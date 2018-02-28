The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.02.2018 01:57  Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов

Браузер Chrome будет требовать от удостоверяющих центров, чтобы все выданные ими публичные сертификаты, созданные после 30 апреля 2018 года, включались как минимум в два общедоступных журнала Certificate Transparency. Это означает, что с этой даты все сертификаты, которые не будут логироваться в Certificate Transparency будут автоматически отвергнуты браузером, с отображением соответствующей ошибки.

В настоящее время все удостоверяющие центры, зарегистрированные в CCADB (Common CA Database), получили уведомление о предстоящих изменениях и готовятся к применению Certificate Transparency. Для предприятий, на которых используются собственные внутренние сертификаты, предоставлена опция, позволяющая отключить обязательную проверку в Certificate Transparency через задание централизованных правил, привязанных к учётным записям пользователей.

Certificate Transparency базируется на идее ведения независимого публичного лога всех выданных сертификатов, не позволяющего удостоверяющему центру сгенерировать сертификат без отражения в этом логе. Владельцам сертификатов и пользователям публичный лог даёт возможность проводить независимый аудит всех изменений и действий удостоверяющих центров, что позволит сразу отслеживать любые попытки скрытого создания поддельных записей.

Для защиты от искажения данных задним числом при хранении в логе Certificate Transparency применяется древовидная структура "Дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы, благодаря совместному (древовидному) хешированию. Имея конечный хэш пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД (корневой проверочный хэш нового состояния базы вычисляется с учётом прошлого состояния).

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в 50 млн активных сертификатов
  3. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  4. OpenNews: Злоумышленники устроили MitM-атаку на компанию Fox-IT, захватив её домен
  5. OpenNews: В Chrome планируют удалить поддержку технологии PKP (Public Key Pinning)
  6. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: cert, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:46, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И все самодельные серты от домашнего уц тоже надо будет туда отправлять?
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:59, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    Нет, надо удалить Chrome.
     
     
  • 3.8, Майнер, 10:02, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    И установить Firefox на предприятия с Active Directory и стюардессами!
     
  • 3.9, Майнер, 10:06, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://wiki.mozilla.org/Deployment:Deploying_Firefox
    https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/
     
     
  • 4.18, Anonymoustus, 11:07, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да-да, и с навечно отключённым жабоскриптом.
     
  • 1.2, Аноним, 09:47, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Привет letsencrypt? Во всех смыслах.

    Гугл - чудаки.

     
     
  • 2.20, Аноним, 11:15, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Let's Encrypt изначально логи Certificate Transparency поддерживает.
     
  • 1.3, Аноним, 09:52, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А доступ к CT? По Https? :)
     
  • 1.4, Аноним, 09:55, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    IP клиента анонима при заходе на HTTPS 1 0-1 1 и HTTP 2 0 сайты тоже будет запис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 09:58, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    надо же, полный абзац вместо бузворда "блокчейн"
     
     
  • 2.11, Аноним, 10:06, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я считаю, что hashmap - это блокчейн. Сатоси Накамото - гений.
     
     
  • 3.14, тоже Аноним, 11:01, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы можете считать, что угодно, но в абзаце, насколько я вижу, описан именно блокчейн.
    Только не линейный, а древовидный.
     
     
  • 4.17, Аноним, 11:05, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В mercurial тоже описан блокчейн, не линейный, а древовидный. Или нет?
     
  • 3.21, Аноним, 11:18, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Точно гений 171 Сатоши 187 Крэйг Райт обвиняется в краже 1,1 млн биткоинов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 12:24, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Всех утопить"
     
  • 1.6, Майнер, 09:59, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > древовидная структура "Дерево Меркла" (Merkle Tree)

    так и пишите подобно смарт-контрактам

     
     
  • 2.10, Ан, 10:06, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    тогда уже блокчейну. Смарт контракт это о другом.
     
  • 1.12, Аноним, 10:12, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    я хоть и ярый фанатик гугла, но даже я чутка возмущен
     
  • 1.13, ойой, 10:42, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я правильно понял, что новость касается только удостоверяющих центров, которые выпускают сертификаты, и они сами будут информировать CT о выпусках?
    Т.е. конечного владельца сертификата это мало должно волновать?
     
     
  • 2.15, тоже Аноним, 11:04, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, пока все идет, как задумано.
    Задумано, что теперь для подделки сертификата нужно будет не один ключ (для подписывания), а два (еще и для публикации в логе).
    Но, поскольку и то, и другое все СА автоматизируют в единое автоматическое действие (не руками же им ковыряться), то, как и раньше, достаточно будет одной взломанной учетки.
     
  • 1.19, Аноним, 11:14, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вроде только к сертификатам привыкли Буквально пару лет назад у юзверей-сайтошл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, поледанныхотсутств, 11:18, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Даёшь все сертификаты в публичный децентрализованный блокчейн!
     
  • 1.23, Аноним, 12:16, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже эту сертификацию сделают простой до немогу
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor