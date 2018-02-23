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23.02.2018 08:54  Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги

В опубликованном вчера выпуске пакетного менеджера NPM 5.7.0 выявлена серьёзная проблема, которая может привести к нарушению нормальной работы компонентов операционной системы. При запуске npm с использованием утилиты sudo (не важно, какая команда выполняется, достаточно запустить "sudo npm --help" или "npm update -g") рекурсивно меняются права доступа на каталоги, относительно корневого префикса npm. Судя по отчётам пострадавших пользователей, после подобного изменения могут возникнуть проблемы с загрузкой операционной системы и работой локальных приложений. Проблема проявляется только при запуске npm с использованием утилиты sudo.

При запуске с применением sudo вместо root в качестве владельца для системных каталогов, включая всё содержимое /etc, /usr и /boot, устанавливается текущий непривилегированный пользователь. Источником проблемы стал переход версии 5.7.0 на новую реализацию mkdir, сохраняющую исходные права доступа и владельца при запуске с правами root с использованием sudo.

Проблема уже решена в обновлении 5.7.1. Массовых проблем удалось избежать благодаря тому, что в репозитории выпуски npm 5.7.x были помечены как экспериментальные и не доставлялись через каналы обновления стабильных релизов. При этом на сайте анонс был опубликован в форме, не отличающейся от объявлений стабильных релизов, что ввело в заблуждение некоторых пользователей, которые попытались перевести на NPM 5.7 свои рабочие системы. Также интересно, что сообщение об ошибке с описанием проблемы было отправлено за неделю до релиза 5.7.0, но осталось без внимания разработчиков.

В случае отсутствия резервной копии для восстановления всех изначальных прав доступа может потребоваться переустановка системы или восстановление прав на уровне пакетного менеджера с ручной корректировкой каталогов пользователей. Например, можно выполнить: 



RPM:
   for p in $(rpm -qa); do rpm --setperms $p; do rpm --setugids $p; done

DEB:
   dpkg --get-selections | grep install | grep -v deinstall | cut -f1 | xargs apt-get --reinstall -y --force-yes install

FreeBSD:
   mtree -U -f /etc/mtree/BSD.root.dist
   mtree -U -f /etc/mtree/BSD.var.dist
   mtree -U -f /etc/mtree/BSD.include.dist
   mtree -U -f /etc/mtree/BSD.sendmail.dist
   mtree -U -f /etc/mtree/BSD.usr.dist


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.npmjs.org/post/171...)
  2. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  3. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  4. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: npm
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  • 1.1, Аноним, 09:22, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Почему не православный Yarn? npm кто-то еще используем в вменяемом состоянии?
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:43, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Ярн тоже баги выдаёт, правда не такие лютые
     
  • 2.22, й, 13:17, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    там речь про -g, который в yarn вообще выпилили
     
     
  • 3.29, НяшМяш, 14:44, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    потому что вместо него есть ключевое слово global
     
  • 3.30, Аноним, 14:50, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://yarnpkg.com/en/docs/migrating-from-npm#toc-cli-commands-comparison
     
  • 2.35, KonstantinB, 17:41, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да. Потому что лень мигрировать и объяснять всем, что поменялось и что теперь запускать.

    Хотя надо бы.

     
  • 1.2, Аноним, 09:37, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Что-то я давно его не видел, так что побуду за него, кхм.. node js не нужен, вспомнити npm left pad
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:35, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он говорил вообще жс не нужен, вроде.
     
  • 1.4, ПользовательНПМ, 10:14, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    К слову, чтобы не запускать npm с рут правами:
    mkdir ~/.node
    echo 'prefix = ~/.node ' >> ~/.npmrc
    echo 'export NPM_PACKAGES="$HOME/.node"' >> ~/.bashrc
    echo 'export PATH="$NPM_PACKAGES/bin:${PATH}"' >> ~/.bashrc
    echo 'export NODE_PATH="$NPM_PACKAGES/lib/node_modules"' >> ~/.bashrc
    echo 'unset MANPATH' >> ~/.bashrc
    echo 'export MANPATH="$NODE_PARENT/share/man:$(manpath)"' >> ~/.bashrc
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:37, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –11 +/
    Bash/ZSH - фу
    NPM - фу
    env export - фэ
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:04, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    batfile рулез, да. echo %~dp0
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 11:06, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > unset MANPATH
    > export MANPATH=...

    Интересно, и многие вот так скопипастят, даже не задумавшись о том, что первая строчка вообще ни к чему...

     
     
  • 3.16, EHLO, 12:32, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> unset MANPATH
    >> export MANPATH=...
    > Интересно, и многие вот так скопипастят, даже не задумавшись о том, что
    > первая строчка вообще ни к чему...

    Зависит от того что будет делать $(manpath), очевидно втч читать $MANPATH

    > echo 'unset MANPATH' >> ~/.bashrc
    > echo 'export MANPATH="$NODE_PARENT/share/man:$(manpath)"' >> ~/.bashrc

     
     
  • 4.46, angra, 20:41, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну тут всё-таки стоило объяснить подробней, что manpath в случае непустой переменной MANPATH просто вернет ее значение, а в случае пустой выдаст дефолтный путь. Хотя зачем это делается в этом скрипте для меня загадка, ведь это может испортить добавления в MANPATH от других секций .bashrc. Какой-то мелкомягкий подход у этих нодовцев.


     
  • 3.27, Аноним, 14:33, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тю, обычная практика Так во многих конфигах делают сначала все разбиндить, а п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, angra, 20:20, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Копипастить не думая? Да, это обычная практика дурачков. Они ведь даже не пытаются вникнуть в причины и не понимают разницу между разбиндить ВСЁ одной командой и сбросить один параметр с последующим присвоением ему нового значения.
     
  • 3.47, Ne01eX, 20:58, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Миша, ну от кого, так от тебя такой хни не ожидал -D Наивно полагать что кто-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 11:39, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > echo 'unset MANPATH' >> ~/.bashrc

    А вы смелый! вы забыли еще rm rf...

     
  • 1.11, Michael Shigorin, 11:04, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эк издевательски-то очередную кривулину назвали: correct-mkdir.js.

    И вот всё у них в песочнице так :-/

     
  • 1.15, Аноним, 12:16, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    осталось блокчейн к этому всему прикрутить и совсем казуально будет.
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:39, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Поедемте на гироскутерах, отвеадаем смузи в барбершопе, дружище.
     
     
  • 3.23, fail_, 13:34, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Поедемте на гироскутерах, отвеадаем смузи в барбершопе, дружище.

    -1
    не раскрыта тем барбершопофф

     
  • 1.18, index0h, 12:40, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Традиционные факапы npm не прекращают удивлять))
     
  • 1.19, Аноним, 12:56, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем npm install -g вообще нужен По идее можно же в любую папку вытянуть npm п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Бог Смузихлебов, 12:58, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это что бы без песочницы уничтожать хостовый сервер ;)
     
  • 2.24, Сергей, 13:45, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто то использует инструменты написаные на ноде, а их нужно устанавливать глобально
     
     
  • 3.26, Аноним, 14:21, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для глобальной установки есть пакетный менеджер Всё слаку ругили за make instal... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 15:40, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так ведь при sudo и global пакетный манагер не спасёт ибо npm даже системные бин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 13:12, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кто-то запускает npm не в контейнере?
     
     
  • 2.42, Аноним, 19:37, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    страдальцы, которым приходится кодировать код или учиться этому
     
  • 1.25, Аноним, 14:02, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие есть варианты пробросить PATH внутрь контейнера с нодой и тулкитом глобаль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, имя, 16:22, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#env
    https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/#set-environment-vari

    что больше нравится. Или можно костылем через расшареный файл с хоста закидывать и в контейнере читать

     
  • 1.28, Аноним, 14:40, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дорогие анонимы, а расскажите чем так плох npm Я вот пользуюсь npm и да, некото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним, 19:38, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    ты новость-то читал ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, Аноним, 15:03, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот еще на посмотреть как альтернатива webpack https://parceljs.org
     
     
  • 2.39, Аноним, 17:55, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Логично: "Вэб-пак для вэб-макак".
     
  • 1.40, vitalif, 18:02, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитать комменты опеннета, так всё сплошь суровые барадатые дятьки, пищущие на сях и только на сях )))

    А кто ж блин npm-модули то пишет? Ёжики?))

     
     
  • 2.41, Аноним, 19:30, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А кто ж блин npm-модули то пишет? Ёжики?))

    Вэб-макаки.

     
  • 2.44, Аноне, 19:51, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто робко или в тряске жалуется на минусы PHP
     

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