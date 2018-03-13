13.03.2018 10:36  Техника приёма данных через пассивные колонки или наушники

Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль) разработали метод организации канала связи через пассивные громкоговорители или наушники, подключенные к ПК, без использования микрофона. Особенностью метода является применение подключенных к порту вывода звука громкоговорителей не только для генерации звука, но и для оценки внешних звуковых колебаний, физически не меняя звуковой порт. С практической стороны метод может применяться для организации скрытого канала связи с изолированным или не имеющим сетевого подключения компьютером. Например, атакующие могут применить метод для взаимодействия с установленным на компьютере шпионским или вредоносным ПО.

Для использования колонок или наушников в качестве микрофона используется особенность звуковых чипов Realtek, которые позволяют программно изменять тип звуковых портов, т.е. можно программно поменять тип порта c выхода на вход. Фактически в платах со звуковыми чипами Realtek аналоговые порты ввода и вывода звука подключены как к ADC (аналогово-цифровой преобразователь), так и к DAC (цифро-аналоговый преобразователь), что позволяет использовать любой порт для подключения микрофона или громкоговорителя, разделяя их функции на уровне прошивки.

Несмотря на то, что колонки и наушники не рассчитаны на применение в качестве микрофона, они вполне сносно могут принимать звуковые волны даже вне слышимого диапазона. Для демонстрации метода исследователями разработан протокол связи, позволяющий модулировать цифровые данные в аналоговый звуковой сигнал. Разработанный прототип позволяет отправлять данные в рамках одного помещения на расстоянии до 9 метров с пропускной способностью 1200-1800 бит в секунду при использовании колонок и 300-600 бит в секунду на расстоянии до 3 метров при использовании наушников.

Для скрытия обмена данными сигнал смещён в область ультразвука и передача ведётся на частоте от 18kHz до 24kHz, находящейся вне слышимого диапазона у большинства взрослых людей. Среди факторов, влияющих на дальность и скорость передачи, отмечается наличие посторонних звуков, препятствия между приёмником и передатчиком, ориентация и размер громкоговорителя. В качестве меры для противодействия использованию колонок вместо микрофона рекомендуется подключать устройства вывода звука через специальные фильтры.