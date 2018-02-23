23.02.2018 08:54  Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги

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|1.2, Аноним, 09:37, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Что-то я давно его не видел, так что побуду за него, кхм.. node js не нужен, вспомнити npm left pad
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|1.4, ПользовательНПМ, 10:14, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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К слову, чтобы не запускать npm с рут правами:
mkdir ~/.node
echo 'prefix = ~/.node ' >> ~/.npmrc
echo 'export NPM_PACKAGES="$HOME/.node"' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH="$NPM_PACKAGES/bin:${PATH}"' >> ~/.bashrc
echo 'export NODE_PATH="$NPM_PACKAGES/lib/node_modules"' >> ~/.bashrc
echo 'unset MANPATH' >> ~/.bashrc
echo 'export MANPATH="$NODE_PARENT/share/man:$(manpath)"' >> ~/.bashrc
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|3.16, EHLO, 12:32, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> unset MANPATH
>> export MANPATH=...
> Интересно, и многие вот так скопипастят, даже не задумавшись о том, что
> первая строчка вообще ни к чему...
Зависит от того что будет делать $(manpath), очевидно втч читать $MANPATH
> echo 'unset MANPATH' >> ~/.bashrc
> echo 'export MANPATH="$NODE_PARENT/share/man:$(manpath)"' >> ~/.bashrc
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|4.46, angra, 20:41, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну тут всё-таки стоило объяснить подробней, что manpath в случае непустой переменной MANPATH просто вернет ее значение, а в случае пустой выдаст дефолтный путь. Хотя зачем это делается в этом скрипте для меня загадка, ведь это может испортить добавления в MANPATH от других секций .bashrc. Какой-то мелкомягкий подход у этих нодовцев.
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|4.45, angra, 20:20, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Копипастить не думая? Да, это обычная практика дурачков. Они ведь даже не пытаются вникнуть в причины и не понимают разницу между разбиндить ВСЁ одной командой и сбросить один параметр с последующим присвоением ему нового значения.
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