28.02.2018 01:57  Google вводит в Chrome обязательное логирование для SSL-сертификатов

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|3.14, тоже Аноним, 11:01, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вы можете считать, что угодно, но в абзаце, насколько я вижу, описан именно блокчейн.
Только не линейный, а древовидный.
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|1.13, ойой, 10:42, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Я правильно понял, что новость касается только удостоверяющих центров, которые выпускают сертификаты, и они сами будут информировать CT о выпусках?
Т.е. конечного владельца сертификата это мало должно волновать?
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|2.15, тоже Аноним, 11:04, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Да, пока все идет, как задумано.
Задумано, что теперь для подделки сертификата нужно будет не один ключ (для подписывания), а два (еще и для публикации в логе).
Но, поскольку и то, и другое все СА автоматизируют в единое автоматическое действие (не руками же им ковыряться), то, как и раньше, достаточно будет одной взломанной учетки.
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