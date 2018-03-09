09.03.2018 09:46  Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust

Разработчики операционной системы Redox, развиваемой с использованием языка Rust и применяющий концепцию микроядра, представили проект по созданию собственной стандартной Си-библиотеки Relibc. Код проекта разрабатывается на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Relibc позиционируется как переносимая реализация стандартной библиотеки Си, соответствующая стандарту POSIX и способная работать не только в Redox, но и в дистрибутивах на базе ядра Linux.

Работа над проектом началась неделю назад и функциональность библиотеки пока сильно ограничена, но к разработке уже подключилось 5 участников и проект активно развивается. Ранее в Redox в качестве стандартной библиотеки применялся форк библиотеки newlib от проекта Сygwin, но он не устраивал разработчиков с точки зрения безопасности и кросс-платформенности.

Использование языка Rust позволяет избавиться от свойственных языку Си усложнений при организации работы с памятью и задействовать при разработке предоставляемые языком Rust средства по обеспечению безопасного программирования. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.



