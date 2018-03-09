09.03.2018 09:46  Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust

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|7.15, A.Stahl, 11:08, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Тогда насколько они эффективны? Что-то мне подсказывает, что 99% выходов за пределы массива проходит в циклах и т.п. И что тут можно анализировать на этапе компиляции?
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|9.27, Crazy Alex, 13:31, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Он (точнее, более живые анализаторы) очень даже эффективен для отлова отхода от современных плюсов (с которых, кстати, "безопасные" концепты раста во многом и содраны).
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|4.35, pda, 15:08, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Иногда и для них. Rust предоставляет достаточно информации llvm, чтобы тот мог удалять проверку диапазона в некоторых случаях. Например (насколько я помню), когда вы делаете цикл по неизменяемому объекту (например неизменяемой ссылке) и только что получили длину массива, llvm может понять, что вы никогда не выйдите за границу диапазона и удалить проверку.
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|1.6, фывфыв, 10:32, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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> Код проекта написан на языке Rust
Бла-бла-бла, математика использует openlibm, а оно на C.
Алокаторы памяти и прочие низкоуровневые вещи регулярно пестрят unsafe блоками, что автоматически нивелирует все "плюшки" Rust'а.
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|3.18, lfx, 11:33, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Лучше молчи... Когда я сказал что без unsafe на rust далеко не уедешь, любители смузи меня тапками забросали. Им что то объяснять себе дороже.
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|1.26, Crazy Alex, 13:29, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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"Работа над проектом началась неделю назад и функциональность библиотеки пока сильно ограничена" - ну и смысл в таких новостях? Когда что-то хотя бы слегка живое будет - тогда и поговорим. И даже после этого - в реальном применении возникнет миллион нюансов, частных случаев и прочего, и только после возни с ними станет понятно, жизнеспособна идея или нет.
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|4.36, A.Stahl, 15:13, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Вот! Уже можно ещё одну новость писать про значительные улучшения, про сообщество с патчами и даже честно можно приложить ченджлог!
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|3.45, Аноним84701, 17:32, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> С нетерпением жду когда питонисты подхватят знамя и напишут стандартную либу для сишников.
Там "знамя", AFAIK, немного не о том.
Поэтому питонистам придется сначала написать свою ОСь на питоне и Pylibc под нее, а потому уже думать о портировании на прочие ОСи.
А вообще, некоторым опеннетчикам не угодишь:
Использовали cишный – "Фи! Не осилили даже стандартный ОСевой рантайм на своей ржавчине для своей игрушки написать!"
Начали писать на ржавчине – и опять все не так, "Бласфемия! Да как они смеют!".
Как будто следующим шагом будет принудительная установка и использование под страхом отлучения от интернета.
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|5.49, Аноним84701, 18:46, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну или нафиг еще операционка может быть нужна?
Ну а нафиг на опеннте еще одно (не)нужное мнение о (не)нужности (не)нужного!?
"Just For Fun!"(c)
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|1.39, Ivan_83, 15:47, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Очередной пеар от раст боев.
У раста ещё меньше каких то полезных работающих проектов чем у го.
Кроме пеара в общем то у обоих новых языков ничего и нет, на фоне мира си и крестов.
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|1.50, Ordu, 19:57, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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> Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями
Особенно при написании функции strlen, например. Или при реализации printf.
Кстати, любопытно как они собираются разруливать varargs, если rustc вечно настаивает на том, чтобы сохранять за собой возможность точно рассчитать на этапе компиляции размер стека, который требуется для программы.
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|1.51, Вареник, 20:43, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Про безопасность ранней Жавы говорил что-то схожее "безопасности" нынешнего сырого хруста в руках малолетних фанатиков :)
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