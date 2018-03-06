06.03.2018 12:19  Зафиксирована крупнейшая DDoS-атака с трафиком в 1.7 Тбит/сек

Компания Arbor Networks, совместно с Google поддерживающая интерактивную карту DDoS-атак, сообщила о выявлении крупнейшей в истории DDoS-атаки, в результате которой на систему жертвы был направлен поток в 1.7 терабит в секунду. Незадолго до этого компания Akamai выявила DDoS-атаку на GitHub с потоком в 1.3 Тбит/сек. В обоих случаях трафик был сгенерирован с использованием в качестве усилителя группы общедоступных memcached-серверов, о вовлечении которых в DDoS-атаки сообщалось на прошлой неделе.

Если ранее применявшиеся усилители трафика на базе NTP обеспечивали усиление до 556 раз и позволяли организовать атаки до 650 Гбит/cек, то memcached c усилением в 10-50 тысяч раз открыл эру терабитных атак. Напомним, что метод атаки с использованием усилителя трафика основан на том, что запросы с участвующих в DDoS-атаке компьютеров направляются не напрямую на систему жертвы, а через промежуточный усилитель трафика, путем отправки UDP-пакетов с подставным обратным адресом жертвы (спуфинг).

Общедоступный memcached позволяет загрузить на сервер большой блок данных, а затем отправить по UDP поддельный GET-запрос от имени жертвы и эти данные будут отправлены на заданный IP (используется UDP-порт 11211). В сети выявлено около 93 тысяч общедоступных серверов Memcached, многие из которых за неделю с момента применения Memcached для DDoS-атак были закрыты, но число подобных систем остаётся достаточным для совершения рекордных атак.