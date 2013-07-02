05.03.2018 08:50  Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 24.0

Доступен стабильный выпуск 4MLinux 24.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 1.2 Гб (i686, x86_64).

В новом выпуске началось формирование отдельных 32- и 64-разрядных сборок, сборка multi-lib ожидается позднее. Обновлены версии программ: LibreOffice 6.0.0.1, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.8.22, Gnumeric 1.12.38, DropBox 43.4.49, Firefox 58.0.2, Chromium 64.0.3282.119, Thunderbird 52.6.0, Audacious 3.9, VLC 3.0.0, MPlayer SVN-r37946, Mesa 17.1.4, Wine 3.1. Для развёртывания LAMP-серверов предложены новые выпуски Apache 2.4.29, MariaDB 10.2.12, PHP 5.6.33, PHP 7.2.2, Perl 5.26.0 и Python 2.7.13. Ядро Linux обновлено до версии 4.14.18. Добавлены драйверы для планшетных ПК, обеспечена поддержка цифровых камер (libgphoto2 с gtkam и плагин к GIMP), добавлена поддержка PPPoE, улучшена поддержка web-камер (v4l-utils и Guvcview) и звуковых карт.