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, чебурнет.рф, 15:26, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > глючность ... виндовых дров.

    И крепко зажмурил глаза.

    > Остальное - логичное продолжение.

    И ещё крепче зажмурил!
    Хорошооо..

    Нвидию уже вынул и выкинул? Теперь выпаивай Рилтек!

     
  • 3.39, Аноним, 13:58, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это вообще в документации материнки написано, подключай в любой разъём, там авто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 14:32, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Приколись, звуковухи уже много лет как порты перенастраивают программно Туда же... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, чебурнет.рф, 15:39, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это заговор.


     
  • 2.47, _KUL, 14:39, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Они просто придумали протокол факса по воздуху
     
  • 1.10, ыы, 11:43, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Осталось собрать на этом MESH сеть...
     
     
  • 2.32, Аноним, 12:37, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    не взлетит - слишком много посторонних шумов
     
     
  • 3.45, Аноним, 14:33, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это влияет только на SNR и достижимую скорость передачи ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Serg, 11:53, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Каким способом сигнал с выхода усилителя попадает на вход? Ведь динамик, который как микрофон подключен на выход усилителя, а не к звуковой мс.
     
     
  • 2.28, Moomintroll, 12:17, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ... динамик, который как микрофон подключен на выход усилителя, а не к звуковой мс.

    «Для использования колонок или наушников в качестве микрофона используется особенность звуковых чипов Realtek, которые позволяют программно изменять тип звуковых портов, т.е. можно программно поменять тип порта c выхода на вход.»

     
  • 1.14, Аноним, 11:53, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Вот было бы шикарно, кстати У меня десктоп и нет микрофона, а пообщаться бы хот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 11:59, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну так переназначьте выход на вход в дровах и говорите в свою колонку Только гр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, GG, 12:09, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А микрофон купить не проще ли?
    В крайнем случае можно тонкомембранный динамик подключить в микрофонную дырку, но нормальный микрофон всё-равно лучше работать будет.
     
  • 2.27, Аноним, 12:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Только общаться придётся, как по рации Зажал кнопку - говоришь, отпустил - слуш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.58, чебурнет.рф, 15:40, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дешёвая гарнитура ~300 рублей.


     
  • 1.17, гтщс_г34, 12:02, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Для использования колонок или наушников в качестве микрофона используется особенность звуковых чипов Realtek, которые позволяют программно изменять тип звуковых портов, т.е. можно программно поменять тип порта c выхода на вход."
    Это же может стать новым вектором атак на платы с чипами реалтек?
     
  • 1.22, EuPhobos, 12:09, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нифига себе, есть оказывается люди, которые не знали что наушники могут "слушать", а микрофон может издавать звуки?!
    И есть люди которые не сталкивались с переключением порта in/out??
    Проблема стояла и стоит в том, что не все девайсы смогут "пропищать" выше 20кгц

    Вот прошлая новость про писк процессора и дальнейшую расшифровку куда интереснее..

     
  • 1.24, X4asd, 12:10, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В качестве меры для противодействия использованию колонок вместо микрофона рекомендуется подключать устройства вывода звука через специальные фильтры.

    а может проще не использовать шпионское ПО у себя на компе?

     
     
  • 2.26, гтщс_г34, 12:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Драва реалтек имеешь ввиду? Как тонко...
     
  • 2.46, Аноним, 14:37, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ага, и отключить шпионское оборудование - наушники, колонки, монитор и клавиатур... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, чебурнет.рф, 15:49, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только чистая, ничем не замутнённая Свобода! А наушники, колонки, мониторы, клавиатуры и проч. - это всё бездуховные продукты западного империализма.


     
  • 1.29, Креативщик, 12:19, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Напишу всем кто не ожидал что колонки могут быть микрофоном в гнезде для колонок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 13:18, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И как, позвольте полюбопытствовать, для аналогового порта вы автоматом определит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 14:40, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А никак не определим на передачу даем сигнал с DAC На прием слушаем сигнал с A... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.40, Имя, 13:59, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Когда вы подключаете колонки к разъему ПК это определяют.

    Не знаю как сейчас, но раньше втыкание джека просто отжимало подпружиненый контакт

     
  • 2.56, ryoken, 15:36, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Применения имеющегося периферийного оборудования не по пользовательскому назначению
    > не должно вызывать удивление.

    Какий же опеннетовец на ютупе Имперский марш в исполнении флоповодов не слухал? :D
    (Вот про ls120 в данном контексте не в курсе).

     
  • 1.31, Аноним, 12:32, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Помоему дело было так Сидят эти двое израильтян не знают чем заняться Уже не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, пох, 13:07, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Помоему дело было так: Сидят эти двое израильтян не знают чем заняться.

    они вот так прошлый раз посидели с пивасом - ибалатория кашпершкаго внезапно потеряла очень вкусный кусочек американского рынка. Не смотря на все свои шифрованные бинарники, тщательнейшую зашшшыту от отладки и подкачку на ходу нужных деталей с сайта, разумеется, по шифрованному каналу.

    так что вы тут того, осторожней с этими, незнающими чем заняться.

     
     
  • 3.44, Аноним, 14:33, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так это они с пивасом посидели - И хорошо посидели - для пользы А вот с ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, XorgX, 13:18, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, это легко палится( винда будет сообщать о том что у вас сменился звуковой порт с выхода на вход, а в линуксе порт можно прибить гвоздямツ), если я слушаю музыку хрен что у вас выйдет, а также если к выходу зацеплены не пассивные колонки у вас тоже ничего не выйдет ツ
     
  • 1.38, Аноним, 13:49, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что, кто-то использует комп с пассивными колонками?
     
     
  • 2.49, Анонимусис, 14:55, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Наушники все же обычно пассивные
     
  • 2.51, Дада, 14:57, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А что, кто-то использует комп с пассивными колонками?

    Я вообще не понимаю, как можно слушать музыку, качественно слушать, через колонки напрямую подключённые к звуковой карте ПК. Это же писк какой то, а не музыка.
    У меня колонки поключены через усилитель, который не имеет обратного хода. Через обратную связь усилителя (кто понимает что это такое) на вход поступает очень слабый сигнал, а при инвертируемой обратной связи на прямой вход усилителя не попадает почти ничего. К этму усилителю подключены и наушники. Так что хрен что вернётся обратно на ПК.
    Зачем так заморачиваться с прослушкой и прочим чез ПК, если у каждого есть смартфон в кармане, у которого все эти функции прослушки реализуются значительно проще.

     
  • 2.53, Аноним, 15:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    один из тысяч методов, как раз для тех, кто использует, плюс вариации и синкопы
     
  • 1.50, srg, 14:55, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все) Панда атакует!
     

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