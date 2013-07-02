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05.03.2018 08:50  Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 24.0

Доступен стабильный выпуск 4MLinux 24.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 1.2 Гб (i686, x86_64).

В новом выпуске началось формирование отдельных 32- и 64-разрядных сборок, сборка multi-lib ожидается позднее. Обновлены версии программ: LibreOffice 6.0.0.1, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.8.22, Gnumeric 1.12.38, DropBox 43.4.49, Firefox 58.0.2, Chromium 64.0.3282.119, Thunderbird 52.6.0, Audacious 3.9, VLC 3.0.0, MPlayer SVN-r37946, Mesa 17.1.4, Wine 3.1. Для развёртывания LAMP-серверов предложены новые выпуски Apache 2.4.29, MariaDB 10.2.12, PHP 5.6.33, PHP 7.2.2, Perl 5.26.0 и Python 2.7.13. Ядро Linux обновлено до версии 4.14.18. Добавлены драйверы для планшетных ПК, обеспечена поддержка цифровых камер (libgphoto2 с gtkam и плагин к GIMP), добавлена поддержка PPPoE, улучшена поддержка web-камер (v4l-utils и Guvcview) и звуковых карт.



  1. Главная ссылка к новости (http://4mlinux-releases.blogsp...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 22.0
  3. OpenNews: Представлен v9os, минималистичный дистрибутив Illumos для систем SPARC
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 4mlinux, linux
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  • 1.1, A.Stahl, 08:56, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    И что в нём минималистичного?

    После старта жрёт 400МиБ и 7% от какого-то дохлого проца.

    Если верить КДЕшникам, то КДЕ после старта жрёт не больше. А КДЕ никогда не претендовал на лавры минималистичности.

     
     
  • 2.2, Аноним, 09:04, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Может быть для авторов корень 9гб, занятый наполовину это минималистичность, нап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 09:12, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Ну не знаю, сейчас глянул на свой корень -- 9ГиБ. Но это совершенно не минималистичный Дебиан, которому очень много лет, который пережил множество dist-upgrade и вообще, который является "боевой" машиной, а не свежеустановленной и запущенной ради скриншота.
    В общем странные авторы.
     
  • 2.3, Аноним, 09:04, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я создал систему, которая рассчитана на удобный интерфейс, а также на минималист... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Мураками, 12:26, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > и 7% от какого-то дохлого проца
    > Если верить КДЕшникам, то КДЕ после старта жрёт не больше.

    ради справедливости стоит заметить что проц процу рознь, здесь я так понимаю одно ядерник и довольно протухший

     
  • 1.4, paulus, 09:08, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    + за JWM
     
  • 1.6, Аноним, 09:15, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    4MLinux - ожидал, что он реально 4Mb весит, а там шляпа какая-то...
     
  • 1.7, Celcion, 09:32, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Firefox 58.0.2
    > Chromium 64.0.3282.119

    Минималистичность такая минималистичная.
    Мне вот интересно: те полгига, что сожрет прямо на старте тот же Хром - как-то компенсируются "минимилистичностью" дистрибутива? Уже не говоря о дальнейшем использовании. :-)

     
  • 1.8, dusky, 09:33, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня Плазма на арче, в простое, 320оперативы жрет и на 1-2% 2хядерку, о какой минималистичности тут идет речь - непонятно!
     
     
  • 2.17, Anonimus, 12:29, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подтюнь плазму, у меня после старта меньше 180Мб кушает. Правда у меня манжаро.
     
  • 1.10, Аноним, 10:01, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    похоже эта "милималистичность" - опечатка...
     
  • 1.12, Аноним, 10:51, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 11:06, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >>выпуск 4MLinux 24.0, минималистичного пользовательского дистрибутива
    >>Размер iso-образа составляет 1.2 Гб
    > Что?

    ""Килобайт - американское название гигабайта.""

     
  • 2.15, Michael Shigorin, 11:13, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>выпуск 4MLinux 24.0, минималистичного пользовательского дистрибутива
    >>Размер iso-образа составляет 1.2 Гб
    > Что?

    Шёл 2024 год, героические энтузазисты запихнули пользовательский дистрибутив в миниатюрные гигабайт с хвостиком...

    PS: у меня среди стартеркитов столько занимает гномий 64-битный, больше только KDE (полуторка).  Вон весенняя бета собирается аккурат.

     
  • 1.14, Аноним Анонимович Анонимов, 11:10, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    2 индикатора загрузки ЦП, 2 индикатора звука, 2 индикатора для управления сетью, 2 иконки домашней папки пользователя. Часы забыли продублировать для полноты картины. Эталонный закос под оффтопик 7 с гаджетами.
     
  • 1.18, jamesjames, 13:10, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очередной дистрибутив не соответствующий описанию.
    Вот правильная новость о минималистичном дистрибутиве: A Science Project: “Make the 486 Great Again!” – Modern Linux in an ancient PC http://yeokhengmeng.com/2018/01/make-the-486-great-again/
     
  • 1.20, Аноним, 14:17, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Под минималистичностью понимается продуманный интерфейс с ускоренным доступами к... весь текст скрыт [показать]
     

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