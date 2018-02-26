26.02.2018 10:52  В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux

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|3.24, Онаним, 14:41, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Да ладно? Мне всегда казалось хромбуки покупают как стильные недорогие ноуты, сразу сносят хромось и ставят полноценый Linux-дистр.
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|4.28, Admino, 15:50, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Тебе показалось. Куча людей хочет просто сидеть в фейсбучике и не париться вообще ничем, они покупают хромбук и счастливы.
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|1.3, СЗ, 11:39, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Как думаете, скоро войдет в моду запускать образы ОС внутри виртуальной машины, которая работает внутри другой виртуальной машины? Или это уже оно и есть?
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|2.27, гы, 15:43, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Скрытый Аппаратный гипервизор процессора / линукс / виртуалка / винда 10/ эмулятор передыдущей вин
Вообще, сабжевая виртуалка и в линуксе нужна только запускать в ней надо шиндовс с играми и "эффективно сипользовать гпу хоста"
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|2.51, Anonymoustus, 21:38, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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По сути, всё, что работает внутри песочницы несистемного приложения (типа браузера) поверх нормальной современной ОС — это оно и есть. Браузер с песочницей эмулирует ОС для «веб-приложений».
К сожалению, уже практически никто из обсуждающих эту тему не понимает, почему это (дополнительные уровни абстракции поверх дополнительных уровней абстракции поверх дополнительных уровней абстракции period) ужасно на уровне идеи, концепции и методологии.
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|1.7, чебурнет.рф, 11:58, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+17 +/–
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Теперь в машинку с облачной недоосью (недооблачной осью?) официально разрешили ставить виртуалочку с локальными приложениями, без которых, как выяснилось, в недооси пользователь жить не может. Гугл, это победа!
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|3.15, чебурнет.рф, 13:00, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> не всеми, а теми на которые покажет пальцем гугль?
Ну, контроль то должен сохранятся. Ihre Freiheit ist unter unserer Kontrolle!
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|3.52, Anonymoustus, 21:42, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Одно непонятно, что мешало не выделываться и сразу свою недоось в браузере
> запускать в виде виртуалки ;-)
> Или не запускать, если юзеру работать, а не др..ть.
Мешало, очевидно, то, что Гугель абсолютно всё рассматривает как площадку для продажи рекламы или сопутствущее техническое средство. Если конкретное изделие почему-то не работает на глобальную гуглоцель, надо его закрывать или переделывать. Беспредельно скотская контора, в сотни разу хуже мелкософта.
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|3.16, IB, 13:01, 26/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> ждем возможность запуска виртуалок прямо в хромоге!
А кто не даёт?
DOSBOX в браузере работает
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|1.31, 123, 15:53, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>Образы виртуальных машин с приложениями можно будет устанавливать как обычные приложения и использовать между разными пользователями.
Ждём с Firefox.
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|1.40, рара Кен, 19:30, 26/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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у меня хромбук с предустановленным хром ос. а на десктопе теперь "бионик" убунту 18.04. хромбук чисто для вебсерфа и даже клава - экранный. на десктопе работа - юнити программирование рендеринг обработка звука и видео. все защищено никто не влезет. я сам разрабатывал программы слежки и не верю в безопасность в сети - или ты в сети или безопасность...
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