28.02.2018 11:50  Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак

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|1.2, Зануда, 12:24, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Кб = килобит
КБ = килобайт
Ну что сложного? Почему каждый раз люди просто пишут "кб" и вынуждают читателя догадываться (а иногда это невозможно из контекста определить). А разница так-то почти на порядок.
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|4.24, Ага, 14:10, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Не поверишь -- не всегда. И когда незнакомый тебе человек в интернете пишет "Кб" -- как определить, всегда ли они пишет "Кбит", чтобы не путаться, или нет?
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|5.42, пох, 18:41, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Не поверишь -- не всегда. И когда незнакомый тебе человек в интернете пишет "Кб" -- как
> определить, всегда ли они пишет "Кбит",
банально - если тебе пишет оператор "вы опять превысили лимит траффика" - это биты (скорее гига, чем кило)
если админ "ваш бэкап опять не помещается в нашу хранилку" - байты.
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|4.49, Аноним84701, 21:11, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Откуда вы лезете?
Подозреваю, что некоторые – с Нибиру.
> Килобит всегда пишут полностью, «Кбит», чтобы не путаться.
33k/56k модемы.
Факсы — тоже вполне себе официально:
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&html
> 1996
> Speeds: 28.8K, 26.4K, 24.0K, 21.0K, 19.2K, 16.8K 14.4K, 12.0K, 9.6K, 7.2K, 4.8K, 2.4K, 0-300 bps
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|3.26, Andrey Mitrofanov, 14:17, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> По-русски приставка "кило-" обозначается строчной буквой "к". Что сложного?
А киби- какой буквой обхзначается?
Мне-то не надо, и все эти буквовахтёры ... эээ... шумят без полезного сигнала.
Но!
Не смог удержаться, чтом не спросить. Вдруг, что новое... //ну и пошуметь само: пшпшпш, вжвжвжв
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|3.20, Crazy Alex, 13:56, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Разработчики продукта и должны думать как разработчики продукта. В системе, рассчитанной на максимально высокую скорость и простоту, только авторизации и не хватало.
Корректная интеграция - забота разработчиков систем с мемкешедом и прочих девопсов, благо в данном случае все крутилки есть и предельно тривиальны.
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|4.22, пох, 14:07, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Разработчики продукта и должны думать как разработчики продукта.
ну правильно, а то ж лохи не будут платить qrator и cloudlflare миллионы денег за защиту от того, что вы наразрабатываете.
> В системе, рассчитанной на максимально высокую скорость и простоту, только авторизации и не
> хватало.
типикал подтверждение, что и как разработчик ты - г-но. (надеюсь, всем остальным понятно, из чего сделан вывод, а этому экземпляру объяснять не стоит)
> Корректная интеграция - забота разработчиков систем с мемкешедом и
а проблема эта, вот удивительно - не разработчиков, а тех, кому прилетело полтерабита в секунду. И сделать с этим они не могут ровно ничего (ну вот разьве что поискать там сип, как некоторые советуют), потому что никак не могут повлиять ни на профнепригодных разработчиков типа тебя, ни на профнепригодных админов миллиарда чужих дерьмовых хостингов.
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|5.27, Crazy Alex, 14:25, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Не неси фигню, а?
Абуза прекрасно рубит таких "дерьмохостеров", аж гай шумит. После этого шевелятся они крайне резво.
Всё остальное - гон человека, не понимающего, кто за что отвечает и какие продукты дохнут, а какие - используются. Ты всерьёз думаешь, что самопальная авторизация в каждой софтине - это хорошо? Оно либо будет крайне тормозным, либо дырявым. Скорее всего - то и другое. И ты ровно так же будешь прикрывать это дело файрволлом и держать во внутренней сети.
А если бы они не сделали биндинг на 0.0.0.0 - то мемкеш вообще бы не взлетел, а взлетело бы что-то, что не требует никаких настроек полсе установки. Ну просто потому, что он пришёл оттуда, где настройками никто не заморачивается.
А сейчас если разворачивать его кошерно, то есть в контейнере - один хрен получишь либо приватную сетку, либо явно будешь прописывать, к каким интерфейсам у него досуп есть.
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|6.43, пох, 18:54, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> То есть man - это не документация,
нет. man sendmail до понимания.
> а слайдшара - террористическая организация.
угу. Товарищ майор подтвердит. Кажется, они хостились на серверах террористической организации linkedin (запрещена в России).
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|2.18, пох, 13:35, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Я представляю сколько сессий пользователей/данных было украдено с этих серверов, до того как их
> стали использовать как тяжелое метательное оружие.
видимо, как раз от осозания феерической бесполезности украденого мусора, решили ежа, что-ли, хотя бы пнуть... Ну а что в кого-то отлично прилетает колючим комом - побочный веселый эффект.
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|4.33, Andrey Mitrofanov, 16:13, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>>> Я представляю сколько сессий
> какое отношение ёж имеет к мемкешеду? вы там в огороженном мирке интырпрайза
> совсем уже обускорялись?
--Плслушайте, Штирлиц! А Вы в курсе как в нашем мирке интырпрайза размножаются ёооожжжики!?
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|4.56, pavlinux, 23:55, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> Я представляю сколько сессий пользователей/данных было украдено с этих серверов, до того как их
>>> стали использовать как тяжелое метательное оружие.
>> видимо, как раз от осозания феерической бесполезности украденого мусора, решили ежа, что-ли,
>> хотя бы пнуть... Ну а что в кого-то отлично прилетает колючим
>> комом - побочный веселый эффект.
> Вот не надо про ежей! Ежи оне все по талонам!
мозг
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|2.39, Crazy Alex, 17:56, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Там, где используют RHEL, мемкеш не держат на том же хосте, что и его клиентов, а разворачивают его в приватной подсети и прикрывают файрволлом. Поэтому смысла для редхата делать дефолт localhost-only - никакого.
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|2.50, kewlhaxzor, 21:22, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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как это не научила? Мы вот научились искать уязвимые недоsql-тазабанные.
Правда, раньше мы их искали чтобы поиметь, а сегодня вот нашли нечто новенькое - настолько дырявое by design, что с его помощью можно поиметь весь мир.
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