05.03.2018 12:28  Уязвимости в ClamAV, PostgreSQL, ISC DHCP, BIND, Drupal, Dovecot, Apache Xerces-C и Xen

Серия новых уязвимостей, информация о которых раскрыта в последние несколько дней: 5 уязвимостей в свободном антивирусном пакете ClamAV, которые могут потенциально привести к выполнению кода атакующего при проверке специально оформленных файлов PDF (CVE-2018-0202), XAR (CVE-2018-1000085), CHM (CVE-2017-6419) и CAB (CVE-2017-11423). Уязвимости устранены в обновлении ClamAV 0.99.4;

Уязвимость в СУБД PostgreSQL (CVE-2018-1058), позволяющая непривилегированным пользователям создать объекты в разных схемах определения данных (областях видимости), которые могут влиять на запросы других пользователей. Схема public имеет более высокий приоритет, чем pg_catalog, поэтому при совместном доступе к базе один из пользователей может создать свою реализацию функуции в схеме public, которая будет вызываться по умолчанию. Например, можно создать функцию public.lower, которая будет вызвана вместо pg_catalog.lower при выполнении запроса без явного указания схемы "SELECT lower(full_name). Проблема устранена в выпусках PostgreSQL 10.3, 9.6.8, 9.5.12, 9.4.17 и 9.3.22;

Уязвимости в ISC DHCP (CVE-2018-5732, CVE-2018-5733) и BIND (CVE-2018-5734), позволяющие инициировать переполнение буфера в dhclient при получении специально оформленного ответа от сервера или вызвать крах процессов dhcpd и named через отправку специально оформленных запросов;

7 уязвимостей в системе управления контентом Drupal, две из которых помечены как критические и позволяют получить доступ к закрытому контенту при наличии возможности публикации комментариев на сайте или осуществить межсайтовый скриптинг (можно обойти чистку Drupal.checkPlain() и вставить JavaScript). Проблемы устранены в выпусках Drupal 8.4.5 и 7.57;

3 уязвимости в IMAP-сервере Dovecot, которые могут привести к осуществлению отказа в обслуживании: CVE-2017-15130 - превышение лимита потребления памяти через манипуляции с именами TLS SNI (если в настройках имеются блок local_name { } или local { }). CVE-2017-14461 - крах или утечка содержимого памяти процесса при обработке некорректно оформленных адресов email. CVE-2017-15132 - утечка содержимого памяти при обрыве процесса аутентификации SASL в процессе входа. Уязвимости устранены в выпуске 2.3.0.1;

Несколько уязвимостей в гипервизоре Xen (CVE-2018-7541, CVE-2018-7542, CVE-2018-7540), которые могут использоваться для совершения отказа в обслуживании (крах хост-системы при определённых манипуляциях в гостевой системе);

Уязвимость в библиотеке парсинга XML от проекта Apache Xerces-C, которая потенциально может привести к выполнению кода злоумышленника при обработке специально оформленных XML-файлов в приложениях, использующих Apache Xerces-C для разбора XML. Проблема устранена в выпуске 3.2.1.



