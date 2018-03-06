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06.03.2018 12:19  Зафиксирована крупнейшая DDoS-атака с трафиком в 1.7 Тбит/сек

Компания Arbor Networks, совместно с Google поддерживающая интерактивную карту DDoS-атак, сообщила о выявлении крупнейшей в истории DDoS-атаки, в результате которой на систему жертвы был направлен поток в 1.7 терабит в секунду. Незадолго до этого компания Akamai выявила DDoS-атаку на GitHub с потоком в 1.3 Тбит/сек. В обоих случаях трафик был сгенерирован с использованием в качестве усилителя группы общедоступных memcached-серверов, о вовлечении которых в DDoS-атаки сообщалось на прошлой неделе.

Если ранее применявшиеся усилители трафика на базе NTP обеспечивали усиление до 556 раз и позволяли организовать атаки до 650 Гбит/cек, то memcached c усилением в 10-50 тысяч раз открыл эру терабитных атак. Напомним, что метод атаки с использованием усилителя трафика основан на том, что запросы с участвующих в DDoS-атаке компьютеров направляются не напрямую на систему жертвы, а через промежуточный усилитель трафика, путем отправки UDP-пакетов с подставным обратным адресом жертвы (спуфинг).

Общедоступный memcached позволяет загрузить на сервер большой блок данных, а затем отправить по UDP поддельный GET-запрос от имени жертвы и эти данные будут отправлены на заданный IP (используется UDP-порт 11211). В сети выявлено около 93 тысяч общедоступных серверов Memcached, многие из которых за неделю с момента применения Memcached для DDoS-атак были закрыты, но число подобных систем остаётся достаточным для совершения рекордных атак.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.arbornetworks.com/...)
  2. OpenNews: Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак
  3. OpenNews: Релиз FastNetMon 1.1.2, открытого решения по обнаружению DDoS-атак
  4. OpenNews: Предупреждение о задействовании UPnP/SSDP в качестве усилителя DDoS-атак
  5. OpenNews: Открыт код Syncookied, системы защиты от DDoS-атак
  6. OpenNews: Анализ TTL помог выявить источник DDoS-атаки на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ddos, memcached
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  • 1.1, commiethebeastie, 12:27, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Спонсор атаки cloudflare?
     
     
  • 2.2, Начальник, 12:42, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ага, как раз недавно nginx push у себя прикрутили
     
  • 1.3, Аноним, 12:51, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А кого дудосили?
     
  • 1.5, Аноним, 13:05, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    бигкомерц лежал вчера
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:13, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    хз кто это, но судя по названию оно периодически ложится само по себе ддос тут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:28, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    И если публичные NTP нельзя закрывать, то открытые Memcached это явный косяк адм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:35, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эй, они просто скачали дропплет!
     
  • 2.9, ага, 14:13, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никому уже давно админы не нужны, подавай девопсов - оттуда и проблемы
     
     
  • 3.14, Crazy Alex, 14:49, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее наоборот - "админов" не добили, оттуда и проблемы. Собственно, почему и пошла замена админов на девопсов - у тех для того же результата требуется в сумме меньше мозгов, так как применяются в основном готовые решения. Умных людей как было мало так и есть, а спрос на администрирование всё больше - так что либо будут либо идиоты, либо автоматика и те, кто берёт готовые кубики.
     
     
  • 4.15, Аноним, 14:52, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И вот результат "готовых решений"
     
  • 4.20, A, 16:07, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не согласен. Такая же мода сейчас на фуллстек разработчиков вместо отдельно взятых бэк- и фронт эндов.
     
  • 2.17, Аноним, 15:00, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам не кажется, что косяк тут - spoofing?
     
  • 1.11, Аноним, 14:19, 06/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Эххх, когда же появится пункт в статье 274 УК РФ, чтобы хотя бы в России можно б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, XoRe, 14:37, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эххх, когда же появится пункт в статье 274 УК РФ, чтобы хотя
    > бы в России можно было отправить подметать улицы альтернативно-одарённых, которые выставляют
    > уязвимые сервисы голой *опой в Интернет.

    Мне кажется, от рунета там процентов 5 трафика.
    Основные поставщики vps зарубежом.

     
  • 2.13, Аноним, 14:37, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Т е смузихлёбов с докером наперевес ДА Получится зачётный дворник, с метлой и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Crazy Alex, 14:55, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чисто для справки - в докере чтобы вывалить наружу порт надо специально пошевелиться, по умолчанию всё изолируется во внутренней сетке.
     
     
  • 4.18, Аноним, 15:34, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Недавно только копал - не заметил специальных шевелений Как ставишь --net host ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, Анон12342, 15:41, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Обычно бридж настраивается, 1 контейнер - 1 ip.
     

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