06.03.2018 12:19  Зафиксирована крупнейшая DDoS-атака с трафиком в 1.7 Тбит/сек

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|3.14, Crazy Alex, 14:49, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Скорее наоборот - "админов" не добили, оттуда и проблемы. Собственно, почему и пошла замена админов на девопсов - у тех для того же результата требуется в сумме меньше мозгов, так как применяются в основном готовые решения. Умных людей как было мало так и есть, а спрос на администрирование всё больше - так что либо будут либо идиоты, либо автоматика и те, кто берёт готовые кубики.
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|2.12, XoRe, 14:37, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Эххх, когда же появится пункт в статье 274 УК РФ, чтобы хотя
> бы в России можно было отправить подметать улицы альтернативно-одарённых, которые выставляют
> уязвимые сервисы голой *опой в Интернет.
Мне кажется, от рунета там процентов 5 трафика.
Основные поставщики vps зарубежом.
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