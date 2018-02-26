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26.02.2018 10:52  В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux

В кодовую базу ChromeOS принято изменение, разрешающее запуск виртуальных машин с Linux. В отличие от проекта Crouton (Chromium OS Universal Chroot Environment), позволяющего создать chroot-окружение с полноценным Ubuntu или Debian, встроенные средства для запуска контейнеров с Linux не потребуют перевода устройства в режим разработчика и смогут применяться для установки отдельных приложений с необходимыми для их работы зависимостями, без необходимости установки в chroot полноценного дистрибутива. Ожидается, что изменение будет предложено пользователям в выпуске ChromeOS 66, намеченном на 24 апреля, и анонсировано в начале мая на весенней конференции Google I/O.

Для включения возможности запуска виртуальных машин с Linux в интерфейс управления правилами доступа к устройству добавлена настройка 'Better Together', при помощи которой администраторы смогут разрешить запуск определённых виртуальных окружений со штатными приложениями Linux. Например, можно будет организовать выполнение LibreOffice, GIMP и других популярных приложений. Образы виртуальных машин с приложениями можно будет устанавливать как обычные приложения и использовать между разными пользователями.

Для запуска виртуальных машин задействованы наработки проекта CrosVM, основанного на использовании гипервизора KVM. Код crosvm написан на языке Rust и снабжён дополнительным уровнем защиты на основе пространств имён, применяемым для предотвращения атак на инструментарий виртуализации. Для запуска графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением композитного сервера на стороне основного хоста и возможностью эффективного использования GPU из гостевых систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/chrom...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 64
  3. OpenNews: В стабильных сборках Chrome OS появилась поддержка запуска Android-приложений
  4. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS
  5. Сборка системы виртуализации crosvm из Chrome OS в обычном дистрибутиве Linux
  6. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chromeos, linux
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  • 1.1, Аноним, 11:36, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Эту ось вообще кто-нибудь использует?
     
     
  • 2.6, Онан, 11:56, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    Собственно, пользователи хромбуков.
     
     
  • 3.24, Онаним, 14:41, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Да ладно? Мне всегда казалось хромбуки покупают как стильные недорогие ноуты, сразу сносят хромось и ставят полноценый Linux-дистр.
     
     
  • 4.26, Аноним, 15:41, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Школы в США покупают хромБуки, как недорогую замену макБукам, особенно в связи т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, Admino, 15:50, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Тебе показалось. Куча людей хочет просто сидеть в фейсбучике и не париться вообще ничем, они покупают хромбук и счастливы.
     
     
  • 5.42, Аноним, 20:45, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интересно. А что полезного в фейсбуке? Денег платит?
     
     
  • 6.47, Аноним, 21:10, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У главповара страны спроси Обычно 11 80 за пост ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.48, Stax, 21:20, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А Linux-дистр платит??
     
  • 4.53, MoronDude, 22:39, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня девушка пользует chromebook и успешно ведёт свой бизнес с него...
     
  • 2.17, Аноним, 13:07, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Эм Если закрыться в темной комнате, то можно подумать что за ее стенами ничег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, fi, 15:26, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    как это не странно для особо одаренных тут, это очень удобная система для большенства пользователей из развитых стран.  
     
  • 2.30, 123, 15:52, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не просто используют, а активно используют. "Самый популярный линукс на ноутбуках" это не шуточки.
     
  • 1.3, СЗ, 11:39, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как думаете, скоро войдет в моду запускать образы ОС внутри виртуальной машины, которая работает внутри другой виртуальной машины? Или это уже оно и есть?
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:04, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну как бы уже.
    proxmox->lxc->docker
     
     
  • 3.36, Zulu, 17:38, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не знаю за proxmox, а lxc и docker все же не VM, свое ядро там не бежит.
     
  • 2.10, Аноним, 12:07, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ХромОС-Линукс-ВиХП через вайн ;-)
     
     
  • 3.44, Аноним, 20:49, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Видимо чтобы компильнуть под mingw.
     
  • 2.27, гы, 15:43, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Скрытый Аппаратный гипервизор процессора / линукс / виртуалка / винда 10/ эмулятор передыдущей вин

    Вообще, сабжевая виртуалка и в линуксе нужна только запускать в ней надо шиндовс с играми и "эффективно сипользовать гпу хоста"

     
  • 2.51, Anonymoustus, 21:38, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    По сути, всё, что работает внутри песочницы несистемного приложения (типа браузера) поверх нормальной современной ОС — это оно и есть. Браузер с песочницей эмулирует ОС для «веб-приложений».

    К сожалению, уже практически никто из обсуждающих эту тему не понимает, почему это (дополнительные уровни абстракции поверх дополнительных уровней абстракции поверх дополнительных уровней абстракции period) ужасно на уровне идеи, концепции и методологии.

     
  • 1.4, Аноним, 11:41, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вот это достижение! Прогресс-с-с!
     
     
  • 2.45, Аноним, 20:51, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Прогрессом будет когда текущее положение вещей будет вывернуто наизнанку То что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, vitalif, 11:46, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > не потребуют перевода устройства в режим разработчика

    плохо

     
  • 1.7, чебурнет.рф, 11:58, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +17 +/
    Теперь в машинку с облачной недоосью (недооблачной осью?) официально разрешили ставить виртуалочку с локальными приложениями, без которых, как выяснилось, в недооси пользователь жить не может. Гугл, это победа!
     
     
  • 2.12, ползкрокодил, 12:23, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ну вот был бы флеш 8212 можно было бы вместо гимпа pixlr запускать А так увы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, IB, 12:59, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы это, чушь не пишите.

    Это при живом asm.js и прочих поползновениях в сторону JS bytecode.
    Ещё Paint.Net не запустили в браузере?

    Запустили, естественно - https://turbo.net/run/paintdotnet/paintdotnet (за жалкие $29)

     
     
  • 4.19, чебурнет.рф, 13:21, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Запустили, естественно - https://turbo.net/run/paintdotnet/paintdotnet (за жалкие
    > $29)

    Жесть какая. Он же локально бесплатный.

     
  • 2.13, пох, 12:44, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    там, конечно, TL DR, но не осталось ли у публики ощущения, что не всеми, а теми ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, чебурнет.рф, 13:00, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > не всеми, а теми на которые покажет пальцем гугль?

    Ну, контроль то должен сохранятся. Ihre Freiheit ist unter unserer Kontrolle!

     
  • 3.52, Anonymoustus, 21:42, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одно непонятно, что мешало не выделываться и сразу свою недоось в браузере
    > запускать в виде виртуалки ;-)
    > Или не запускать, если юзеру работать, а не др..ть.

    Мешало, очевидно, то, что Гугель абсолютно всё рассматривает как площадку для продажи рекламы или сопутствущее техническое средство. Если конкретное изделие почему-то не работает на глобальную гуглоцель, надо его закрывать или переделывать. Беспредельно скотская контора, в сотни разу хуже мелкософта.

     
  • 2.22, Аноним, 14:27, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Победа это ГАЗ-М-20. Всё остальное через MasterCard.
     
  • 1.8, Аноним, 12:04, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вместо того чтобы сажать в виртуалку браузер они туда сажают ОС!
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:18, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ждем возможность запуска виртуалок прямо в хромоге!
     
     
  • 3.16, IB, 13:01, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > ждем возможность запуска виртуалок прямо в хромоге!

    А кто не даёт?
    DOSBOX в браузере работает

     
  • 3.20, фывфыв, 13:43, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то вы отстали от жизни: https://github.com/atrosinenko/qemujs

    А по факту, транслятор в JS есть? Есть, следовательно все что консольное можно спокойно затранслировать в JS.

     
  • 3.21, Аноним, 13:44, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты не поверишь https bellard org jslinux ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 14:34, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    интересно, почему не контейнеры, а виртуальная машина? оверхед же, не?
     
     
  • 2.29, Аноним, 15:51, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот почему Демон докера, самого популярного решения для управления контейнерами... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Илья, 17:11, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем ему столько прав?
     
  • 1.31, 123, 15:53, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Образы виртуальных машин с приложениями можно будет устанавливать как обычные приложения и использовать между разными пользователями.

    Ждём с Firefox.

     
  • 1.39, Аноним, 18:25, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ого. Вот это прогресс.
     
  • 1.40, рара Кен, 19:30, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    у меня хромбук с предустановленным хром ос. а на десктопе теперь "бионик" убунту 18.04. хромбук чисто для вебсерфа и даже клава - экранный. на десктопе работа - юнити программирование рендеринг обработка звука и видео. все защищено никто не влезет. я сам разрабатывал программы слежки и не верю в безопасность в сети - или ты в сети или безопасность...
     
     
  • 2.41, агент рептилоидов, 20:07, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а в безопасность своего десктопа наивно верит. Убунта, все дела, а как же.

     
  • 1.50, Anonymoustus, 21:32, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даёшь виртуалку в браузере!

    Боже, куда катится этот мир…

     
  • 1.54, Аноним, 22:54, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хромоось разве не Linux? Зачем все эти костыли с виртуальными машинами?
     

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