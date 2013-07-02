05.03.2018 08:50  Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 24.0

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|1.1, A.Stahl, 08:56, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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И что в нём минималистичного?
После старта жрёт 400МиБ и 7% от какого-то дохлого проца.
Если верить КДЕшникам, то КДЕ после старта жрёт не больше. А КДЕ никогда не претендовал на лавры минималистичности.
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|3.5, A.Stahl, 09:12, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Ну не знаю, сейчас глянул на свой корень -- 9ГиБ. Но это совершенно не минималистичный Дебиан, которому очень много лет, который пережил множество dist-upgrade и вообще, который является "боевой" машиной, а не свежеустановленной и запущенной ради скриншота.
В общем странные авторы.
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|2.16, Мураками, 12:26, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> и 7% от какого-то дохлого проца
> Если верить КДЕшникам, то КДЕ после старта жрёт не больше.
ради справедливости стоит заметить что проц процу рознь, здесь я так понимаю одно ядерник и довольно протухший
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|1.7, Celcion, 09:32, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Firefox 58.0.2
> Chromium 64.0.3282.119
Минималистичность такая минималистичная.
Мне вот интересно: те полгига, что сожрет прямо на старте тот же Хром - как-то компенсируются "минимилистичностью" дистрибутива? Уже не говоря о дальнейшем использовании. :-)
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|1.8, dusky, 09:33, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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У меня Плазма на арче, в простое, 320оперативы жрет и на 1-2% 2хядерку, о какой минималистичности тут идет речь - непонятно!
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|2.13, Andrey Mitrofanov, 11:06, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>>выпуск 4MLinux 24.0, минималистичного пользовательского дистрибутива
>>Размер iso-образа составляет 1.2 Гб
> Что?
""Килобайт - американское название гигабайта.""
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|2.15, Michael Shigorin, 11:13, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>выпуск 4MLinux 24.0, минималистичного пользовательского дистрибутива
>>Размер iso-образа составляет 1.2 Гб
> Что?
Шёл 2024 год, героические энтузазисты запихнули пользовательский дистрибутив в миниатюрные гигабайт с хвостиком...
PS: у меня среди стартеркитов столько занимает гномий 64-битный, больше только KDE (полуторка). Вон весенняя бета собирается аккурат.
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|1.14, Аноним Анонимович Анонимов, 11:10, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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2 индикатора загрузки ЦП, 2 индикатора звука, 2 индикатора для управления сетью, 2 иконки домашней папки пользователя. Часы забыли продублировать для полноты картины. Эталонный закос под оффтопик 7 с гаджетами.
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