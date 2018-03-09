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09.03.2018 09:46  Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust

Разработчики операционной системы Redox, развиваемой с использованием языка Rust и применяющий концепцию микроядра, представили проект по созданию собственной стандартной Си-библиотеки Relibc. Код проекта разрабатывается на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Relibc позиционируется как переносимая реализация стандартной библиотеки Си, соответствующая стандарту POSIX и способная работать не только в Redox, но и в дистрибутивах на базе ядра Linux.

Работа над проектом началась неделю назад и функциональность библиотеки пока сильно ограничена, но к разработке уже подключилось 5 участников и проект активно развивается. Ранее в Redox в качестве стандартной библиотеки применялся форк библиотеки newlib от проекта Сygwin, но он не устраивал разработчиков с точки зрения безопасности и кросс-платформенности.

Использование языка Rust позволяет избавиться от свойственных языку Си усложнений при организации работы с памятью и задействовать при разработке предоставляемые языком Rust средства по обеспечению безопасного программирования. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.20
  3. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.1.17 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: redox, rust, relibc, libc, posix
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  • 1.1, Аноним, 09:51, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Давайте теперь посмотрим на тесты скорости по сравнению с обычной библиотекой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 10:19, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Зачем? Оно не ради скорости делалось. А ради... блин, я х.з. ради чего, но точно не ради какого-либо практического применения.
     
     
  • 3.5, Аноним, 10:31, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Для того чтобы показать, что уменьшение скорости выполнения на 10 даже если код... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Bvz, 10:39, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А скорость всегда будет падать А если отключить всякие проверки на выход за гра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, Аноним, 10:44, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если отключить проверки, тогда зачем нужен раст ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.14, Аноним, 11:02, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В Rust все проверки при компиляции проходят.
     
     
  • 7.15, A.Stahl, 11:08, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Тогда насколько они эффективны? Что-то мне подсказывает, что 99% выходов за пределы массива проходит в циклах и т.п. И что тут можно анализировать на этапе компиляции?
     
     
  • 8.41, Аноним, 16:28, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Спасибо за Мудрость и приоткрытие Изначальных Законов Вселенной Хотелось бы зна... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.16, Аноним, 11:20, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну это как вставить cppcheck какой-нибудь в препроцессор ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.20, Аноним, 12:07, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Замечательно Теперь продолжите логическую цепочку Почему cppcheck какой-нибу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.21, Аноним, 12:12, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как это не эффективен Просто язык не лоялен к тем кто делает все наполовину Сд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.31, Аноним, 14:48, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На раз поймается и valgrind и asan ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.27, Crazy Alex, 13:31, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он (точнее, более живые анализаторы) очень даже эффективен для отлова отхода от современных плюсов (с которых, кстати, "безопасные" концепты раста во многом и содраны).
     
  • 2.4, Sunderland93, 10:29, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Давайте. Но только когда проект дорастёт до первого стабильного релиза.
     
  • 2.9, Аноним, 10:39, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Скорее всего всё ок, т к в rust управление памятью не создаёт оверхеда все про... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 12:38, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Даже для динамических массивов Ну, ребята, ну что же это такое Почему не ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, VladSh, 14:54, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть проверок для динамических массивов в рантайме лучше не делать?
     
     
  • 5.33, Аноним, 15:07, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мы же про статический анализатор динамических массивов разве нет? :)
     
  • 4.35, pda, 15:08, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Иногда и для них. Rust предоставляет достаточно информации llvm, чтобы тот мог удалять проверку диапазона в некоторых случаях. Например (насколько я помню), когда вы делаете цикл по неизменяемому объекту (например неизменяемой ссылке) и только что получили длину массива, llvm может понять, что вы никогда не выйдите за границу диапазона и удалить проверку.
     
     
  • 5.53, angra, 21:12, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если я в цикле присвою счетчику другое значение? А если обращусь к a[i+1] на последней итерации?
     
  • 3.48, Аноним, 18:16, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И как статически проверить конкатенацию 2 строк вводимых юзером, например ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, фывфыв, 10:32, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    > Код проекта написан на языке Rust

    Бла-бла-бла, математика использует openlibm, а оно на C.
    Алокаторы памяти и прочие низкоуровневые вещи регулярно пестрят unsafe блоками, что автоматически нивелирует все "плюшки" Rust'а.

     
     
  • 2.7, Аноним, 10:36, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Есть примеры?
     
     
  • 3.11, Аноним, 10:51, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Модуль реализации строк посмотри.
     
  • 3.12, Аноним, 10:51, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https github com redox-os relibc search utf8 E2 9C 93 q unsafe type ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, lfx, 11:33, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Лучше молчи... Когда я сказал что без unsafe на rust далеко не уедешь, любители смузи меня тапками забросали. Им что то объяснять себе дороже.
     
     
  • 4.34, Аноним, 15:08, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > тапками

    кедами

     
  • 2.13, Аноним, 10:53, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Вообще касательно самого языка Идея хорошая, только зря они его назвали rust ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, кверти, 12:25, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >OS Fiasco

    Это когда FreeBSD переименовать успели?

     
     
  • 4.25, Аноним, 12:50, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    У вас фиаско с FreeBSD?


     
  • 3.24, Аноним, 12:46, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Надо ([кому?]) переписать игру Rust на язык Rust.
     
  • 2.37, pda, 15:20, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    И что Похоже вы как и многие не правильно понимают назначение unsafe так же ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Crazy Alex, 13:29, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    "Работа над проектом началась неделю назад и функциональность библиотеки пока сильно ограничена" - ну и смысл в таких новостях? Когда что-то хотя бы слегка живое будет - тогда и поговорим. И даже после этого - в реальном применении возникнет миллион нюансов, частных случаев и прочего, и только после возни с ними станет понятно, жизнеспособна идея или нет.
     
     
  • 2.28, Аноним, 14:23, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вопрос, дотянет ли оно хотя бы до четвёртой недели ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, RobotsCantPoop, 14:41, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Первый релиз нового быстрого офиса, без глюков работающего с doc и docx:

    int main()
    {
        return 0;
    }

    Посоны, заходите коммитить, я создал!

     
     
  • 3.30, Anonymous Coward, 14:47, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    exit(EXIT_SUCCESS);
     
     
  • 4.36, A.Stahl, 15:13, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот! Уже можно ещё одну новость писать про значительные улучшения, про сообщество с патчами и даже честно можно приложить ченджлог!
     
  • 1.38, Аноним, 15:30, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пиарят Rust как могут Только лучше бы толковых библиотке понаписали и примеров ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Аноним, 16:58, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    С нетерпением жду когда питонисты подхватят знамя и напишут стандартную либу для... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Аноним84701, 17:32, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > С нетерпением жду когда питонисты подхватят знамя и напишут стандартную либу для сишников.

    Там "знамя", AFAIK, немного не о том.
    Поэтому питонистам придется сначала написать свою ОСь на питоне и Pylibc под нее, а потому уже думать о портировании на прочие ОСи.

    А вообще,  некоторым опеннетчикам не угодишь:
    Использовали cишный  – "Фи! Не осилили даже стандартный ОСевой рантайм на своей ржавчине для своей игрушки написать!"
    Начали писать на ржавчине – и опять все не так, "Бласфемия! Да как они смеют!".

    Как будто следующим шагом будет принудительная установка и использование под страхом отлучения от интернета.

     
     
  • 4.46, Аноним, 17:54, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они бы может и написали, но если растаманы только немного подтыривают си и асм, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, Аноним84701, 18:46, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну или нафиг еще операционка может быть нужна?

    Ну а нафиг на опеннте еще одно (не)нужное мнение о (не)нужности (не)нужного!?
    "Just For Fun!"(c)

     
  • 1.39, Ivan_83, 15:47, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очередной пеар от раст боев.
    У раста ещё меньше каких то полезных работающих проектов чем у го.

    Кроме пеара в общем то у обоих новых языков ничего и нет, на фоне мира си и крестов.

     
  • 1.43, анонимус, 17:05, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Зачем тащить этот образчик, как не надо делать в новую ось?
     
     
  • 2.52, Вареник, 20:45, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Избыток свободного времени и неумение найти ему лучшее применение.

    Давайте перепишем окаменелости мамонта 100500 раз, но на этот раз с хрустом, а не на JS.

     
  • 1.44, Аноним, 17:32, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    и приобрести 5 новых типов указателей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.50, Ordu, 19:57, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями

    Особенно при написании функции strlen, например. Или при реализации printf.
    Кстати, любопытно как они собираются разруливать varargs, если rustc вечно настаивает на том, чтобы сохранять за собой возможность точно рассчитать на этапе компиляции размер стека, который требуется для программы.

     
  • 1.51, Вареник, 20:43, 09/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Про безопасность ранней Жавы говорил что-то схожее "безопасности" нынешнего сырого хруста в руках малолетних фанатиков :)
     

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