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28.02.2018 11:50  Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак

Компания Cloudflare сообщила о выявлении массивных DDoS-атак, интенсивность трафика в которых доходит до 500 Гбит/с, проводимых с использованием усилителя из общедоступных серверов Memcached. Метод атаки с использованием усилителя трафика основа на том, что запросы с участвующих в DDoS-атаке компьютеров направляются не напрямую на систему жертвы, а через промежуточный усилитель трафика, путем отправки UDP-пакетов с подставным обратным адресом жертвы (спуфинг).

Предоставляемый Memcached протокол позволяет взаимодействовать с сервером через протокол UDP. Один из вариантов усилителя заключается в отправке запроса вывода статистики (команда STAT), размер пакетов с которой во много раз может превышать размер исходного запроса. Второй вариант заключается в загрузке в кэш Memcached большого блока данных с последующей отправкой с поддельного адреса жертвы запросов на загрузку этих данных (команда GET).

В случае Memecached, размер запроса составляет 15 байт, а ответ может включать сотни килобайт данных. В одной из изученных атак средний размер ответа составил 134 КБ (усиление в 9000 раз). Наибольший зафиксированный в атаках размер ответа составил 750 КБ. В зависимости от сервера коэффициент усиления трафика может достигать 10-50 тысяч, что является абсолютным рекордом среди методов усиления атак. Для сравнения коэффициент усиления трафика для NTP составляет 556 раз, DNS - 28-54, RIPv2 - 21, SSDP - 20, SNMPv2 - 6.

Опасность представляют некорректно настроенные серверы, в которых Memcached прикреплён к внешнему сетевому порту и может принимать запросы извне. Memcached не поддерживает аутентификацию и расчитан на прикрепление к внутреннему сетевому порту или ограничение доступа на уровне межсетевого экрана. Некорректная настройка позволяет любому обратиться к незащищённому хранилищу Memcached, а поддержка протокола UDP даёт возможность подделать обратный адрес, на который будет отправлен ответ.

Всплеск DDoS-атак с привлечением memcached зафиксирован 24 февраля и продолжает нарастать. Если первые дни в атаке было задействовано около 400 серверов, то к 28 февраля их число удвоилось. Всего по предварительной оценке в сети насчитывается 93 тысячи общедоступных серверов Memcached, которые потенциально могут быть вовлечены в атаки.

При запуске по умолчанию memcached прикрепляется ко всем сетевым портам и принимает соединения по UDP (для привязки к localhost и отключения UDP следует запускать memcached с опциями "--listen 127.0.0.1 -U 0"). При установке из пакетов в Ubuntu 16.04 по умолчанию memcached привязывается к localhost, но при установке из пакета в CentOS 7.4 осуществляется привязка ко всем имеющимся сетевым интерфейсам.

Всем администраторам рекомендуется проверить свои системы на предмет наличия открытого доступа к сетевому порту 11211 и заблокировать возможность обращения к нему из внешних сетей пакетным фильтром. Разработчики Memcached оперативно выпустили обновление 1.5.6, в котором по умолчанию отключили привязку к UDP-порту (для обращения к memcached всеми современными клиентами обычно используется TCP). Для проверки своего сервера на возможность доступа по UDP можно при помощи команд: 


   $ echo -en "\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00stats\r\n" | nc -q1 -u 192.168.1.1 11211
   STAT pid 21357
   STAT uptime 41557034
   STAT time 1519734962
   ...
или

   nmap 192.168.1.1 -p 11211 -sU -sS --script memcached-info
   PORT      STATE         SERVICE
   11211/tcp open          memcache


  1. Главная ссылка к новости (http://www.senki.org/memcached...)
  2. OpenNews: Критические уязвимости в Memcached
  3. OpenNews: DDoS-атака в 400 Гбит/с была совершена с привлечением всего 4529 NTP-серверов
  4. OpenNews: Зафиксирована DDoS-атака, в которую вовлечено 162 тысячи сайтов на базе WordPress
  5. OpenNews: Зафиксировано использование протокола RIPv1 в качестве усилителя DDoS-атак
  6. OpenNews: Предупреждение о задействовании UPnP/SSDP в качестве усилителя DDoS-атак
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: memcached, ddos, udp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Ne01eX, 12:20, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ещё текста с картинками на русском https habrahabr ru company qrator blog 3... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Зануда, 12:24, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кб = килобит
    КБ = килобайт
    Ну что сложного? Почему каждый раз люди просто пишут "кб" и вынуждают читателя догадываться (а иногда это невозможно из контекста определить). А разница так-то почти на порядок.
     
     
  • 2.3, Зануда, 12:26, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    В этой статье же вообще используется Кб в значении КБ.
     
     
  • 3.10, Аноним, 12:45, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    тех спецы знают, что канальная скорость изм в битах, а прикладной объем в байт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, pavlinux, 23:43, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > канальная скорость изм. в битах,...

    боды слышал, не?

     
  • 2.5, A.Stahl, 12:38, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    На самом деле всё не так уж и плохо В местах где это действительно важно, таких... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 13:51, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Откуда вы лезете Килобит всегда пишут полностью, 171 Кбит 187 , чтобы не пут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Ага, 14:10, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не поверишь -- не всегда. И когда незнакомый тебе человек в интернете пишет "Кб" -- как определить, всегда ли они пишет "Кбит", чтобы не путаться, или нет?
     
     
  • 5.31, Crazy Alex, 15:22, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень просто - либо понятно из контекста, либо ты не в теме и тебе пофигу
     
  • 5.42, пох, 18:41, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Не поверишь -- не всегда. И когда незнакомый тебе человек в интернете пишет "Кб" -- как
    > определить, всегда ли они пишет "Кбит",

    банально - если тебе пишет оператор "вы опять превысили лимит траффика" - это биты (скорее гига, чем кило)
    если админ "ваш бэкап опять не помещается в нашу хранилку" - байты.

     
  • 4.49, Аноним84701, 21:11, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Откуда вы лезете?

    Подозреваю, что некоторые – с Нибиру.
    >  Килобит всегда пишут полностью, «Кбит», чтобы не путаться.

    33k/56k модемы.
    Факсы — тоже вполне себе официально:
    http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&html
    > 1996
    > Speeds: 28.8K, 26.4K, 24.0K, 21.0K, 19.2K, 16.8K 14.4K, 12.0K, 9.6K, 7.2K, 4.8K, 2.4K, 0-300 bps

     
  • 2.7, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 12:42, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    под текстом статьи есть кнопка "Исправить"
     
     
  • 3.8, A.Stahl, 12:44, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вода мокрая.
     
     
  • 4.12, Аноним, 12:50, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А Стахл?
     
     
  • 5.21, Аноним, 14:04, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А стахл — стухл
     
  • 2.9, Аноним, 12:45, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    По-русски приставка кило- обозначается строчной буквой к Что сложного ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Andrey Mitrofanov, 14:17, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > По-русски приставка "кило-" обозначается строчной буквой "к". Что сложного?

    А киби- какой буквой обхзначается?

    Мне-то не надо, и все эти буквовахтёры ... эээ... шумят без полезного сигнала.

    Но!

    Не смог удержаться, чтом не спросить. Вдруг, что новое... //ну и пошуметь само: пшпшпш, вжвжвжв

     
     
  • 4.29, 1, 14:35, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    кибибайт = КиБ
     
     
  • 5.53, pavlinux, 23:47, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > КиБ

    Король и Бульмень?

     
  • 2.14, Аноним, 12:54, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Всё просто, те кто учился до 2000-ых пишут килобайт как Кб, а килобит как Кбит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, RobotsCantPoop, 20:37, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Есть ещё мимимибайт, для измерения количества байт в фотке с котиком.
     
  • 2.54, pavlinux, 23:48, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кб = килобит
    > КБ = килобайт
    > Ну что сложного?

    Чайник, чо.

    КБ - это ЕСКДшное сокращение Конструкторского Бюро.

     
  • 1.4, Аноним, 12:35, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Про то, что memcached UDP умеет забыли даже разработчики memcached Не всегда со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Blind Vic, 12:42, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В Убунту это отключено, так что дело не только в разработчиках.
     
     
  • 3.57, pavlinux, 23:56, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Убунту это отключено, так что дело не только в разработчиках.

    Во всем виноваты одмины.

     
  • 2.13, пох, 12:51, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    они не забыли и udp по сей день является лучшим выбором для подобных приложений ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Crazy Alex, 13:56, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разработчики продукта и должны думать как разработчики продукта. В системе, рассчитанной на максимально высокую скорость и простоту, только авторизации и не хватало.

    Корректная интеграция - забота разработчиков систем с мемкешедом и прочих девопсов, благо в данном случае все крутилки есть и предельно тривиальны.

     
     
  • 4.22, пох, 14:07, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Разработчики продукта и должны думать как разработчики продукта.

    ну правильно, а то ж лохи не будут платить qrator и cloudlflare миллионы денег за защиту от того, что вы наразрабатываете.

    > В системе, рассчитанной на максимально высокую скорость и простоту, только авторизации и не
    > хватало.

    типикал подтверждение, что и как разработчик ты - г-но. (надеюсь, всем остальным понятно, из чего сделан вывод, а этому экземпляру объяснять не стоит)

    > Корректная интеграция - забота разработчиков систем с мемкешедом и

    а проблема эта, вот удивительно - не разработчиков, а тех, кому прилетело полтерабита в секунду. И сделать с этим они не могут ровно ничего (ну вот разьве что поискать там сип, как некоторые советуют), потому что никак не могут повлиять ни на профнепригодных разработчиков типа тебя, ни на профнепригодных админов миллиарда чужих дерьмовых хостингов.

     
     
  • 5.27, Crazy Alex, 14:25, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не неси фигню, а?

    Абуза прекрасно рубит таких "дерьмохостеров", аж гай шумит. После этого шевелятся они крайне резво.

    Всё остальное - гон человека, не понимающего, кто за что отвечает и какие продукты дохнут, а какие - используются. Ты всерьёз думаешь, что самопальная авторизация в каждой софтине - это хорошо? Оно либо будет крайне тормозным, либо дырявым. Скорее всего - то и другое. И ты ровно так же будешь прикрывать это дело файрволлом и держать во внутренней сети.

    А если бы они не сделали биндинг на 0.0.0.0 - то мемкеш вообще бы не взлетел, а взлетело бы что-то, что не требует никаких настроек полсе установки. Ну просто потому, что он пришёл оттуда, где настройками никто не заморачивается.

    А сейчас если разворачивать его кошерно, то есть в контейнере - один хрен получишь либо приватную сетку, либо явно будешь прописывать, к каким интерфейсам у него досуп есть.

     
     
  • 6.41, пох, 18:32, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мнение разработчика о том что он краем уха слышал мне очень интересно, да А гла... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.46, Moomintroll, 19:31, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > если разворачивать его кошерно, то есть в контейнере

    Мемкеш в контейнере? Но зачем?

     
     
  • 7.48, пох, 20:44, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    они по другому уже не умеют.
     
  • 4.23, Аноним, 14:07, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто разработчики давно здоровьем своей задницы не отвечали за написанное, пот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, Crazy Alex, 14:31, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть man - это не документация, а слайдшара - террористическая организация. Круть.
     
     
  • 6.43, пох, 18:54, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > То есть man - это не документация,

    нет. man sendmail до понимания.

    > а слайдшара - террористическая организация.

    угу. Товарищ майор подтвердит. Кажется, они хостились на серверах террористической организации linkedin (запрещена в России).

     
  • 5.35, Аноним, 17:11, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А вы ничего не путаете С каких пор разработчики являются экспертами по безопас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.37, Аноним, 17:47, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    даун, открывающий по-умолчанию порты на улицу без авторизации, это действительно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.38, Аноним, 17:54, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я бы на их месте - вообще оставлял бы конфиги пустыми Пусть каждый крутит так... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 12:48, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вообще то мемкеш успешно складывается от попытки sip регистрации по UDP на порт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, пох, 12:54, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    мм у меня не сложился, что я делаю не так а то может это неплохой способ at... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 13:24, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я представляю сколько сессий пользователей данных было украдено с этих серверов,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, пох, 13:35, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Я представляю сколько сессий пользователей/данных было украдено с этих серверов, до того как их
    > стали использовать как тяжелое метательное оружие.

    видимо, как раз от осозания феерической бесполезности украденого мусора, решили ежа, что-ли, хотя бы пнуть... Ну а что в кого-то отлично прилетает колючим комом - побочный веселый эффект.

     
     
  • 3.25, Аноним, 14:10, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    какое отношение ёж имеет к мемкешеду вы там в огороженном мирке интырпрайза сов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Andrey Mitrofanov, 16:13, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >>> Я представляю сколько сессий
    > какое отношение ёж имеет к мемкешеду? вы там в огороженном мирке интырпрайза
    > совсем уже обускорялись?

    --Плслушайте, Штирлиц! А Вы в курсе как в нашем мирке интырпрайза размножаются ёооожжжики!?

     
  • 3.30, Аноним, 14:40, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вот не надо про ежей Ежи оне все по талонам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, pavlinux, 23:55, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> Я представляю сколько сессий пользователей/данных было украдено с этих серверов, до того как их
    >>> стали использовать как тяжелое метательное оружие.
    >> видимо, как раз от осозания феерической бесполезности украденого мусора, решили ежа, что-ли,
    >> хотя бы пнуть... Ну а что в кого-то отлично прилетает колючим
    >> комом - побочный веселый эффект.
    > Вот не надо про ежей! Ежи оне все по талонам!

    мозг

     
  • 1.32, Ананимус242564248, 15:59, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я не понимаю, баг кто-нибудь в РедХат откроет? Пусть локалхост слушает по-умолчанию, кому надо - поправят конфиг

    Реально, открывайте issue

     
     
  • 2.34, Andrey Mitrofanov, 16:15, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Все говорят:

    > Реально, открывайте issue

    А ты купи ELLLLLLLLLL суппорт! Рассказать тебе сказочку про бELLLLLLого бычка?

     
  • 2.39, Crazy Alex, 17:56, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Там, где используют RHEL, мемкеш не держат на том же хосте, что и его клиентов, а разворачивают его в приватной подсети и прикрывают файрволлом. Поэтому смысла для редхата делать дефолт localhost-only - никакого.
     
  • 2.44, пох, 18:57, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Я не понимаю, баг кто-нибудь в РедХат откроет?

    могу в rhel 5.2 открыть. На нее есть контракт. Тебе легче станет?

     
  • 1.45, annual slayer, 19:16, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    ничему монга людей не научила, всё еще слушают не на локалхосте по дефолту
     
     
  • 2.50, kewlhaxzor, 21:22, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    как это не научила? Мы вот научились искать уязвимые недоsql-тазабанные.
    Правда, раньше мы их искали чтобы поиметь, а сегодня вот нашли нечто новенькое - настолько дырявое by design, что с его помощью можно поиметь весь мир.

     
  • 1.51, Аноним, 21:33, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я прям ща вот например пачку серваков подорожником лечу
     
     
  • 2.55, pavlinux, 23:51, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > я прям ща вот например пачку серваков подорожником лечу

    слюнявить не забывай, оно так дольше держится.

     

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